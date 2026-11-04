English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố điều chỉnh quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Thứ Tư, 15:48, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thuộc phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Nhà tù Sơn La là chứng tích đặc biệt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014. Theo quy hạch, Di tích sẽ được điều chỉnh theo mô hình “Di sản sống” với 4 lớp không gian liên hoàn, phục vụ hoạt động cộng đồng và Lễ hội, gồm: Vùng lõi ký ức; Vành đai diễn giải; Vành đai Văn hóa; Vành đai mở; tổng diện tích hơn 32 ha thuộc phường Tô Hiệu,, trong đó hơn 17 ha là khu vực bảo vệ di tích và hơn 15 ha là khu vực còn lại xung quanh đồi Khau Cả và thung lũng Gốc Ổi.

cong bo dieu chinh quy hoach di tich quoc gia dac biet nha tu son la hinh anh 1
Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La là chứng tích đặc biệt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng tổng thể, lâu dài cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; đồng thời cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: "UBND tỉnh tin tưởng rằng, với quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La sẽ tiếp tục là biểu tượng sáng ngời của truyền thống cách mạng, địa chỉ giáo dục lịch sử có sức lan tỏa và điểm đến văn hóa, du lịch tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La".

cong bo dieu chinh quy hoach di tich quoc gia dac biet nha tu son la hinh anh 2
Nơi đây hiện đang lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật... về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cộng sản Việt Nam tại Nhà tù Sơn La.

Quy hoạch được triển khai với 8 nhóm dự án, phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026 – 2035,  mục tiêu là bảo tồn nguyên vẹn các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống cách mạng, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; từng bước xây dựng Nhà tù Sơn La trở thành công viên di sản, văn hóa, lịch sử và địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao vị thế du lịch văn hóa của tỉnh Sơn La trong khu vực Tây Bắc.

2aobor9i7irtyteezm5pps5nmumtigwafo4r6i76.jpg

Ninh Bình đón nhận Bằng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Trần Huy Liệu

VOV.VN - Ngày 31/10, tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình diễn ra Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu (5/11/1901 – 5/11/2026), 60 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và công bố, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Nhà lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (1947-1950) được xếp hạng Di tích Quốc gia
Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (1947-1950) được xếp hạng Di tích Quốc gia

VOV.VN - Ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký ban hành Quyết định số 2913/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (nay là NXB Chính trị quốc gia Sự thật) tại xóm Cây Hồng (1947-1950), xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (1947-1950) được xếp hạng Di tích Quốc gia

Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (1947-1950) được xếp hạng Di tích Quốc gia

VOV.VN - Ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký ban hành Quyết định số 2913/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (nay là NXB Chính trị quốc gia Sự thật) tại xóm Cây Hồng (1947-1950), xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng Nai lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Phú Riềng Đỏ
Đồng Nai lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Phú Riềng Đỏ

VOV.VN - Ngày 22/10, Thành ủy Đồng Nai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học nhằm nhận diện, luận giải và hoàn thiện hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng.

Đồng Nai lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Phú Riềng Đỏ

Đồng Nai lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Phú Riềng Đỏ

VOV.VN - Ngày 22/10, Thành ủy Đồng Nai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học nhằm nhận diện, luận giải và hoàn thiện hồ sơ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng.

Hồ Gươm là di tích quốc gia đặc biệt nên quy hoạch cần đặt bảo tồn lên hàng đầu
Hồ Gươm là di tích quốc gia đặc biệt nên quy hoạch cần đặt bảo tồn lên hàng đầu

VOV.VN - TS, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm cần đặt bảo tồn tính toàn vẹn của không gian di sản lên hàng đầu, đồng thời nhìn nhận đầy đủ các lớp ký ức, cảnh quan và kiến trúc đã hình thành qua nhiều thời kỳ.

Hồ Gươm là di tích quốc gia đặc biệt nên quy hoạch cần đặt bảo tồn lên hàng đầu

Hồ Gươm là di tích quốc gia đặc biệt nên quy hoạch cần đặt bảo tồn lên hàng đầu

VOV.VN - TS, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm cần đặt bảo tồn tính toàn vẹn của không gian di sản lên hàng đầu, đồng thời nhìn nhận đầy đủ các lớp ký ức, cảnh quan và kiến trúc đã hình thành qua nhiều thời kỳ.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc