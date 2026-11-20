Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, đến nay Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã định vị thương hiệu, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế. Năm 2026, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là kết quả của một hành trình dài, lễ hội liên tục được đầu tư, nâng cấp và làm mới để thu hút du khách.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục là sản phẩm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ chính trị về phát triển văn hóa, định hướng đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung, đơn vị đồng hành với thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội này khẳng định: "Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không còn là một lễ hội đơn thuần mà nó đã vượt tầm quốc tế, có tính lan tỏa thúc đẩy kinh tế đêm của Đà Nẵng phát triển; tái khẳng định, định vị Đà Nẵng sẽ là điểm đến của lễ hội và sự kiên hàng đầu châu Á".

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú với gần 600 di sản các loại, trong đó có 2 di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, 4 di tích quốc gia đặc biệt và 84 di tích cấp quốc gia. Thành phố này có 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nổi bật là nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bia Ma nhai tại Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các sự kiện văn hóa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng mang tầm khu vực và quốc tế như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, Ký ức Hội An... Đặc biệt, qua 4 lần tổ chức Liên hoan phim Châu Á, thành phố Đà Nẵng đang từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam, trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực. UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Điện ảnh với tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng, hướng đến tạo dựng không gian tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội, hội nghị lớn của thành phố.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đang từng bước xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng có thể trở thành đô thị công nghiệp văn hóa dẫn dắt miền trung, đóng vai trò trung tâm sáng tạo quốc gia cấp vùng, nơi các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế: “Các ngành công nghiệp văn hóa được yêu cầu là phải trở thành một phần trong động lực tăng trưởng mới của đất nước. Đối với Đà Nẵng, chúng ta đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới trong tính kết nối Bắc - Trung - Nam. Liệu Đà Nẵng có tính toán đến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ấy? Nếu như gia nhập mạng lưới này thì có thể tạo ra được hệ sinh thái liên ngành, kết nối công nghệ số, biểu diễn, điện ảnh hay thiết kế game, các sự kiện; kích hoạt được chuỗi giá trị và tạo ra một thị trường lành mạnh, bền vững đối với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Đà Nẵng”.

Khách du lịch nước ngoài tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ Nhất đặt mục tiêu doanh thu của ngành công nghiệp văn hóa đạt khoảng 10% GRDP vào năm 2030, trở thành 1 trong 3 trung tâm điện ảnh lớn của Việt Nam. Ngành công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, đồng thời là lĩnh vực quan trọng để củng cố bản sắc, gia tăng sức hút và định vị thương hiệu đô thị Đà Nẵng. Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành “Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” và kế hoạch triển khai Đề án này.

Thành phố Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm gồm: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và phát triển dài hạn.

Chương trình "Da Nang Concert" tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng trở thành sự kiện nghệ thuật đặc biệt thu hút người xem.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã ký kết hợp tác với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới kết nối nguồn lực văn hóa, du lịch, kinh tế đêm. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, phát triển các ngành công nghiệp văn hoá là xu thế tất yếu, là động lực nội sinh quan trọng để Đà Nẵng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng: “Chính quyền thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất. Thành phố tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực; thúc đẩy mô hình hợp tác công tư PPP, góp phần hình thành, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo của khu vực”.

Đà Nẵng từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam VOV.VN - Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư vừa tổ chức thành công. Qua 4 lần tổ chức, Đà Nẵng đang từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam, trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực; mở cửa phát triển, hội nhập với nền điện ảnh thế giới.

Đà Nẵng xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hoá VOV.VN - Đà Nẵng có hệ thống di sản văn hóa phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào cùng nguồn lực sáng tạo và lợi thế về khoa học, công nghệ. Thành phố xác định, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng nhằm hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo động lực phát triển mới.