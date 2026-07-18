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Đắk Lắk đưa nghi thức rước rể Ê Đê thành sản phẩm trải nghiệm văn hóa

Thứ Bảy, 19:06, 18/07/2026
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VOV.VN - Sáng 18/7, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình biểu diễn Văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách kỳ thứ 7 với chủ đề “Thanh âm ngày chung đôi”. Điểm nhấn của chương trình là tái hiện nghi thức rước rể trong đám cưới truyền thống của người Ê Đê.

 

Trong không gian xanh dưới tán cổ thụ của khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, các nghệ nhân buôn Tơng Jŭ, phường Ea Kao đã tái hiện đầy đủ nghi thức rước rể (Iêô wĭt sang mniê) của người Ê Đê. Theo phong tục, sau đám cưới, người vợ sẽ ở nhà chồng từ 1 đến 3 năm và Lễ rước rể sẽ được thực hiện khi các thỏa thuận giữa hai gia đình đã được hoàn thành, người chồng chính thức về nhà vợ.

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Nghi lễ rước rể của người Ê Đê được các nghệ nhân buôn Tơng Jŭ, phường Ea Kao tái hiện để phục vụ du khách

Trên đường rước, chú rể phải vượt qua những thử thách mang tính nghi lễ. Anh lần lượt trao vòng đồng và lễ vật cho người thân, bạn bè hai bên trước khi được đón vào nhà vợ làm lễ. Với người Ê Đê, chiếc vòng đồng là biểu tượng của sự thủy chung, còn những thử thách trên đường rước rể gửi gắm mong ước đôi vợ chồng sẽ đồng lòng vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Nghệ nhân Y Djing Adrơng (buôn Tơng Jŭ) cho biết, đây là phong tục lâu đời theo chế độ mẫu hệ Ê Đê và vẫn được gìn giữ đến ngày nay. Việc đưa nghi lễ vào phục vụ du khách vừa góp phần giữ gìn bản sắc, vừa mở thêm sinh kế từ du lịch cộng đồng.

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Đông đảo người dân và du khách thích thú theo dõi chương trình.

“Tôi rất vinh dự được tham gia tái hiện nghi lễ rước rể, ôn lại truyền thống, nét đẹp bản sắc văn hóa của người Ê Đê. Buôn Tơng Jŭ hiện nay làm du lịch cộng đồng, đây là hướng đi rất tốt tạo công ăn việc làm cho bà con, đồng thời giữ bản sắc văn hóa của đồng bào như dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng hay tái hiện nghi lễ như hôm nay. Tôi mong giá trị văn hóa của người Ê Đê được lan tỏa để nhiều người trên thế giới biết đến và gìn giữ mãi”, ông Y Djing Adrơng chia sẻ.

Sau phần tái hiện nghi lễ, khán giả tiếp tục thưởng thức các tiết mục hòa tấu cồng chiêng, chiêng tre, đàn đá, các ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên và trải nghiệm văn hóa rượu cần cùng nghệ nhân. Là một trong những khán giả theo dõi chương trình từ đầu đến cuối, ông Đàm Đức Chính, ở xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cảm nhận chương trình rất thú vị, tạo ra không gian để du khách tiếp cận gần hơn với đời sống văn hóa của người Ê Đê thay vì chỉ quan sát qua trưng bày hay hình ảnh.

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Chương trình nghệ thuật tiếp nối với những tiết mục nhạc cụ dân tộc và ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên đặc sắc

Ông Đàm Đức Chính bày tỏ: “Hôm nay rất vui được tham dự lễ rước rể của người Ê Đê. Tôi rất thích. Tôi đã thấy hành trình của nhà gái đón nhà trai tại cổng, đến lễ hỏi, thách cưới, trao vòng rồi lễ ăn cơm thân mật với hai họ và các thành viên trong gia đình. Tôi cảm nhận được rằng nghi lễ này cũng cần được phát huy và giữ gìn nhiều hơn nữa để cho thế hệ con cháu sau này được thấy và học hỏi theo”.

Chương trình cũng để lại nhiều ấn tượng với du khách quốc tế. Ông Steve, đến từ Scotland, cho biết đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một nghi lễ truyền thống của người Ê Đê. Những thanh âm cồng chiêng và cách cộng đồng địa phương gìn giữ văn hóa khiến ông đặc biệt thích thú.

“Đây là lần đầu tiên tôi được xem chương trình và tôi thấy rất thú vị. Tôi đặc biệt thích âm nhạc của người Ê Đê. Theo tôi, những giá trị văn hóa như thế này cần được giới thiệu nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông để nhiều người biết đến. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại”, ông Steve nói.

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Người dân và du khách cùng hòa vào nhịp xoang trong lời ca, tiếng nhạc rộn ràng, sôi động.

Theo kế hoạch, chương trình biểu diễn Văn hóa cồng chiêng sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ tại Bảo tàng Đắk Lắk. Mỗi tháng sẽ giới thiệu một nghi lễ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, góp phần bảo tồn di sản và xây dựng thêm sản phẩm du lịch văn hóa phục vụ du khách.

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Đắk Lắk "tiếp sức" bảo vệ và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng

VOV.VN - HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 5/6/2026, thay thế quy định trước đây với nhiều cơ chế hỗ trợ mới, hướng đến bảo vệ di sản một cách thực chất và bền vững hơn.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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