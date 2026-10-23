Đà Nẵng lên phương án khai quật con tàu cổ phát lộ trên bãi biển Hội An Tây

Con tàu gỗ cổ được người dân phát hiện lần đầu vào ngày 26/12/2023, khi phần khung tàu dần lộ ra dưới lớp cát gần mép nước tại bờ biển Hội An, nay là phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng. Vào thời điểm phát hiện, phần thân tàu lộ thiên dài khoảng 15m, rộng khoảng 3m với khung gỗ bao quanh còn khá rõ, mang hình dáng một con tàu cổ.

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp Bảo tàng Quảng Nam (nay là Bảo tàng Đà Nẵng) và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát chuyên sâu. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, con tàu có kích thước lớn, mang nhiều đặc trưng của kết cấu tàu thuyền truyền thống Đông Nam Á như có sống mũi, nhiều lớp ván be, sử dụng gỗ bằng lăng làm giang và gỗ kiền kiền làm ván be. Tàu cũng mang nhiều đặc điểm của tàu thuyền truyền thống Trung Quốc, như vách ngang chia thành nhiều khoang, sàn sa quạ, sử dụng đinh sắt, kỹ thuật đóng đinh xiên ở rìa ván và các cấu kiện bằng gỗ thông.

Con tàu gỗ cổ được người dân phát hiện lần đầu vào ngày 26/12/2023

Các chuyên gia nhận định, dựa trên sự tương đồng về cấu trúc, kỹ thuật đóng tàu và vật liệu với nhiều tàu đắm từng được phát hiện ở vùng biển Đông Nam Á, con tàu cổ ở bờ biển Hội An nhiều khả năng có niên đại từ giữa cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2024 do triều cường và cát bồi lấp, toàn bộ phần thân tàu tiếp tục bị vùi sâu dưới lớp cát. Đến ngày 8/11/2025, tàu cổ được người dân nhìn thấy trở lại nhưng đã bị cát phủ lấp đáng kể, không còn hiện rõ như thời điểm ban đầu. Dấu tích dễ nhận thấy nhất hiện nay là nhiều đầu cọc gỗ nhô lên khỏi mặt cát và mép nước khoảng 3-4cm. Khu vực phát hiện tàu cổ hiện cũng đang triển khai dự án kè chống xói lở, bảo vệ bờ biển Hội An. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng bảo vệ hiện vật, đặt biển thông báo không phận sự miễn vào.

Dự kiến vào năm 2027 sẽ khai quật di dời và bảo quản cấp thiết tàu cổ này.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương khai quật khẩn cấp di vật tàu cổ và được Bộ đồng ý phương án khai quật. Sở báo cáo UBND thành phố và giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia hoàn thiện phương án khai quật: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Đô thị cổ Hội An phối hợp với các sở, ban, ngành cũng như các chuyên gia đang hoàn thiện cái phương án này. Dự kiến, khi cái thời tiết ổn định, trong năm 2027 sẽ triển khai công tác khai quật khảo cổ khẩn cấp, di dời và bảo quản cấp thiết cái di vật này”.