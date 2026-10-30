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Thứ Sáu, 23:20, 30/10/2026

Đặc sắc Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026”

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VOV.VN - Tối 30/10, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026” đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Với sức lan tỏa của âm nhạc và sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, đêm diễn nghệ thuật đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.
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Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026” tiếp nối thành công của các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) trong những năm 2024 và 2025.
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Đây cũng là hoạt động hợp tác thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc.
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Chương trình góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
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Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển bày tỏ: “Được các nghệ sĩ tài năng của 2 nước chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết, tôi tin tưởng rằng những giai điệu ngọt ngào của buổi tối ngày hôm nay sẽ chạm tới trái tim của mỗi khán giả, tiếp tục nuôi dưỡng và làm thắm thiết hơn nữa tình hữu nghị truyền thống đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc”.
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Bà Khổng Hiến Linh, Cục trưởng Cục phát thanh Truyền hình, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu chào mừng chương trình.
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Ngay từ tiết mục mở màn "Đất nước lời ru" của Nhạc sĩ Văn Thành Nho, qua giọng ca Trang Bùi và dàn nhạc dân tộc, thông qua ngôn ngữ âm nhạc, không gian giao lưu nghệ thuật bắt đầu giàu cảm xúc, nơi những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Trung Quốc được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.
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Âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt nghệ thuật mà còn trở thành “cầu nối trái tim”, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
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Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú như đơn ca, hợp xướng và hợp tấu nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng.
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Sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam, Trung Quốc mang đến những màn trình diễn đặc sắc, thể hiện sự giao thoa giữa các phong cách âm nhạc.
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Chương trình đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.
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Với tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường tương tác, chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là không gian gặp gỡ, chia sẻ những giai điệu thân thuộc, những ký ức và tình cảm được truyền tải qua âm nhạc.
Dac sac chuong trinh giao luu nghe thuat tieng hat huu nghi viet - trung 2026 hinh anh 12
Trong những năm qua, chương trình “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung” từng bước trở thành hoạt động giao lưu nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả hai nước.
Dac sac chuong trinh giao luu nghe thuat tieng hat huu nghi viet - trung 2026 hinh anh 13
Việc tiếp tục tổ chức chương trình năm 2026 thể hiện nỗ lực duy trì hợp tác giữa các cơ quan truyền thông, đồng thời cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa.
Dac sac chuong trinh giao luu nghe thuat tieng hat huu nghi viet - trung 2026 hinh anh 14
Không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2026” còn là không gian giao lưu văn hóa.
Dac sac chuong trinh giao luu nghe thuat tieng hat huu nghi viet - trung 2026 hinh anh 15
Chương trình là nơi những giai điệu quen thuộc vượt qua ranh giới ngôn ngữ, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước.
Dac sac chuong trinh giao luu nghe thuat tieng hat huu nghi viet - trung 2026 hinh anh 16
Đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thông qua sức mạnh kết nối của âm nhạc.
Dac sac chuong trinh giao luu nghe thuat tieng hat huu nghi viet - trung 2026 hinh anh 17
Một tác phẩm mang hơi thở thời đại rạng rỡ của Trung Quốc, ca khúc "Trung Quốc trong ánh đèn" được thể hiện bởi nghệ sĩ Lưu Sướng Thụy.
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NSƯT Phan Thu Lan với ca khúc "Chiếc khăn Piêu" đưa khán giả đắm chìm vào âm hưởng rộn rã và hào hùng của núi rừng Tây Bắc, Việt Nam.
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Tiết mục "Hạnh phúc đất trời" của nữ ca sĩ Viên Dã, nữ nghệ sĩ giọng soprano nổi tiếng, người đoạt giải Kim Chung, giải thưởng cao nhất của âm nhạc Trung Quốc.
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Khúc hợp xướng "Tình thân cùng tung bay" ngợi ca tình bạn vượt mọi khoảng cách địa lý, cùng nhau chắp cánh cho những ước mơ hòa bình và hợp tác vươn cao qua thể hiện của ca sĩ Trung Quốc Lý Trác Hiên và ca sĩ Việt Nam Gemma Nguyễn cùng dàn Hợp xướng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương khép lại chương trình.
Thư Vũ/VOV.VN
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