English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Chủ Nhật, 16:08, 15/11/2026
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11:

Đặc sắc Lễ hội Rija Praong của người Chăm Bà-la-môn giữa lòng Hà Nội

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Sáng 15/11, tại không gian Làng Chăm, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa đã tái hiện Lễ hội Rija Praong, một trong những lễ nghi có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng người Chăm.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 1
Chương trình tái hiện Lễ hội Rija Praong của người Chăm Bà-la-môn tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 2
Lễ hội Rija Praong còn được gọi là lễ múa lớn, là nghi lễ được tổ chức trong phạm vi tộc họ nhằm cầu mong tổ tiên, thần linh phù hộ cho các thành viên trong dòng họ được bình an, mạnh khỏe, vượt qua bệnh tật, tai ương.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 3
Nghi lễ còn gắn với những dịp tôn chức Vũ sư (Muk Rija), người giữ vai trò thực hành, gìn giữ và trao truyền các nghi lễ truyền thống của dòng tộc.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 4
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, Rija Praong còn thể hiện đạo lý hướng về cội nguồn, lòng tri ân tổ tiên, sự gắn kết giữa các thế hệ và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 5
Điểm đặc sắc trong không gian diễn xướng là sự hòa quyện giữa tiếng trống Ginăng, tiếng kèn Saranai, lời hát của thầy Mâduen cùng những động tác múa của Vũ sư.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 6
Sự kết hợp giữa các điệu múa và âm nhạc truyền thống tạo nên những tiết mục nghệ thuật tổng hợp độc đáo, kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghi lễ và giá trị nghệ thuật truyền thống.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 7
Đặc biệt, chương trình giới thiệu điệu múa Vãi chài, một điệu múa tiêu biểu trong Lễ hội Rija Praong, thường được thực hiện vào đêm kết thúc lễ. Thông qua hình ảnh Vũ sư khoác mảnh vải trắng hoặc mảnh lưới trên vai, kết hợp mái chèo và các động tác mô phỏng hoạt động chèo thuyền, thả lưới, vãi chài.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 8
Điệu múa tái hiện hình ảnh con người gắn bó với biển cả, đồng thời thể hiện lòng tưởng nhớ, tri ân những người có công với dân tộc và những người đã hy sinh trên biển.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 9
Hoạt động tái hiện góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc trong tín ngưỡng, âm nhạc và nghệ thuật múa truyền thống của người Chăm…
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 10
…đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, thực hành và trao truyền di sản.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 11
Theo quan niệm của người Chăm, ba nhạc cụ chủ đạo gồm kèn Saranai, trống Ginăng và trống Paranưng luôn có sự gắn kết chặt chẽ trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 12
Sự hòa quyện giữa tiếng kèn réo rắt, nhịp trống rộn ràng tạo nên âm thanh, giai điệu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và thể hiện đời sống tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng Chăm.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 13
Trong kho tàng âm nhạc truyền thống của người Chăm, hệ thống nhạc lễ truyền thống Chăm có 72 bài trống, trong đó 69 bài được sử dụng trong các nghi lễ, lễ hội.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 14
Múa quạt là loại hình nghệ thuật múa đặc sắc của đồng bào Chăm, gắn liền với lịch sử, đời sống văn hóa, tín ngưỡng và các lễ hội truyền thống.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 15
Những động tác múa mềm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng kết hợp với âm nhạc và trang phục truyền thống tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 16
Được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nghệ thuật múa quạt có nguồn gốc và mối liên hệ mật thiết với các điệu múa trong nghi lễ, lễ hội dân gian.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 17
Trong các hình thức múa nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ phụng thần linh của người Chăm.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 18
Một số điệu múa cổ truyền tiêu biểu như Pa Dền, Pa Tra, Ka Măng, Pa Rai...
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 19
Các điệu múa găn liền với những loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như một phần không thể tách rời.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 20
Thầy cúng chuẩn bị trang phục trong nghi lễ.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 21
Cộng đồng cùng chuẩn bị đồ cúng lễ.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 22
Có nhiều món đồ cúng phải do những người phụ nữ lớn tuổi chuẩn bị.
Dac sac le hoi rija praong cua nguoi cham ba-la-mon giua long ha noi hinh anh 23
Chương trình góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc trong ngôi nhà chung 54 dân tộc Việt Nam.
Thư Vũ/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s