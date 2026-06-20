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Đại tiệc âm nhạc “Gia Lai chào hè 2026”

Thứ Bảy, 22:24, 20/06/2026
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VOV.VN - Tối 20/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), tỉnh Gia Lai khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai chào hè năm 2026”.

 

 

Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc của địa phương trong mùa hè của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Đêm khai mạc lễ hội được dàn dựng công phu, với nhiều màu sắc nghệ thuật đặc sắc. Phần một mang chủ đề “Gia Lai – Mùa hè vẫy gọi”, đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai. Các tiết mục như “Gia Lai tầm cao mới”, mashup “Ngẫu hứng Bài chòi” thể hiện một Gia Lai vừa mang vẻ đại ngàn trầm lắng, vừa có sự năng động của phố biển. 

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Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lễ hội.

Trong phần hai với chủ đề “Chill cùng thần tượng”, Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành không gian âm nhạc sôi động, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Kay Trần, LyLy, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ, cùng những màn trình diễn EDM của các DJ chuyên nghiệp đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách.

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Đại biểu khách mời và lãnh đạo tỉnh Gia Lai bấm nút khai mạc Lễ hội du lịch hè 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, để chạm, cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa; là lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới; và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và khác biệt của Việt Nam".

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Không khí sôi động tại lễ hội mở màn cho các hoạt động du lịch hè đa dạng, vui tươi của tỉnh Gia Lai.

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch hè 2026 còn có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc như Liên hoan Diều nghệ thuật trên bãi biển Xuân Diệu, cùng không gian ẩm thực đặc sản ba miền với hơn 60 gian hàng và không gian văn hóa Cồng chiêng cuối tuần tại Pleiku và các hoạt động thể thao dân gian như bắn nỏ, đẩy gậy, chạy cà kheo.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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