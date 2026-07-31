VOV.VN - Sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, "Cùng anh tiến quân trên đường dài" là khúc hành quân đầy khí thế, thể hiện quyết tâm chiến đấu vì Tổ quốc. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tiếng đàn Ta Lư" là một trong những ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Huy Thục và giọng ca của NSND Tường Vi. Bài hát gắn liền với hình ảnh người Pa Cô - Vân Kiều trong kháng chiến chống Mỹ, với giai điệu rộn ràng, mừng chiến thắng, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã thay lời hàng triệu trái tim trẻ thơ bày tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ vĩ đại. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Tiến lên đoàn viên" của nhạc sĩ Phạm Tuyên là khúc ca tự hào, khơi dậy khát vọng vươn lên, rèn luyện của thế hệ trẻ Việt Nam. Bài hát do Thanh Huyền và Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Mùa hoa phượng nở" của nhạc sĩ Hoàng Vân gọi về một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, cánh phượng đỏ thắm và kỷ niệm mái trường. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Reo vang bình minh" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mang âm hưởng trong sáng, rộn ràng như ánh nắng ban mai, chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.