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Chùa Việt tại Lào: Điểm tựa cội nguồn trước dòng chảy thời đại

Chủ Nhật, 11:55, 08/11/2026
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VOV.VN - Giữa nhịp sống hội nhập hiện đại nơi xứ sở Triệu Voi, 15 ngôi chùa Việt không chỉ là chốn quy hướng tâm linh thanh tịnh của cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn đóng vai trò như một “lá chắn” bền bỉ bảo tồn hồn cốt văn hóa, gia phong dân tộc.

 

Bằng việc nuôi dưỡng nếp tu học, gìn giữ phong tục lễ Tết và lan tỏa tinh thần từ bi qua các hoạt động nghĩa tình, những ngôi chùa Việt đã và đang trở thành chiếc cầu nối thắt chặt tình hữu nghị thủy chung, son sắt Việt - Lào.

Phật giáo Việt Nam đã du nhập vào Lào từ đầu thế kỷ 20, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con người Việt tại đây. Cho đến nay, trên khắp đất nước Lào đã có 15 ngôi chùa Phật giáo của người Việt được hình thành. Giữa dòng chảy thời đại kết hợp sự giao thoa của văn hoá sở tại, những ngôi chùa Việt trở thành điểm tựa về nguồn cội, vừa là nơi gửi gắm tâm linh, vừa là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng của người Việt trên đất nước Triệu Voi.

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Phật tử tập trung tụng kinh và nghe giảng pháp tại chùa Phật Tích.

Hiện nay, Chùa Bàng Long hay chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane không chỉ là nơi bà con lưu đến mỗi ngày rằm, mùng 1 âm lịch, mà còn là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng để bà con đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc thân yêu. Sâu xa hơn, nơi đây còn đảm nhận sứ mệnh bảo tồn hồn cốt và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam thông qua những giáo lý Phật giáo nhiệm màu.

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Lớp tu học Bát Quan Trai giới Mùa An cư nhập hạ.

Không chỉ dịp lễ Tết, sức sống văn hóa Việt trên đất Lào còn được nuôi dưỡng bền bỉ qua các khoá tu tập hay thực hành Thọ Bát Quan Trai giới. Đến chùa tụng kinh, nghe thuyết pháp và học giáo lý đã trở thành nếp sống quen thuộc của các Phật tử là những kiều bào hay là người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào. Đằng sau mỗi khóa tu không chỉ là sự quyết tâm rèn trí, dưỡng tâm từ bi, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hoá cho thế hệ mai sau. Chia sẻ về ý nghĩa của những ngày tu học, ông Phạm Văn Phước và bà Nguyễn Thị Thọ, Phật tử chùa Phật Tích bộc bạch:

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Hàng tuần, chùa Phật Tích trở thành điểm hẹn tâm linh quen thuộc của bà con Phật tử.

“Hàng tuần, chùa Phật Tích tổ chức tụng kinh để Phật tử chúng tôi học tập, rèn luyện trí tuệ theo lời Phật dạy, với mong muốn gia đình luôn được hạnh phúc, an lạc”.

“Đến đây vào những ngày thọ Bát Quan Trai, mình tu dưỡng cái tâm từ bi, thiện lành, để từ đó hướng dẫn cho con cái sống theo nề nếp đạo đức đấy”.

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Ông Kong, người dân bản địa tại Khammuane phấn khởi đón tiếp đoàn cứu trợ.

Song song với việc gìn giữ nếp sống đạo đức của người Việt được lan toả dưới mái chùa, bản sắc văn hóa Việt Nam tại Lào còn tỏa sáng qua triết lý nhân sinh "Bầu ơi thương lấy bí cùng" và truyền thống "Lá lành đùm lá rách". Từ tinh thần từ bi của Phật giáo, chư Tăng Ni cùng Phật tử các chùa Việt luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai ở nước sở tại. Tiêu biểu như trong đợt thiên tai lũ lụt tại tỉnh Khammuane, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào và chùa Phật Tích đã trao hơn 300 suất quà. Mặc dù trị giá mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng, nhưng kịp thời cứu trợ cho người dân vùng lũ tại tỉnh Khammuane.

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Đoàn cứu trợ trao quà cho bà con vùng lũ tỉnh Khammuane.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích chia sẻ: “Đây là tấm lòng của Phật tử, chư Tăng Ni, Ban Điều phối, chùa Phật Tích cũng như cộng đồng người Việt chúng ta dành cho bà con người Lào. Trong chiến tranh cho đến thời bình, bất cứ lúc nào hoạn nạn là có anh em Việt Nam và Lào cùng chung tay sát cánh”.

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Người dân địa phương hân hoan đón nhận hỗ trợ nghĩa tình.

Sau những ngày dài chống chịu với thiên tai trong sự cô lập, không khí tại tỉnh Khammuane bỗng vỡ òa hạnh phúc khi tiếng thuyền cứu trợ vang lên từ xa. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời và trọn vẹn tình người, ông Kong - người dân địa phương nghẹn ngào chia sẻ: “Người Lào và người Việt Nam chúng ta là anh em ruột thịt, luôn sát cánh và không bao giờ bỏ rơi nhau. Tấm lòng nâng đỡ nhân dân thật là đáng quý. Tôi vô cùng cảm động khi thấy sự giúp đỡ, ủng hộ kịp thời dành cho bà con trong đợt thiên tai lũ lụt này. Hôm nay, toàn thể bà con nhân dân trong bản đã tập trung đông đủ để đón nhận hàng cứu trợ”.

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Các em nhỏ hân hoan đón nhận hỗ trợ nghĩa tình.

Gắn liền với chiều dài lịch sử, 15 ngôi chùa Việt trên đất Lào không chỉ là “lá chắn” gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, sắt son Việt - Lào. Giữa dòng chảy hội nhập, những mái chùa ấy tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, kết nối cộng đồng kiều bào cùng vươn lên và hướng trọn niềm tin về Tổ quốc thân yêu.

Trần Tuấn/VOV-Vientiane
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