Công bố điều chỉnh quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Nhà tù Sơn La là chứng tích đặc biệt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014. Theo quy hạch, Di tích sẽ được điều chỉnh theo mô hình “Di sản sống” với 4 lớp không gian liên hoàn, phục vụ hoạt động cộng đồng và Lễ hội, gồm: Vùng lõi ký ức; Vành đai diễn giải; Vành đai Văn hóa; Vành đai mở; tổng diện tích hơn 32 ha thuộc phường Tô Hiệu,, trong đó hơn 17 ha là khu vực bảo vệ di tích và hơn 15 ha là khu vực còn lại xung quanh đồi Khau Cả và thung lũng Gốc Ổi.

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La là chứng tích đặc biệt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng tổng thể, lâu dài cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; đồng thời cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: "UBND tỉnh tin tưởng rằng, với quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La sẽ tiếp tục là biểu tượng sáng ngời của truyền thống cách mạng, địa chỉ giáo dục lịch sử có sức lan tỏa và điểm đến văn hóa, du lịch tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La".

Nơi đây hiện đang lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật... về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cộng sản Việt Nam tại Nhà tù Sơn La.

Quy hoạch được triển khai với 8 nhóm dự án, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026 – 2035, mục tiêu là bảo tồn nguyên vẹn các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống cách mạng, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; từng bước xây dựng Nhà tù Sơn La trở thành công viên di sản, văn hóa, lịch sử và địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao vị thế du lịch văn hóa của tỉnh Sơn La trong khu vực Tây Bắc.