Ngày 24/11, tại tỉnh Cao Bằng, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường phối hợp tổ chức chương trình “Sắc cờ non nước – Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh – Khau Cốc Chà”. Sự kiện tạo nên dấu ấn đặc sắc về tinh thần đoàn kết và khát vọng đánh thức tiềm năng du lịch vùng biên viễn.

Ngày 24/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường của tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức chương trình “Sắc cờ non nước – Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh – Khau Cốc Chà"

5 xã đoàn kết – 2 cung đèo – 1 niềm tự hào

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 200 xe máy cùng gần 300 cán bộ, người dân và du khách đã khởi hành chinh phục hai cung đèo huyền thoại của Cao Bằng là Nà Tềnh và Khau Cốc Chà. Sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc rực rỡ trên từng đầu xe, kéo thành dải lụa mềm mại uốn lượn qua những triền núi xanh thẳm và các bản làng bình yên. Dù thời tiết có mưa nhỏ khiến mặt đường trơn trượt, hành trình vẫn diễn ra sôi nổi và an toàn tuyệt đối. Trên những khúc cua tay áo đặc trưng miền sơn cước, cả đoàn chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và hỗ trợ nhau vượt qua từng đoạn dốc khó.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 200 xe máy cùng gần 300 cán bộ, người dân và du khách đã khởi hành chinh phục hai cung đèo huyền thoại của Cao Bằng

Không dừng lại ở trải nghiệm cung đường, chương trình còn mở ra không gian trưng bày nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa. Đây là nhịp cầu nối cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với đời sống văn hóa cộng đồng, giúp người dân địa phương trực tiếp giới thiệu sản vật quê hương đến du khách.

Bà Cam Thị Hương, người dân xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng cho biết: Sự kiện là cơ hội rất ý nghĩa với người dân địa phương, không chỉ là dịp quảng bá những sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, mà còn là cơ hội để sản phẩm được tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng, du khách.

"Chúng tôi mong muốn rằng mỗi sản phẩm được giới thiệu sẽ trở thành cầu nối để đưa sản vật quê hương đến gần hơn với du khách, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương" - bà Cam Thị Hương mong muốn.

Mỗi cung đường không chỉ đưa người dân, du khách đến một cảnh đẹp, mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu một vùng văn hóa, gặp gỡ những con người và cảm nhận chiều sâu của vùng đất biên cương

Theo ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, sức hút của Nà Tềnh hay Khau Cốc Chà không chỉ nằm ở những tầng đèo kỳ vĩ, mà còn ở nếp nhà, tiếng nói, trang phục và lối sống mộc mạc của đồng bào các dân tộc nơi biên cương. Vì vậy, mỗi cung đường không chỉ đưa người dân, du khách đến một cảnh đẹp, mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu một vùng văn hóa, gặp gỡ những con người và cảm nhận chiều sâu của vùng đất biên cương.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, cảnh quan có thể khiến du khách tìm đến một lần; nhưng văn hóa và tình người mới khiến họ nhớ mãi và mong ngày trở lại. Đó cũng chính là điều Cao Bằng cần gìn giữ và phát huy khi phát triển du lịch: "Du lịch không chỉ là đưa du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh. Du lịch phải giúp những giá trị văn hóa được trân trọng, những sản phẩm địa phương được biết đến, những người dân có thêm việc làm, thu nhập và niềm tự hào về quê hương mình. Phát triển du lịch không phải là làm thay đổi bản sắc để chiều lòng du khách, mà là làm cho bản sắc trở thành giá trị, thành sức hấp dẫn riêng của mỗi vùng đất”.

Dù thời tiết có mưa nhỏ khiến mặt đường trơn trượt, hành trình vẫn diễn ra sôi nổi và an toàn tuyệt đối

5 xã đoàn kết – 2 cung đèo – 1 niềm tự hào. Sự kiện là minh chứng sinh động cho tư duy chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong việc liên kết vùng, biến giá trị sẵn có thành sản phẩm du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng giàu bản sắc. Hành trình khép lại, nhưng sắc cờ Tổ quốc giữa núi rừng cùng sự nồng hậu của đồng bào vùng cao đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu quê hương, mở ra hướng đi bền vững cho du lịch Cao Bằng.