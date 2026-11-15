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Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11:
Đặc sắc Lễ hội Rija Praong của người Chăm Bà-la-môn giữa lòng Hà Nội
VOV.VN - Sáng 15/11, tại không gian Làng Chăm, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa đã tái hiện Lễ hội Rija Praong, một trong những lễ nghi có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng người Chăm.
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