Mở đầu buổi họp mặt là chương trình nghệ thuật chào mừng “Rạng rỡ Việt Nam”. Tiếng trống hội âm vang, hòa cùng thanh âm mộc mạc từ nhạc cụ truyền thống, những điệu lý, khúc dân ca Nam Bộ ngọt ngào tình đất, tình người, đã tạo nên bản hòa ca, khắc họa một Việt Nam kiên cường, giàu bản sắc văn hóa, đang vươn mình tỏa sáng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng “Rạng rỡ Việt Nam” mở đầu buổi họp mặt kỷ niệm

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Thanh Bình – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, TP Cần Thơ sau hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số và không gian kinh tế, mà còn mở ra không gian hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cộng đồng được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ đô thị trung tâm đến vùng sông nước, miệt vườn, nông thôn và ven biển, mỗi vùng đất mang những sắc thái văn hóa riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá, lao động, sản xuất và đời sống cư dân. Sự hội tụ ấy làm phong phú thêm bản sắc Cần Thơ, đồng thời mở ra khả năng kết nối các giá trị văn hóa thành nguồn lực chung phục vụ phát triển thành phố.

Ông Đỗ Thanh Bình – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên thành phố cùng với cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Niềm tự hào về truyền thống càng thôi thúc chúng ta nhìn sâu hơn vào yêu cầu phát triển hôm nay, nhận rõ trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống và tương lai thành phố:

Tọa đàm trên sân khấu, giao lưu khán phòng khách mời tại buổi họp mặt

"Kế thừa những thành quả và giá trị văn hóa qua các thế hệ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, cần quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa; phải triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án của thành phố. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng và phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ theo Nghị quyết số 13 của Ban thường vụ Thành uỷ", ông Đỗ Thanh Bình cho biết.

Mạch nguồn văn hóa sẽ tiếp tục trở thành sức mạnh của TP Cần Thơ trên chặng đường phát triển thời kỳ mới

Khép lại buổi họp mặt là buổi Tọa đàm trên sân khấu, giao lưu khán phòng khách mời. Từ câu hò, tiếng đờn, những tác phẩm biểu diễn đến câu chuyện của người nghệ sĩ và người làm văn hóa ở cơ sở, có thể khẳng định, hành trình gìn giữ và phát huy văn hóa vẫn tiếp tục trong mỗi gia đình, cộng đồng và trên từng sân khấu sáng tạo. Khi những giá trị tốt đẹp còn được trân trọng, tiếp nối và làm giàu thêm, mạch nguồn văn hóa sẽ tiếp tục trở thành sức mạnh của Cần Thơ trên chặng đường phát triển.