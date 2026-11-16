Cô bé lớp 7 quê Quảng Trị giành Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2

Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với các bên tổ chức, dành cho thí sinh từ 6 đến 15 tuổi, nhằm tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, diễn đạt, tư duy phản biện và sự tự tin khi bày tỏ quan điểm trước công chúng.

Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7 Trường THCS Ba Đồn (phường Ba Đồn, Quảng Trị), giành ngôi Quán quân cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện mùa 2.

Đêm Chung kết quy tụ 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố, vượt qua các vòng thi Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá. Mỗi thí sinh trải qua hai phần thi gồm thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo.

Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7 đến từ Quảng Trị, giành ngôi Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2.

Với chủ đề "La bàn dẫn sóng", Thảo Nhi lựa chọn nói về cách người trẻ tiếp nhận và ứng xử với thông tin trên mạng xã hội. Mở đầu bài thuyết trình, cô bé nhắc đến thói quen mở điện thoại, đọc tin tức, xem bình luận mỗi ngày, từ đó đặt câu hỏi liệu những gì xuất hiện trên mạng có phản ánh đầy đủ sự thật.

Bài thi được triển khai qua ba câu chuyện: một nghệ sĩ đối diện làn sóng chỉ trích, một bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều và tình trạng thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng. Qua đó, nữ sinh lớp 7 đề cập đến ranh giới giữa phê bình có căn cứ và công kích theo đám đông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Ở phần tương tác, khi được hỏi cách ứng xử trước những thông tin có dấu hiệu kích động sự tức giận, Thảo Nhi cho biết sẽ không vội tin hay chia sẻ những video chỉ trích gay gắt mà cần tìm hiểu, đánh giá khách quan. Kết thúc bài thi, cô bé ví tri thức, tư duy phản biện và trách nhiệm như chiếc la bàn giúp mỗi người tự định hướng giữa dòng thông tin.

Trước khi tự tin đứng trên sân khấu, Thảo Nhi từng ngại nói trước đám đông và chưa hài lòng với giọng nói của mình khi mới tập làm MC. Sinh ra ở Quảng Trị, em đã luyện tập để có thể sử dụng cả giọng miền Trung và miền Bắc khi dẫn chương trình.

Ngoài yêu thích môn Ngữ văn, Thảo Nhi còn thích đọc sách, vẽ và chơi piano. Cô bé đã học piano 9 năm, thường dành khoảng ba tiếng mỗi ngày để luyện đàn. Theo thầy giáo Đinh Thế Hà, Thảo Nhi là học sinh chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và có năng khiếu kể chuyện.

Trước Chung kết, em từng giành vé Vàng vào thẳng vòng cuối với phần thi "Thanh âm à ơi", kể về những lời ru tuổi thơ đang dần vắng bóng trong đời sống hiện đại.

Kết quả chung cuộc, bên cạnh Quán quân Nguyễn Trần Thảo Nhi, hai danh hiệu Á quân thuộc về Đặng Tố Như (Đồng Nai) và Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh). Ba giải Quý quân được trao cho Võ Hà Vy (Hà Tĩnh), Ông Phương Quý (Nghệ An) và Nguyễn Đoàn Hà Thư (Hà Tĩnh).