TP. Cần Thơ dự kiến tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước”, diễn ra trong 6 ngày, từ 30/12/2026 đến 4/1/2027. Các hoạt động tập trung tại các phường Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng và một số khu vực lân cận.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc tối 30/12 tại Rạch Cái Khế. Sau chương trình, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các màn trình diễn nhạc nước, ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) và pháo hoa tầm thấp. Tối 31/12, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra tại Công viên Sông Hậu.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức như trình chiếu 3D Mapping, trưng bày nông cụ, ngư cụ, giới thiệu đời sống lao động của cư dân miền Tây; không gian ẩm thực với các ghe, thuyền giới thiệu bánh dân gian, trái cây và đặc sản địa phương kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử.

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động thể thao dưới nước như đua thuyền buồm, ván SUP, kayak, lướt ván phản lực, dù lượn và thả đèn hoa đăng. Tại chợ nổi Cái Răng sẽ diễn ra Ngày hội cộng đồng “Sống cùng dòng sông” và Ngày hội duyên dáng Áo bà ba, góp phần giới thiệu đời sống văn hóa đặc trưng của cư dân vùng sông nước.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lễ hội dự kiến có hội chợ thương mại với quy mô 200-250 gian hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch và đặc sản địa phương. Các hoạt động hưởng ứng chương trình “Bảo vệ dòng sông xanh” cũng được triển khai nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thông qua lễ hội, TP. Cần Thơ kỳ vọng quảng bá hình ảnh đô thị sông nước, phát huy giá trị văn hóa bản địa, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển sản phẩm du lịch và thu hút du khách trong dịp Tết Dương lịch 2027.