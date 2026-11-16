English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cô bé lớp 7 quê Quảng Trị giành Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2

Thứ Hai, 09:22, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vượt qua các phần thi kể chuyện, thuyết trình và tương tác trực tiếp với giám khảo, Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7 đến từ Quảng Trị, giành ngôi Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 với bài thuyết trình về cách ứng xử trước thông tin trên mạng xã hội.

Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với các bên tổ chức, dành cho thí sinh từ 6 đến 15 tuổi, nhằm tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, diễn đạt, tư duy phản biện và sự tự tin khi bày tỏ quan điểm trước công chúng.

Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7 Trường THCS Ba Đồn (phường Ba Đồn, Quảng Trị), giành ngôi Quán quân cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện mùa 2.

Đêm Chung kết quy tụ 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố, vượt qua các vòng thi Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá. Mỗi thí sinh trải qua hai phần thi gồm thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo.

co be lop 7 que quang tri gianh quan quan oanh vang ke chuyen mua 2 hinh anh 1
Nguyễn Trần Thảo Nhi, học sinh lớp 7 đến từ Quảng Trị, giành ngôi Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2.

Với chủ đề "La bàn dẫn sóng", Thảo Nhi lựa chọn nói về cách người trẻ tiếp nhận và ứng xử với thông tin trên mạng xã hội. Mở đầu bài thuyết trình, cô bé nhắc đến thói quen mở điện thoại, đọc tin tức, xem bình luận mỗi ngày, từ đó đặt câu hỏi liệu những gì xuất hiện trên mạng có phản ánh đầy đủ sự thật.

Bài thi được triển khai qua ba câu chuyện: một nghệ sĩ đối diện làn sóng chỉ trích, một bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều và tình trạng thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng. Qua đó, nữ sinh lớp 7 đề cập đến ranh giới giữa phê bình có căn cứ và công kích theo đám đông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Ở phần tương tác, khi được hỏi cách ứng xử trước những thông tin có dấu hiệu kích động sự tức giận, Thảo Nhi cho biết sẽ không vội tin hay chia sẻ những video chỉ trích gay gắt mà cần tìm hiểu, đánh giá khách quan. Kết thúc bài thi, cô bé ví tri thức, tư duy phản biện và trách nhiệm như chiếc la bàn giúp mỗi người tự định hướng giữa dòng thông tin.

Trước khi tự tin đứng trên sân khấu, Thảo Nhi từng ngại nói trước đám đông và chưa hài lòng với giọng nói của mình khi mới tập làm MC. Sinh ra ở Quảng Trị, em đã luyện tập để có thể sử dụng cả giọng miền Trung và miền Bắc khi dẫn chương trình.

Ngoài yêu thích môn Ngữ văn, Thảo Nhi còn thích đọc sách, vẽ và chơi piano. Cô bé đã học piano 9 năm, thường dành khoảng ba tiếng mỗi ngày để luyện đàn. Theo thầy giáo Đinh Thế Hà, Thảo Nhi là học sinh chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và có năng khiếu kể chuyện.

Trước Chung kết, em từng giành vé Vàng vào thẳng vòng cuối với phần thi "Thanh âm à ơi", kể về những lời ru tuổi thơ đang dần vắng bóng trong đời sống hiện đại.

Kết quả chung cuộc, bên cạnh Quán quân Nguyễn Trần Thảo Nhi, hai danh hiệu Á quân thuộc về Đặng Tố Như (Đồng Nai) và Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh). Ba giải Quý quân được trao cho Võ Hà Vy (Hà Tĩnh), Ông Phương Quý (Nghệ An) và Nguyễn Đoàn Hà Thư (Hà Tĩnh).

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ
Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

VOV.VN - Với mong muốn mang đến cho học sinh THCS một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động sân chơi ca hát năm học 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc. Sân chơi góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè; bồi dưỡng, lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

VOV.VN - Với mong muốn mang đến cho học sinh THCS một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động sân chơi ca hát năm học 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc. Sân chơi góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè; bồi dưỡng, lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Tài năng nhí tỏa sáng tại Chung kết Face Star Kidz 2026
Tài năng nhí tỏa sáng tại Chung kết Face Star Kidz 2026

VOV.VN - Sau hành trình rèn luyện và trải qua nhiều vòng thử thách, đêm Chung kết Face Star Kidz 2026 diễn ra với sự góp mặt của Top 20 cùng nhiều tiết mục nghệ thuật. Chương trình khép lại với việc Bảo Châu được xướng tên ở vị trí Quán quân.

Tài năng nhí tỏa sáng tại Chung kết Face Star Kidz 2026

Tài năng nhí tỏa sáng tại Chung kết Face Star Kidz 2026

VOV.VN - Sau hành trình rèn luyện và trải qua nhiều vòng thử thách, đêm Chung kết Face Star Kidz 2026 diễn ra với sự góp mặt của Top 20 cùng nhiều tiết mục nghệ thuật. Chương trình khép lại với việc Bảo Châu được xướng tên ở vị trí Quán quân.

76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư
76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư

VOV.VN - Đêm diễn nghệ thuật Măng non tỏa sáng với chủ đề Tự hào Việt Nam diễn ra tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), quy tụ 76 tài năng nhí tham gia biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa, võ thuật, trình diễn nhạc cụ và thời trang.

76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư

76 tài năng nhí kể chuyện quê hương trên sân khấu di sản Hoa Lư

VOV.VN - Đêm diễn nghệ thuật Măng non tỏa sáng với chủ đề Tự hào Việt Nam diễn ra tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), quy tụ 76 tài năng nhí tham gia biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa, võ thuật, trình diễn nhạc cụ và thời trang.

300 mầm non nghệ thuật hội tụ tại sân chơi tài năng nhí toàn quốc
300 mầm non nghệ thuật hội tụ tại sân chơi tài năng nhí toàn quốc

VOV.VN - Khoảng 300 tài năng nhí từ nhiều tỉnh, thành đã hội tụ tại Hà Nội tham gia vòng sơ khảo chủ đề “Chạm ước mơ” của chương trình tìm kiếm Đại sứ Tài năng Măng non tỏa sáng 2026. Các em mang đến nhiều tiết mục đa dạng, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và sự tự tin trên sân khấu.

300 mầm non nghệ thuật hội tụ tại sân chơi tài năng nhí toàn quốc

300 mầm non nghệ thuật hội tụ tại sân chơi tài năng nhí toàn quốc

VOV.VN - Khoảng 300 tài năng nhí từ nhiều tỉnh, thành đã hội tụ tại Hà Nội tham gia vòng sơ khảo chủ đề “Chạm ước mơ” của chương trình tìm kiếm Đại sứ Tài năng Măng non tỏa sáng 2026. Các em mang đến nhiều tiết mục đa dạng, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và sự tự tin trên sân khấu.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc