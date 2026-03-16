Chương trình nghệ thuật đặc sắc lan tỏa niềm vui ngày hội bầu cử toàn dân

Trong hai ngày 15 và 16/3, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hai xã Ứng Thiên và Thư Lâm, thu hút đông đảo người dân địa phương tới theo dõi và thưởng thức. Hoạt động văn hóa này góp phần tạo nên không khí sôi nổi sau ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chương trình do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn với nhiều tiết mục ca múa nhạc và kịch ngắn được dàn dựng công phu.

Không gian biểu diễn được trang hoàng rực rỡ, hội trường chật kín khán giả. Người dân nhiều lứa tuổi đã có mặt từ sớm để thưởng thức chương trình nghệ thuật do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn. Không khí đêm diễn vừa trang trọng, vừa gần gũi, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Chương trình do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn với nhiều tiết mục ca múa nhạc và kịch ngắn được dàn dựng công phu. Nội dung các tiết mục xoay quanh chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong đời sống xã hội. Những ca khúc quen thuộc như “Lá phiếu ngày bầu cử”, “Làm theo di chúc thiêng liêng”, “Tự nguyện”, “Màu cờ tôi yêu”, “Bài ca Quốc hội Việt Nam” hay “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” được thể hiện với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên bầu không khí hào hùng và giàu cảm xúc.

Bên cạnh các tiết mục ca nhạc, chương trình còn mang đến những vở kịch ngắn như “Thần tình yêu” và “Chuyện tình lính đảo”. Các tiểu phẩm được xây dựng với nội dung nhẹ nhàng, gần gũi, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Qua những câu chuyện giản dị về tình yêu, cuộc sống và hình ảnh người lính nơi đảo xa, các vở kịch góp phần tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho chương trình.

Sự tham gia của các ca sĩ Ưng Anh Tuấn, Tô Hải Ninh, Thúy Nga cùng vũ đoàn VDC đã mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc. Các nghệ sĩ thể hiện các tiết mục với tinh thần nhiệt huyết, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Nhiều tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục, cho thấy sự hưởng ứng nồng nhiệt của người xem.

Không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức nghệ thuật, chương trình còn trở thành dịp để người dân địa phương cùng gặp gỡ, giao lưu trong không khí vui tươi. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu ngay tại địa phương.

Với sự đầu tư cả về nội dung lẫn nghệ thuật, chương trình đã trở thành điểm nhấn văn hóa ý nghĩa tại hai xã Ứng Thiên và Thư Lâm. Không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức nghệ thuật cho người dân, chương trình còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và niềm tự hào về đất nước sau sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia.