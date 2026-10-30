Thứ Sáu, 23:20, 30/10/2026
Đặc sắc Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026”
VOV.VN - Tối 30/10, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026” đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Với sức lan tỏa của âm nhạc và sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, đêm diễn nghệ thuật đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.
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