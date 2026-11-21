Nhìn tổng thể, các công trình kiến trúc trong chùa Khmer đều có những nét tương đồng, với các hạng mục như: hàng rào, cổng chùa, bảo tháp, chánh điện, sala, tăng xá, hoa viên… Tuy nhiên, giá trị nghệ thuật kiến trúc được thể hiện tập trung nhất ở ngôi chánh điện. Công trình này thường được xây dựng tại vị trí trung tâm, có nền cao hơn so với các hạng mục khác.

Ông Điền Vôl, Trưởng Ban Quản trị chùa Chrôi Tưm Chăs, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, cho biết: "Ở mỗi ngôi chùa Khmer, nếu không có chánh điện thì chưa được xem là đầy đủ các điều kiện của một ngôi chùa. Bởi chánh điện là công trình quan trọng, đại diện cho ngôi chùa. Do đó, đồng bào Khmer luôn quan tâm đầu tư xây dựng chánh điện. Công trình không chỉ thể hiện diện mạo của phum sóc mà còn là nơi các vị sư thực hiện những công việc tăng sự, đồng thời cũng là nơi được đồng bào Phật tử hoan hỷ cúng dường".

Ngôi chành điện chùa Phật giáo Nam tông Khmer

Chánh điện của các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer thường được xây dựng quay mặt về hướng Đông. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, khi Đức Phật đắc đạo, Ngài ngự ở hướng Tây, nhìn về hướng Đông để ban phúc, cứu độ chúng sinh. Mặt khác, cách bố trí này còn giúp đồng bào nhận biết phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc khi nhìn vào chánh điện.

Thông thường, chánh điện được xây dựng ở vị trí trung tâm và được bao quanh bởi các ngôi bảo tháp. Tùy theo ý tưởng của vị trụ trì, Ban Quản trị chùa và diện tích khuôn viên, công trình có thể được thiết kế với hai hoặc ba cấp nền. Phần mái cũng được bố trí hài hòa, tạo nên tổng thể kiến trúc đặc trưng.

Nghệ nhân Danh Sà Rươl, xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ, cho biết: "Ngôi chánh điện có ba phần, quan trọng là nền thứ nhất, tiếp đến là nền thứ hai và cuối cùng là nền chính của chánh điện. Phần đỉnh nóc chánh điện có ba lớp, lớp thứ nhất và lớp thứ hai có độ dốc trung bình, lớp thứ ba là Hô Cheang, có độ dốc khoảng 60 - 70%".

Phía bên ngoài chánh điện được trang trí bằng nhiều họa tiết, hoa văn và hình tượng gắn liền với lịch sử cuộc đời Đức Phật, như: Kruda, Kâyno, Naga… Những hình tượng này không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho công trình mà còn mang ý nghĩa canh giữ, bảo vệ sự tôn nghiêm của chánh điện.

Trên phần mái, ở mỗi góc thường được kết nối với hình tượng đuôi rắn Naga uốn lượn mềm mại, cong vút, tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Dọc theo các bờ giáp mái thường được trang trí hình tượng rắn Naga, với phần đầu bị linh vật thần thoại Makara nuốt một nửa, đặt tại các góc mái. Thân Naga kéo dài theo bờ giáp mái, nổi bật với những đường vảy lưng uốn cong ngược lên, tạo hình tựa hoa lửa. Tất cả góp phần làm nên vẻ đẹp độc đáo, tinh xảo của kiến trúc chùa Khmer.

Vẻ đẹp tinh xảo của kiến trúc ngôi chánh điện chùa Khmer

Bên trong chánh điện là không gian rộng lớn và linh thiêng. Trên trần thường được trang trí bằng các họa tiết hoa văn hoặc hình tượng tiên nữ Apsara. Các vách tường được tô điểm bằng những bức tranh phác họa cuộc đời Đức Phật, từ khi còn là Bồ Tát cho đến lúc đắc đạo, phổ độ chúng sinh và nhập Niết bàn. Riêng khu vực bệ thờ được thiết kế thành nhiều cấp, với tượng Đức Phật Thích Ca tọa ở vị trí trung tâm.

Cùng với sự giao thoa văn hóa và nhu cầu đổi mới trong xây dựng, hiện nay, một số ngôi chùa Khmer đã thiết kế chánh điện theo kiến trúc hiện đại, gồm tầng trệt và tầng lầu. Tuy nhiên, dù có sự thay đổi về kết cấu, các công trình vẫn giữ được những dấu ấn kiến trúc tiêu biểu của văn hóa truyền thống dân tộc Khmer.

Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, cho biết: "Chánh điện được thiết kế với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Có những ngôi chùa xây dựng theo lối cổ điển, chánh điện không cao, đôi khi không có đỉnh tháp. Về sau, chánh điện được xây dựng theo lối hiện đại hơn, với phần đỉnh nóc có hình tháp, tùy theo ý tưởng của các vị trụ trì. Chánh điện là công trình quan trọng nhất của ngôi chùa. Vì vậy, một ngôi chùa có chánh điện đẹp, lộng lẫy cũng phần nào thể hiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào nơi đó ngày càng phát triển".

Sự sáng tạo không ngừng trong nghệ thuật trang trí là một trong những nét đặc trưng làm nên bản sắc kiến trúc chùa Khmer. Những hoa văn, họa tiết và hình tượng được thể hiện trên chánh điện tạo nên vẻ đẹp độc đáo, vừa đồ sộ, lộng lẫy, vừa thanh thoát, uyển chuyển. Không chỉ là công trình kiến trúc tôn giáo quan trọng, chánh điện còn kết tinh những giá trị nghệ thuật, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Khmer.