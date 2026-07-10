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Chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân” tại thành phố Đà Nẵng

Thứ Sáu, 22:42, 10/07/2026
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VOV.VN - Tối nay (10/7), tại Nhà hát Trưng vương, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân”.

 

Dự chương trình có ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cùng phu nhân và đại diện cơ quan ngoại giao các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng.

Phía nước ta có Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam... cùng đông đảo nhân dân thành phố Đà Nẵng.

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Ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam

 

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Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Năm nay là dịp kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam, đồng thời cũng là “Năm hợp tác du lịch Trung Quốc – Việt Nam”.

Tác phẩm giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân” được sáng tác vào năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam. Đây không chỉ là một khúc ca ngợi tình hữu nghị, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với tương lai, kết nối nghệ thuật với cảm xúc của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại đêm diễn, ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung Quốc- Việt Nam đang bước vào “thời kỳ vàng”. Ông Hà Vĩ khẳng định, việc nghệ sĩ hai nước cùng biểu diễn tại khu vực miền Trung Việt Nam là minh họa sinh động về giao lưu văn hóa giữa hai nước không ngừng được mở rộng.

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

 

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Chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân”

 

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Dàn nhạc giao hưởng của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây biểu diễn

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết, chương trình giao hưởng hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc được hoàn thành cuối năm 2025 gồm 8 tác phẩm giao hưởng và 2 ca khúc đặc sắc. Chương trình công bố biểu diễn lần đầu tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) và sau đó tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định, chương trình đã nhận được sự tán thưởng, đón nhận của giới chuyên môn và công chúng yêu âm nhạc.

“Đêm nhạc hôm nay chính là sự chứng minh hùng hồn cho sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, một ngôn ngữ không cần biên giới, có khả năng xuyên qua, hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn sâu sắc, kết nối tâm hồn và đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn.Tôi tin tưởng sâu sắc rằng những giai điệu của tình hữu nghị Trường Xuân vang lên trong đêm nay sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền vững kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam- Trung Quốc ngày càng tốt đẹp”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ.

Chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân” gồm 4 chương. Chương 1: Cùng uống nước một dòng sông; chương 2: Tiếng đàn qua tháng năm; chương 3: Văn mạch cùng hành và chương 4 là Tình hữu nghị trường tồn.

 

Thành Long/VOV-Miền Trung
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