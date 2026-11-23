Ngày sinh đặc biệt và ký ức về người cha

Ngày 24/11/2026 đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam. Với ông Nguyễn Tuấn Khoa, ngày này còn gắn với một dấu mốc riêng: sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Cha ông là nhà thơ, nhà báo, liệt sĩ Thâm Tâm (1917–1950), tên thật Nguyễn Tuấn Trình, tác giả thi phẩm nổi tiếng "Tống biệt hành". Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, Thâm Tâm còn hoạt động báo chí, hội họa và tham gia cách mạng từ sớm. Theo những tư liệu và ký ức gia đình, ông là một trong những người tham gia công tác tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhà thơ Thâm Tâm (cầm tài liệu) trong bức ảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 (Ảnh tư liệu).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Tuấn Khoa nhắc lại hoàn cảnh chào đời đặc biệt của mình qua những câu chuyện được mẹ kể. Khoảng hai tuần trước hội nghị, Thâm Tâm thường xuyên vắng nhà, sáng đi tối về để thực hiện công việc. Sáng 24/11/1946, ông rời nhà từ sớm, trong khi người vợ đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ.

"Mẹ tôi kể rằng hôm ấy, cha đi từ 6 giờ sáng nhưng đến trưa có trở về nhà, rất vui mừng. Đến 6 giờ chiều thì tôi chào đời. Câu chuyện về ngày sinh của mình tôi được biết từ rất lâu, từ những ngày còn nhỏ, khi thường xuyên hỏi mẹ về bố. Nhưng mãi sau này, qua những tư liệu tìm được, tôi mới hiểu thêm về những hoạt động của cha trong thời gian ấy", ông Khoa nhớ lại.

Ông Nguyễn Tuấn Khoa - con trai nhà thơ Thâm Tâm.

Trong số những tư liệu mà gia đình tiếp cận có một bức ảnh chụp những người tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946. Theo ông Khoa, Thâm Tâm xuất hiện trong ảnh với một tập tài liệu trên tay. Kết hợp hình ảnh này với những câu chuyện mẹ kể, ông cho rằng cha mình đã tham gia công việc chuẩn bị cho hội nghị.

Sự trùng hợp giữa ngày sinh của ông và sự kiện lịch sử năm ấy hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng sau 80 năm, khi ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, câu chuyện gia đình lại mang thêm một ý nghĩa đặc biệt.

Niềm vui đón con của Thâm Tâm không kéo dài lâu. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ông lên đường làm nhiệm vụ, còn vợ con tản cư về Hải Dương. Năm 1948, trong một chuyến công tác, ông có dịp trở về thăm gia đình. Theo hồi ức của con trai, đây cũng là thời điểm ra đời bài thơ "Chiều mưa đường số 5".

Nhà thơ Thâm Tâm và đồng đội Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (ảnh tư liệu)

Đó là lần trở về duy nhất của Thâm Tâm trong những năm kháng chiến. Tháng 8/1950, ông hy sinh tại Cao Bằng khi mới 33 tuổi, để lại người vợ trẻ và con trai chưa đầy 4 tuổi.

Ông Khoa lớn lên gần như không có ký ức trực tiếp về cha. Những hình dung ban đầu của ông về Thâm Tâm đều đến từ lời kể của mẹ, người thân và những đồng đội cũ.

"Ngày ấy, tôi chỉ biết bố mình đi bộ đội rồi hy sinh, còn tôi là một đứa trẻ mồ côi cha. Mẹ ít khi kể nhiều về bố, nhưng vẫn đưa tôi đến thăm những người từng quen biết, làm việc cùng ông. Tôi được gặp bác Xuân Thủy, bác Lê Quang Đạo, bác Lê Liêm và nhiều đồng đội của cha. Những tình cảm mà các bác dành cho mẹ con tôi giúp tôi dần hiểu hơn về người cha mà mình hầu như không có ký ức", ông chia sẻ.

Bức ảnh chân dung và hành trình tìm lại hình bóng cha

Trong suốt những năm tháng tản cư, gia đình ông Nguyễn Tuấn Khoa không có một bức ảnh chân dung nào của Thâm Tâm. Phải đến năm 1954, một cuộc gặp gỡ tình cờ mới giúp người con lần đầu tiên biết rõ gương mặt cha mình.

Khi ấy, gia đình sinh sống gần đèo Khế, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Mẹ ông mở một quán nước nhỏ ven đường. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, một đoàn bộ đội áp giải tù binh Pháp đi qua, dừng chân nghỉ uống nước.

Ảnh chân dung nhà thơ Thâm Tâm (Ảnh tư liệu).

Trong lúc trò chuyện, một chiến sĩ trẻ bất ngờ khi thấy mẹ ông có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Biết bà từng sống ở Hà Nội, người lính hỏi thăm về chồng bà. Khi nghe tên Thâm Tâm, anh cho biết mình cũng công tác tại Cục Tuyên huấn và có giữ một bức ảnh của nhà thơ trong ví.

"Anh bộ đội ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng 19-20 tuổi. Khi mẹ tôi nói chồng mình là Thâm Tâm, đã hy sinh rồi, anh ấy liền rút trong ví ra một tấm ảnh và nói có ảnh của anh Tâm. Đó là lần đầu tiên mẹ con tôi có cơ hội nhìn thấy một bức ảnh chân dung của cha. Mẹ tôi rất xúc động, bởi suốt mấy năm kể từ ngày cha mất, trong nhà không có một bức ảnh nào của ông", ông Khoa kể.

Người chiến sĩ chỉ có duy nhất một tấm ảnh nên mẹ ông xin mượn trong ít ngày để sao chụp. Bà đi bộ khoảng 20km ra thị trấn Đại Từ, bắt xe lên Thái Nguyên rồi về Hà Nội, tìm người thân nhờ chụp lại bức ảnh và in thành những tấm nhỏ. Sau đó, bà tiếp tục tìm đến nơi đơn vị đóng quân để trả ảnh gốc.

Tấm chân dung được sao lại từ chuyến đi ấy trở thành ảnh thờ Thâm Tâm trong gia đình cho đến ngày nay.

Ông Nguyễn Tuấn Khoa trân trọng kỷ vật duy nhất của cha.

Với ông Khoa, hành trình tìm hiểu về cha cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế. Lên 8 tuổi, ông mới biết cha mình có tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, là người làm thơ, viết báo với bút danh Thâm Tâm. Những năm sau đó, qua sách báo và lời kể của người quen, ông dần biết thêm về sự nghiệp văn chương của cha.

Một trong những người để lại ấn tượng sâu sắc với ông là nhà thơ Vũ Cao, tác giả bài thơ "Núi đôi", từng làm việc cùng Thâm Tâm tại Báo Vệ Quốc quân.

"Ông Vũ Cao gặp tôi rất nhiều lần, nhất là vào những dịp kỷ niệm của Báo Quân đội nhân dân. Ông thường bảo cứ ngồi với tôi là có cảm giác gặp lại bố tôi, vì chúng tôi rất giống nhau, kể cả cách ăn nói. Có những lúc ông cứ ngồi lặng đi một hồi rồi rơm rớm nước mắt. Những tình cảm như thế khiến tôi hiểu rằng cha mình vẫn luôn sống trong ký ức của những người đồng đội", ông Khoa xúc động nhớ lại.

Con dao nhíp là kỷ vật cá nhân hiếm hoi còn lại của nhà thơ Thâm Tâm

Từng là học sinh giỏi, đoạt giải cao về Toán học, sau này theo học Đại học Bách khoa và làm việc trong lĩnh vực khoa học, ông Nguyễn Tuấn Khoa không đi theo con đường văn chương của cha. Nhưng niềm quan tâm đến những tác phẩm Thâm Tâm để lại ngày càng lớn dần.

Ban đầu, ông chỉ biết một số bài thơ như "Tống biệt hành", "Chiều mưa đường số 5" và những tác phẩm được nhắc đến trong các tuyển tập. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của giới nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ và những người yêu văn học, ông phát hiện di sản của cha phong phú hơn nhiều so với những gì từng biết.

Một bước ngoặt đến khi gia đình được giới thiệu những truyện ngắn của Thâm Tâm lưu giữ dưới dạng vi phim tại thư viện. Tiếp đó, việc tiếp cận những kho tư liệu số hóa của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Quốc gia Pháp mở ra cơ hội tìm lại nhiều sáng tác từng thất lạc.

Từ năm 2018, gia đình ông bắt đầu đẩy mạnh công việc sưu tầm, đối chiếu và khôi phục các văn bản cũ. Đặc biệt, vợ ông – một nhà giáo – đảm nhận việc đọc, chỉnh sửa từng trang bản thảo sau khi được chuyển từ ảnh sang văn bản điện tử. Công việc tỉ mỉ này kéo dài nhiều năm, kể cả trong thời gian dịch Covid-19.

Đến nay, theo thống kê của gia đình, họ đã sưu tầm được 120 truyện ngắn, 28 truyện vừa, 2 tiểu thuyết, 38 vở kịch, 50 bài thơ, 2 tập diễn ca cùng hàng chục tranh minh họa, bìa báo của Thâm Tâm. Một phần trong số đó đã được các nhà xuất bản giới thiệu trở lại với bạn đọc.

Nhờ vậy, hình ảnh Thâm Tâm trong mắt người con không còn chỉ giới hạn ở tác giả "Tống biệt hành", mà hiện lên qua nhiều thể loại, từ thơ, truyện, kịch đến hội họa và báo chí.

Từ trang báo lịch sử đến mong mỏi ở tuổi 80

Một phát hiện đặc biệt khác đến với gia đình Thâm Tâm vào tháng 9/2026, khi phía Pháp trao tặng Việt Nam bản tái hiện trang đầu Báo Cứu Quốc số ra ngày 24/8/1945.

Trong hồi ký về những ngày đầu Báo Cứu Quốc xuất bản công khai sau Cách mạng Tháng Tám, nhà báo Xuân Thủy từng ghi lại hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng chiếm trọn trang nhất, đồng thời xác nhận đây là tác phẩm của Thâm Tâm.

Pháp trao tặng ảnh trang đầu tờ Cứu Quốc số ra công khai đầu tiên.

Thông tin ấy vốn đã được ông Nguyễn Tuấn Khoa biết đến qua hồi ký của Xuân Thủy. Tuy nhiên, trong nhiều năm, gia đình không tìm được hình ảnh của số báo để đối chiếu.

"Tôi biết cha mình vẽ minh họa, vẽ bìa cho nhiều tờ báo từ trước Cách mạng Tháng Tám. Nhưng riêng trang đầu Báo Cứu Quốc ngày 24/8/1945, gia đình đã tìm kiếm mà không có được bản chụp nào. Chúng tôi chỉ biết chi tiết ấy qua hồi ký của cụ Xuân Thủy, chứ chưa từng nhìn thấy hình thức thực tế của trang báo. Vì thế, khi biết phía Pháp trao tặng bản tái hiện trang báo này, tôi rất vui vì gia đình có thêm một dấu tích về những đóng góp của cha", ông Khoa chia sẻ.

Bản tái hiện được trao trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 11/9/2026, cùng một số tư liệu lịch sử phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những bìa và minh họa do Thâm Tâm vẽ cho báo Cứu quốc (thời kỳ bí mật) và báo Vệ Quốc quân sau Cách mạng Tháng Tám.

Ông Khoa mong có dịp đến bảo tàng để trực tiếp tiếp cận và lưu giữ hình ảnh trang báo như một tư liệu quý của gia đình. Với ông, đây không chỉ là niềm vui tìm lại một tác phẩm, mà còn giúp các thế hệ sau hiểu thêm về Thâm Tâm trong vai trò một người làm báo, một nghệ sĩ tham gia hoạt động cách mạng.

Sau khi hy sinh, những gì Thâm Tâm để lại cho gia đình khi ấy rất ít ỏi: một số thư từ, ba lô, quần áo, dao nhíp, chiếc thìa và giấy báo tin hy sinh. Qua thời gian, nhiều đồ vật không còn được lưu giữ. Đến nay, con dao nhíp là kỷ vật cá nhân hiếm hoi còn lại.

Dẫu đã tìm lại được nhiều tác phẩm và tư liệu, hành trình của ông Nguyễn Tuấn Khoa vẫn còn một mong mỏi lớn nhất: xác định chính xác nơi an nghỉ của cha.

Ảnh đám tang nhà thơ Thâm Tâm ở Pò Noa, Phi Hải, Quảng Uyên - Cao Bằng, năm 1950 (Ảnh tư liệu).

Năm 1999, nhờ sự giúp đỡ của các văn nghệ sĩ và những người làm công tác nghiên cứu tại Cao Bằng, gia đình đã tìm được vị trí ngôi mộ cũ của nhà thơ Thâm Tâm tại Pò Noa, Phi Hải. Năm 2000, vợ chồng ông Khoa có dịp đến viếng, mang một nắm đất về đặt trên bàn thờ.

Tuy nhiên, sau những lần quy tập hài cốt liệt sĩ, việc xác định chính xác phần mộ của nhà thơ Thâm Tâm đến nay vẫn chưa có kết quả.

"Điều tôi mong mỏi nhất vẫn là tìm được mộ cha. Ở nghĩa trang hiện có 135 ngôi mộ liệt sĩ nhưng chưa xác định được cha tôi nằm ở đâu. Mỗi lần lên đó, gia đình phải thắp hương cho tất cả các ngôi mộ, mỗi mộ một nén, bởi không biết đâu là nơi ông yên nghỉ. Gia đình cũng đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin xác định", ông Khoa nói.

Ở tuổi 80, ông hiểu rằng thời gian để hoàn thành những công việc còn dang dở không còn nhiều. Bởi vậy, ông vẫn cố gắng ghi chép, sắp xếp và lưu giữ những tư liệu đã tìm được, đặc biệt là những câu chuyện về cha mà chỉ thế hệ của ông từng được trực tiếp nghe kể.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

"Năm nay tôi 80 tuổi rồi, chỉ có một ý định là cố gắng làm cho xong những gì còn có thể tìm hiểu về cha mình. Con cháu sau này chắc chắn sẽ ít biết về Thâm Tâm hơn tôi, dù gia đình đã thu thập được khá nhiều tư liệu. Những câu chuyện về người bộ đội đưa ảnh cho mẹ tôi, về ông Vũ Cao, ông Tô Hoài hay những người từng gắn bó với cha, các thế hệ sau không thể có ký ức như tôi. Vì thế, tôi muốn lưu giữ lại tất cả những gì mình còn biết", ông tâm sự.

Tám mươi năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhà thơ Thâm Tâm đã được nhiều thế hệ biết đến không chỉ qua những vần thơ mà còn qua các đóng góp đối với báo chí, văn hóa và sự nghiệp cách mạng. Tên ông đã được đặt cho những con đường tại Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng.

Với ông Nguyễn Tuấn Khoa, sự ghi nhận ấy là niềm tự hào, nhưng không thể thay thế những điều riêng tư mà gia đình vẫn kiếm tìm: một phần mộ được xác định rõ ràng, những tư liệu còn thất lạc và các mảnh ký ức về người cha mà ông chưa có cơ hội thực sự hiểu hết.

Ngày 24/11 năm nay, khi cả nước kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, người con trai của nhà thơ Thâm Tâm cũng tròn 80 tuổi. Giữa những dấu mốc lịch sử ấy, hành trình tìm lại di sản của người cha vẫn được ông tiếp nối, với mong muốn những câu chuyện và kỷ vật còn lại sẽ được trao truyền cho các thế hệ mai sau.