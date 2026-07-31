English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cùng anh tiến quân trên đường dài
Thứ Sáu, 07:00, 31/07/2026

Cùng anh tiến quân trên đường dài

VOV.VN - Sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, "Cùng anh tiến quân trên đường dài" là khúc hành quân đầy khí thế, thể hiện quyết tâm chiến đấu vì Tổ quốc. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
Podcast liên quan
Tiếng đàn Ta Lư
Tiếng đàn Ta Lư

VOV.VN - "Tiếng đàn Ta Lư" là một trong những ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Huy Thục và giọng ca của NSND Tường Vi. Bài hát gắn liền với hình ảnh người Pa Cô - Vân Kiều trong kháng chiến chống Mỹ, với giai điệu rộn ràng, mừng chiến thắng, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

VOV.VN - Bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã thay lời hàng triệu trái tim trẻ thơ bày tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ vĩ đại. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tiến lên đoàn viên
Tiến lên đoàn viên

VOV.VN - Bài hát "Tiến lên đoàn viên" của nhạc sĩ Phạm Tuyên là khúc ca tự hào, khơi dậy khát vọng vươn lên, rèn luyện của thế hệ trẻ Việt Nam. Bài hát do Thanh Huyền và Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mùa hoa phượng nở
Mùa hoa phượng nở

VOV.VN - Bài hát "Mùa hoa phượng nở" của nhạc sĩ Hoàng Vân gọi về một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, cánh phượng đỏ thắm và kỷ niệm mái trường. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Reo vang bình minh
Reo vang bình minh

VOV.VN - "Reo vang bình minh" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mang âm hưởng trong sáng, rộn ràng như ánh nắng ban mai, chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghe nhiều

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả