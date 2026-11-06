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Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lần thứ 5:

Chợ Đồng Xuân và 12 ngôi đình cổ sẽ thành điểm hẹn thiết kế sáng tạo Thủ đô

Thứ Sáu, 18:24, 06/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 13 - 28/11/2026, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, chủ đề “Kinh tế Sáng tạo” sẽ chính thức diễn ra. Mùa lễ hội năm nay đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Thủ đô chính thức chuyển mình từ việc “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”.

Chiểu 6/11, tại Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lần thứ 5 - năm 2026. 

Với quy mô lớn chưa từng có, trong 16 ngày diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lần thứ 5 quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước và gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia. Lần đầu tiên, mô hình lưu trú sáng tác quốc tế được áp dụng, đưa các tên tuổi lớn toàn cầu như biên đạo Fouad Boussouf, nhóm nghệ thuật số Adrien M & Claire B (Pháp), nghệ sĩ âm thanh Patrick Kessler (Thụy Sĩ) hay nghệ sĩ múa KAORIalive (Japan) trực tiếp đồng sáng tạo cùng cộng đồng bản địa. Lễ hội sẽ có 150 hoạt động tại 5 cụm khu vực chính trên toàn thành phố, với sự tham gia gần 1.000  nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 21 quốc gia.

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Đại diện những nhà sáng tạo và Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lần thứ 5 chụp ảnh chung tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Với thông điệp ‘Kết tài hoa, dệt tài sản’, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong là thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc, sức sáng tạo của Việt Nam tới khu vực và thế giới”.

Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của mùa lễ hội 2026 là cách kể chuyện xuyên suốt qua 5 cụm không gian mang đậm mạch nguồn “Thị - Phố - Nghề”. Trong đó, Chợ Đồng Xuân lần đầu tiên được định hướng trở thành không gian thể nghiệm kinh tế sáng tạo sôi động, đặt nền móng cho Đề án Trung tâm kinh tế sáng tạo Đồng Xuân. Bên cạnh đó, hành trình “Chuyện đình trong Phố” sẽ mở cửa trở lại 12 ngôi đình, hội quán cổ cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tái hiện không gian giao thương và tinh hoa thủ công truyền thống ngay giữa lòng phố cổ.

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Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại họp báo.

Trải qua bốn mùa lễ hội thành công, mùa lễ hội thứ năm – năm 2026 đưa nhiều không gian ít được tiếp cận trở lại với công chúng và bồi đắp, dần hình thành một mạng lưới nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Hà Nội đặt mục tiêu chuyển từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Mùa thứ năm không bắt đầu vào tháng 11, mà được khởi động từ tháng 01/2026 với các hoạt động: Tụ hội sáng tạo; Chương trình phát triển thủ công đương đại; Kết duyên sáng tạo kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế và doanh nghiệp; Summer Camp “Re:Craft - Làng nghề tái sinh” đưa giảng viên, sinh viên về làm việc cùng nghệ nhân; Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo 2026 mở rộng nguồn ý tưởng, địa điểm và đối tác, với sự đồng hành của mạng lưới trường đại học, cao đẳng. 16 ngày cao điểm của mùa Lễ hội tháng 11 là lúc “trình diễn” kết quả của cả quá trình ấy với công chúng.

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TS. KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ tại họp báo.

“Lễ hội năm nay với tên gọi ‘Thăng Long Kẻ Nghệ’ và chủ đề ‘Kinh tế Sáng tạo’, đó cũng là sự trở về với một chân lý cũ từ cội nguồn: Không gian được kiến tạo đúng sẽ sinh ra giá trị, và giá trị ấy được bồi đắp qua nhiều thế hệ, giá trị đó làm nên nguồn sống bền vững cho chúng ta”, TS. KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam bày tỏ.

Công chúng khi tham gia lễ hội sẽ được chìm đắm trong chuỗi trải nghiệm nghệ thuật đa dạng: từ triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân”, các không gian kiến trúc - nghệ thuật độc đáo tại Quảng trường sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm, cho đến chuỗi 17 chương trình nghệ thuật “Hà Nội sáng đèn” thắp sáng 11 biểu tượng thành phố. Đặc biệt, các sản phẩm sáng tạo năm nay không chỉ để trưng bày mà được “ươm mầm” suốt cả năm qua các chương trình như "Kết duyên Sáng tạo" hay Summer Camp "Re:Craft - Làng nghề tái sinh", hướng tới đầu ra thương mại thực chất và đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới.

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Bà Phạm Thị Thanh Hường, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phát biểu tại họp báo.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội chia sẻ: “Với vị thế là một thành phố sáng tạo đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội có cơ hội quý báu để cho chúng ta thấy văn hóa và sáng tạo có thể đóng góp như thế nào vào tương lai của một đô thị bao trùm và bền vững hơn. Đặc biệt, Hà Nội cũng đang dần trở thành một điểm hẹn quốc tế trong việc thu hút các tài năng, các nghệ sĩ cũng như cộng đồng nghệ nhân và các doanh nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và trên toàn thế giới”.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19h ngày 13/11/2026 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và Gala bế mạc vào ngày 28/11/2026 tại mặt tiền Chợ Đồng Xuân.

Thư Vũ/VOV.VN
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