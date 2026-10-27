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Concert BIGBANG: Kỷ lục 90.000 khán giả và hiện tượng văn hóa 2026

Thứ Ba, 16:38, 27/10/2026
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VOV.VN - Concert BIGBANG tại Mỹ Đình bùng nổ trong hai ngày, thu hút kỷ lục khoảng 90.000 lượt khán giả. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn tạo "cú hích" du lịch ấn tượng cho Hà Nội với tổng doanh thu ước đạt 750 tỷ đồng.

Concert Bigbang tại Hà Nội và những con số kỷ lục

Concert BIGBANG tại Hà Nội không chỉ là một đại nhạc hội bùng nổ cảm xúc, mà còn ghi dấu ấn là một trong những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn nhất năm 2026. Sự kiện đã đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật đỉnh cao của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới hoạt động du lịch, dịch vụ và trực tiếp nâng tầm hình ảnh Thủ đô trên bản đồ quốc tế. Thành công này vừa khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn vượt trội của Hà Nội trong việc thu hút các chương trình biểu diễn tầm cỡ thế giới, vừa minh chứng cho năng lực quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn tại các sự kiện tập trung đông người.

concert bigbang ky luc 90.000 khan gia va hien tuong van hoa 2026 hinh anh 1
 Concert BIGBANG tại Mỹ Đình, Hà Nội bùng nổ trong hai ngày, thu hút kỷ lục khoảng 90.000 lượt khán giả.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong hai ngày 24 và 25/10/2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS” đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Chương trình đã tạo nên sức hút truyền thông mạnh mẽ khi thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng và giới báo chí trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, hiệu quả từ sự kiện nhanh chóng biến thành những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24/10/2026, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Khẳng định vị thế điểm đến nghệ thuật quốc tế

Những kết quả thực tế này một lần nữa khẳng định hiệu quả vượt trội từ mô hình kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với chiến lược quảng bá điểm đến và phát triển ngành dịch vụ. Sự kiện không chỉ chứng minh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách quốc tế, mà còn mở ra cơ hội kích cầu tiêu dùng dịch vụ và nâng tầm vị thế hình ảnh Thủ đô trên các kênh truyền thông toàn cầu.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước hình thành các sản phẩm du lịch gắn liền với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và tối ưu hóa giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí tầm cỡ thế giới.

concert bigbang ky luc 90.000 khan gia va hien tuong van hoa 2026 hinh anh 2
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên sân vận động Mỹ Đình trong đêm đầu tiên.

Để có được hai đêm diễn trọn vẹn, công tác chỉ đạo và phối hợp tổ chức đã được triển khai chủ động, đồng bộ từ rất sớm. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giữ vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức để hoàn tất các thủ tục pháp lý, kiểm tra thực địa và xây dựng kịch bản ứng phó toàn diện.

Chương trình “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội – XX : COSMOS” đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với công chúng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Sự kiện được tổ chức thành công trọn vẹn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và nhận được sự đánh giá rất cao từ đơn vị tổ chức, các nghệ sĩ biểu diễn cũng như truyền thông trong nước và quốc tế.

Thành công từ sự kiện tiếp tục khẳng định Hà Nội hoàn toàn sở hữu hạ tầng hiện đại và năng lực vận hành chuyên nghiệp để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất về công nghệ sân khấu, âm thanh và an ninh của các tập đoàn giải trí hàng đầu toàn cầu.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: Hà Phương
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