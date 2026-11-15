Đặc sắc Lễ hội Rija Praong của người Chăm Bà-la-môn giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Sáng 15/11, tại không gian Làng Chăm, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa đã tái hiện Lễ hội Rija Praong, một trong những lễ nghi có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng người Chăm.