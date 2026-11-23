Chiều 23/11, Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt cuốn sách nghệ thuật tương tác “Tổ quốc trong tim” (An Interactive Artbook of National Pride). Ấn phẩm tập hợp những hình ảnh, câu chuyện và tư liệu từ hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận cùng tên, diễn ra tại Hà Nội năm 2025 và thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) năm 2026.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu về cuốn sách.

Cuốn sách dày 180 trang, được xây dựng theo hình thức nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, kết hợp nhiếp ảnh, tư liệu lịch sử, thiết kế đồ họa và công nghệ số. Điểm đáng chú ý là các trang sách được tích hợp mã QR, cho phép người đọc sử dụng điện thoại để xem lại những tiết mục biểu diễn tương ứng, với hình ảnh và âm thanh được biên tập, hậu kỳ riêng.

Nội dung sách không chỉ ghi lại những đại cảnh sân khấu hay các nghệ sĩ biểu diễn mà còn có hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, đạo diễn, kỹ thuật viên và những người làm việc phía sau chương trình. Qua đó, độc giả có thể tìm hiểu thêm quá trình chuẩn bị, dàn dựng và những câu chuyện ít được biết đến trong hai mùa concert.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhắc lại những kỷ niệm từ hai đêm diễn, đặc biệt là cơn mưa lớn trong chương trình tại TP.HCM tháng 8/2026.

Theo ông, khi đội tiêu binh danh dự bước lên sân khấu chuẩn bị thực hiện nghi lễ thượng cờ, trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt. Bài phát biểu trên tay ông ướt sũng, chữ nhòe đi, nhưng các chiến sĩ vẫn giữ nguyên đội hình, còn hàng vạn khán giả tiếp tục đứng dưới mưa hát Quốc ca.

Từ những khoảnh khắc ấy, Báo Nhân Dân muốn tìm cách lưu giữ ký ức của chương trình thay vì để cảm xúc chỉ dừng lại sau đêm diễn. Sau concert đầu tiên tại Mỹ Đình năm 2025, đơn vị đã thực hiện phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The Concert Film”, phát hành tại các rạp chiếu phim và tổ chức những buổi chiếu tại trường đại học.

Đến mùa thứ hai, thay vì tiếp tục với điện ảnh, Báo Nhân Dân lựa chọn hình thức xuất bản sách kết hợp công nghệ tương tác. Lý giải quyết định này, ông Lê Quốc Minh chia sẻ: “Tôi nghĩ thế này. Ánh đèn rồi sẽ tắt. Sân khấu rồi sẽ dỡ. Dòng tin trên mạng trôi đi rất nhanh. Còn sách thì ở lại”.

Theo ông, sách có thể hiện diện trong gia đình, trường học hoặc trở thành tài liệu để những người chưa từng tham dự chương trình tìm hiểu về các sự kiện đã diễn ra. Nói về điểm khác biệt của ấn phẩm, ông Lê Quốc Minh cho biết: “Vì đây là cuốn sách của những người làm báo thời đại số, chúng tôi không muốn nó im lặng. Trong sách có những mã QR. Quý vị đưa điện thoại lên quét, tiết mục ấy hiện ra, tiếng hát ấy vang lên. Đọc, xem và nghe trên cùng một trang sách. Đó là điều chúng tôi muốn làm khác đi”.

Bên cạnh hình thức tương tác, cuốn sách còn được biên soạn song ngữ Việt - Anh, hướng tới độc giả trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Nội dung tập trung vào hình ảnh con người, văn hóa và những khoảnh khắc cộng đồng từ hai mùa chương trình.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh cũng đề cập đến việc phát triển văn hóa đọc trong giới trẻ, nhất là khi các phương tiện nghe nhìn và nền tảng số ngày càng phổ biến.

“Người ta hay bảo giới trẻ bây giờ chỉ lướt màn hình, không đọc sách. Tôi không nghĩ vậy. Hai mùa ‘concert quốc gia’ đã cho thấy một điều: gen gì cũng yêu nước. Nếu cuốn sách đủ đẹp, đủ chân thành, các bạn sẽ đọc”, ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Ông cũng cho biết việc thực hiện cuốn sách không nhằm mục tiêu kiếm lời. Nếu ấn phẩm được tiêu thụ với số lượng lớn và phát sinh lợi nhuận, Báo Nhân Dân sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, bày tỏ sự yêu thích đối với cuốn sách “Tổ quốc trong tim”. Ông đánh giá ấn phẩm có nội dung hay, hình ảnh đẹp, cách trình bày bắt mắt. Theo ông, cần có thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật được đưa đến với công chúng, đặc biệt là lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện ra mắt diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).