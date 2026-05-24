Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thắng lớn tại Liên hoan Sân khấu châu Á

Vượt qua các đối thủ nặng ký đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc… vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8, diễn ra từ ngày 17-23/5 tại Học viện hý kịch trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc, với chủ đề về tác giả Gorgre Bernad Shaw và các vở kịch của ông.

Đây là liên hoan sân khấu hội tụ các trường đào tạo sân khấu hàng đầu khu vực Châu Á và quốc tế như: Học viện hý kịch Trung ương Trung Quốc; Học viện hý kịch Thượng Hải, Trung Quốc; Trường Đại học nghệ thuật Chung Ang Hàn Quốc; Học viện nghệ thuật Chung woon Hàn Quốc; Học viện nghệ thuật quốc gia Singapo; Học viện nghệ thuật Mông cổ; Học viện nghệ thuật sân khấu điện ảnh Mexico; Học viện sân khấu điện ảnh Hồng Kong...

Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8.

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội tham dự liên hoan với vở diễn “Pygmalion”, vở diễn đã công diễn thành công và tạo dấu ấn tại Hà Nội trước đó. “Pygmalion” được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw, với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy.

Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

“Pygmalion” ra đời năm 1912, là câu chuyện về giáo sư ngữ âm học Henry Higgins và cô gái bán hoa Eliza Doolittle (diên viên Minh Trà thể hiện) thoạt nhìn là một hành trình cải tạo ngôn ngữ nhưng thực chất lại là cuộc mổ xẻ sâu sắc về giai cấp, định kiến và quyền được nhìn nhận của con người. Tác phẩm phản ánh một vấn đề hiện hữu của nước Anh đầu thế kỷ XX, nhưng tính hiện đại của nó vẫn kéo dài đến ngày hôm nay, ý nghĩa của nó vẫn có giá trị trong thời điểm nhân loại nhận thức về giá trị nhân văn ở cái nhìn sâu sắc, bình đẳng hơn.

Đặc biệt dưới bàn tay tài của đạo diễn, Ths Dương Thị Thanh Huyền, “Pygmalion” vẫn nguyên tinh thần ấy vẫn được giữ nguyên nhưng cách kể đã thay đổi. Không còn là một bản dựng trung thành với phong cách cổ điển châu Âu, Pygmalion lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

Sân khấu “Pygmalion” được thiết kế tối giản với điểm nhấn là bức tranh Đông Hồ thầy đồ Cóc, cả vở diễn không có chuyển cảnh, tất cả các diễn viên đều xuất hiện trên sân khấu xuyên suốt cả tác phẩm, giúp tác phẩm có tiết tấu nhanh, sinh động và đầy hấp dẫn. Nói như dạo diễn, Ths Dương Thị Thanh Huyền: Tác phẩm được Việt hóa một cách tinh tế vẫn gữi nguyên tính chất kịch cổ diển Anh trong từng lời thoại, từng bước đi của quý tộc, bối cảnh được giữ nguyên nhưng chất liệu trang trí mỹ thuật đã phảng phất hồn cốt của văn hóa Việt.

Ngay khi ra mặt Liên hoan, vở diễn với đậm phong cách văn hoá Việt Nam đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả quốc tế của liên hoan và đạt giải thưởng vở diễn xuất sắc; góp phần đưa văn hoá Việt với tranh Đông Hồ, âm nhạc và múa dân gian... ra với bạn bè quốc tế.