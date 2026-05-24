中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thắng lớn tại Liên hoan Sân khấu châu Á

Chủ Nhật, 12:17, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8. Diễn viên trẻ Nguyễn Minh Trà giành giải Diễn viên xuất sắc.

Vượt qua các đối thủ nặng ký đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc… vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8, diễn ra từ ngày 17-23/5 tại Học viện hý kịch trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc, với chủ đề về tác giả Gorgre Bernad Shaw và các vở kịch của ông.

Đây là liên hoan sân khấu hội tụ các trường đào tạo sân khấu hàng đầu khu vực Châu Á và quốc tế như: Học viện hý kịch Trung ương Trung Quốc; Học viện hý kịch Thượng Hải, Trung Quốc; Trường Đại học nghệ thuật Chung Ang Hàn Quốc; Học viện nghệ thuật Chung woon Hàn Quốc; Học viện nghệ thuật quốc gia Singapo; Học viện nghệ thuật Mông cổ; Học viện nghệ thuật sân khấu điện ảnh Mexico; Học viện sân khấu điện ảnh Hồng Kong...

Dai hoc san khau Dien anh ha noi thang lon tai lien hoan san khau chau A hinh anh 1
Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8.

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội tham dự liên hoan với vở diễn “Pygmalion”, vở diễn đã công diễn thành công và tạo dấu ấn tại Hà Nội trước đó. “Pygmalion” được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw, với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy.

Dai hoc san khau Dien anh ha noi thang lon tai lien hoan san khau chau A hinh anh 2
Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

“Pygmalion” ra đời năm 1912, là câu chuyện về giáo sư ngữ âm học Henry Higgins và cô gái bán hoa Eliza Doolittle (diên viên Minh Trà thể hiện) thoạt nhìn là một hành trình cải tạo ngôn ngữ nhưng thực chất lại là cuộc mổ xẻ sâu sắc về giai cấp, định kiến và quyền được nhìn nhận của con người. Tác phẩm phản ánh một vấn đề hiện hữu của nước Anh đầu thế kỷ XX, nhưng tính hiện đại của nó vẫn kéo dài đến ngày hôm nay, ý nghĩa của nó vẫn có giá trị trong thời điểm nhân loại nhận thức về giá trị nhân văn ở cái nhìn sâu sắc, bình đẳng hơn.

Dai hoc san khau Dien anh ha noi thang lon tai lien hoan san khau chau A hinh anh 3

Đặc biệt dưới bàn tay tài của đạo diễn, Ths Dương Thị Thanh Huyền, “Pygmalion” vẫn nguyên tinh thần ấy vẫn được giữ nguyên nhưng cách kể đã thay đổi. Không còn là một bản dựng trung thành với phong cách cổ điển châu Âu, Pygmalion lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

Sân khấu “Pygmalion” được thiết kế tối giản với điểm nhấn là bức tranh Đông Hồ thầy đồ Cóc, cả vở diễn không có chuyển cảnh, tất cả các diễn viên đều xuất hiện trên sân khấu xuyên suốt cả tác phẩm, giúp tác phẩm có tiết tấu nhanh, sinh động và đầy hấp dẫn. Nói như dạo diễn, Ths Dương Thị Thanh Huyền: Tác phẩm được Việt hóa một cách tinh tế vẫn gữi nguyên tính chất kịch cổ diển Anh trong từng lời thoại, từng bước đi của quý tộc, bối cảnh được giữ nguyên nhưng chất liệu trang trí mỹ thuật đã phảng phất hồn cốt của văn hóa Việt.

Dai hoc san khau Dien anh ha noi thang lon tai lien hoan san khau chau A hinh anh 4

Ngay khi ra mặt Liên hoan, vở diễn với đậm phong cách văn hoá Việt Nam đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả quốc tế của liên hoan và đạt giải thưởng vở diễn xuất sắc; góp phần đưa văn hoá Việt với tranh Đông Hồ, âm nhạc và múa dân gian... ra với bạn bè quốc tế.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thắng lớn tại Liên hoan Sân khấu châu Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 4 phim mùa hè chiếu rạp tháng 6 siêu hot cho “khối nghỉ hè” và gia đình
Top 4 phim mùa hè chiếu rạp tháng 6 siêu hot cho “khối nghỉ hè” và gia đình

VOV.VN - Đường đua phòng vé phim mùa hè 2026 điểm mặt 4 bom tấn hứa hẹn tạo nên cơn sốt dành cho “khối nghỉ hè” khi thời gian nghỉ hè của học sinh đang đến gần: Tây Du Ký Đại Náo, Marsupilami, Minions hay PAW Patrol sẽ giành chiến thắng trong việc hút “khối nghỉ hè” đến rạp “giải nhiệt” cùng gia đình.

Top 4 phim mùa hè chiếu rạp tháng 6 siêu hot cho “khối nghỉ hè” và gia đình

Top 4 phim mùa hè chiếu rạp tháng 6 siêu hot cho “khối nghỉ hè” và gia đình

VOV.VN - Đường đua phòng vé phim mùa hè 2026 điểm mặt 4 bom tấn hứa hẹn tạo nên cơn sốt dành cho “khối nghỉ hè” khi thời gian nghỉ hè của học sinh đang đến gần: Tây Du Ký Đại Náo, Marsupilami, Minions hay PAW Patrol sẽ giành chiến thắng trong việc hút “khối nghỉ hè” đến rạp “giải nhiệt” cùng gia đình.

Phú Thọ định hướng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn vùng Đất Tổ
Phú Thọ định hướng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn vùng Đất Tổ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND về Đề án Tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030.

Phú Thọ định hướng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn vùng Đất Tổ

Phú Thọ định hướng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn vùng Đất Tổ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND về Đề án Tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030.

4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc
4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

VOV.VN - 4 diễn viên trẻ, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2004, giành được giải nhất cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026". Hoạt động này diễn ra tối 23/5, trong lễ bế mạc và trao giải tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

4 diễn viên giành giải nhất cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc

VOV.VN - 4 diễn viên trẻ, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2004, giành được giải nhất cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026". Hoạt động này diễn ra tối 23/5, trong lễ bế mạc và trao giải tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Tri ân hậu tổ cổ nhạc Nam Bộ qua chương trình “Tơ Đồng Hậu Tổ”
Tri ân hậu tổ cổ nhạc Nam Bộ qua chương trình “Tơ Đồng Hậu Tổ”

VOV.VN - Tối 23/5, đông đảo nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhạc sĩ và người yêu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã tham dự chương trình trò chuyện văn hóa cộng đồng với chủ đề “Tơ Đồng Hậu Tổ – Di sản và Tiếp nối”.

Tri ân hậu tổ cổ nhạc Nam Bộ qua chương trình “Tơ Đồng Hậu Tổ”

Tri ân hậu tổ cổ nhạc Nam Bộ qua chương trình “Tơ Đồng Hậu Tổ”

VOV.VN - Tối 23/5, đông đảo nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhạc sĩ và người yêu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã tham dự chương trình trò chuyện văn hóa cộng đồng với chủ đề “Tơ Đồng Hậu Tổ – Di sản và Tiếp nối”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc