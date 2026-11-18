Chương trình giao lưu chính luận – nghệ thuật “Sức mạnh Việt Nam” có thời lượng 60 phút, truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 17/11 từ Trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam (số 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội) trên sóng VTV8 và các nền tảng số của VTV, VTV8.

Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cùng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thông qua chương trình, Đài Truyền hình Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch, góp phần đưa những giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc đến gần hơn với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Văn nghệ mở màn chương trình giao lưu chính luận – nghệ thuật “Sức mạnh Việt Nam”

Một dấu mốc đáng chú ý của đêm giao lưu là lễ công bố định vị mới của Kênh VTV8. Căn cứ Giấy phép số 76/GP-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 28/05/2026, VTV8 chính thức chuyển đổi từ kênh truyền hình khu vực Miền Trung – Tây Nguyên sang Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch. Bước chuyển mình chiến lược này mở rộng tầm vóc và sứ mệnh của kênh trên quy mô toàn quốc lẫn quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của công chúng đối với việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Với chủ đề “Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam. Tôn vinh cội nguồn – Kết nối thời đại”, chương trình “Sức mạnh Việt Nam” xuyên suốt mạch tư tưởng rằng đại đoàn kết được kết tinh từ sự gắn bó giữa con người với con người, sự tôn trọng những khác biệt, những hành động vì lợi ích chung và trách nhiệm tiếp nối của từng thế hệ. Mạch nội dung ấy được dẫn dắt qua bốn chương giàu tính biểu tượng, bắt đầu từ “Cội nguồn sức mạnh” nhìn lại nền tảng văn hóa, lịch sử và tinh thần đại đoàn kết từ quá khứ tới hiện tại. Tiếp nối là “Văn hóa kết nối muôn miền” tôn vinh sự phong phú, đa dạng của 54 dân tộc anh em khắp ba miền Tổ quốc, trước khi bước sang “Tiếp nối mạch nguồn, vươn tới tương lai (Đoàn kết phát triển)” nhấn mạnh vai trò hành động của cộng đồng và người trẻ trong bảo tồn di sản, rồi khép lại bằng “Kết nối thời đại - Sức mạnh tương lai - Khơi dậy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới”.

NSƯT Đăng Dương với "Đất nước trọn niềm vui".

Bên cạnh cấu trúc bốn chương chặt chẽ, phần tọa đàm chuyên sâu quy tụ những góc nhìn uy tín từ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Những trao đổi thẳng thắn, giàu chiều sâu hứa hẹn làm sáng tỏ mối liên hệ giữa bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết và động lực phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Hoàng Thùy Linh đốt nóng sân khấu với "Để Mị nói cho mà nghe" và "See tình"

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Huy Dũng khằng định, để văn hóa có thể sống mạnh mẽ hơn trong đời sống đương đại, văn hóa và di sản sẽ cần thở cái hơi thở của thời đại. Và để làm được điều này, định hướng quan trọng nhất mà Bộ VH-TT&DL đã và đang triển khai trong thời gian qua và thời gian tới đó là mang công nghệ số vào văn hóa, vào di sản. Cụ thể ở đây là dùng công nghệ để đưa di sản đến gần mọi người hơn, đưa văn hóa đến gần mọi người hơn và để mọi người có thể cảm nhận, có thể tìm hiểu về di sản, về văn hóa vào lúc mà mọi người muốn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Huy Dũng chia sẻ tại tọa đàm.

Đồng ý với Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, PGS.TS Lê Bá Trình nhấn mạnh thêm về vai trò của MTTQ Việt Nam: “Chúng ta cần tổ chức tốt các sự kiện văn hóa như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hàng năm, tạo môi trường, tạo không gian văn hóa lành mạnh để cho các tầng lớp nhân dân, mà đặc biệt trong đó lớp trẻ có điều kiện tham gia và chính họ là chủ thể sáng tạo ra các giá trị văn hóa và thụ hưởng văn hóa”.

PGS.TS Lê Bá Trình chia sẻ tại tọa đàm.

Kết thúc tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ niềm tin rằng khi thế hệ trẻ tin tưởng rằng họ có thể kiến tạo, sáng tạo ra tương lai từ di sản thì họ sẽ chủ động tham gia và bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chú kênh VTV8 với vai trò là một kênh chuyên đề về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch sẽ cụ thể hóa được sứ mệnh đó, không chỉ được độc giả trong nước quan tâm mà còn giúp lan tỏa sức mạnh mềm của Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng định vị mới của VTV8.

Không gian nghệ thuật của chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng truyền thống và hơi thở đương đại. Khán giả sẽ mở đầu hành trình cảm xúc cùng ca khúc “Việt Nam gấm hoa” của nhạc sĩ Minh Châu qua phần thể hiện của Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo, dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vũ đoàn PL, hợp xướng Ngân Hà Sao Khuê và CLB Ngôi sao nhỏ. Không khí tự hào tiếp tục lan tỏa với “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà do NSƯT Đăng Dương và vũ đoàn PL trình bày. Sắc màu trẻ trung, hiện đại được thổi bùng qua bản mashup “Con cháu vua Hùng toàn cầu” do Quang Anh và An Thu An biểu diễn cùng màn kết hợp “Để Mị nói cho mà nghe - See tình” của Hoàng Thùy Linh và vũ đoàn Xtream. Chương trình khép lại đầy khí thế bằng “Hào khí Việt Nam” của nhạc sĩ Phan Đinh Tùng qua giọng hát chính tác giả và vũ đoàn PL.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng tiếp nối chương trình.

Thông qua sự hòa quyện giữa chính luận sâu sắc và nghệ thuật giàu cảm xúc, “Sức mạnh Việt Nam” không chỉ đánh dấu bước ngoặt định vị quốc gia của VTV8 mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, tự hào dân tộc tới đông đảo khán giả trong dịp tháng 11 đầy ý nghĩa.

Nhóm OPlus khép lại chương trình nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng.