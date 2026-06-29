Dàn cast tuổi teen Thái Lan chiến đấu với sự nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái

Đồng Dao Ma Quái kể về một nhóm học sinh cá biệt bị đưa đến một ngôi chùa bỏ hoang để tham gia khóa rèn luyện kỷ luật. Tại đây, họ vô tình phát hiện một bàn cờ cổ bí ẩn cùng trò chơi mang tên Ghost Board. Tưởng chừng chỉ là một cách giải khuây, mỗi lần tung xúc xắc lại trở thành một lần mở ra cánh cửa kết nối với thế giới linh hồn. Những thực thể siêu nhiên lần lượt xuất hiện, kéo cả nhóm vào chuỗi sự kiện vượt ngoài sức tưởng tượng.

Đồng Dao Ma Quái do do dàn cast tuổi teen nổi tiếng Thái Lan thủ vai.

Được nhiều khán giả ví như “Jumanji phiên bản kinh dị Thái Lan”, Đồng Dao Ma Quái không chỉ gây tò mò bởi ý tưởng về một trò chơi bị nguyền rủa mà còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng của điện ảnh và âm nhạc Thái Lan.

Win Sakulsangprapha – Thần tượng tuổi teen hóa thân thành thủ lĩnh liều lĩnh

Đảm nhận vai Ben – nhân vật trung tâm của câu chuyện – là Win Sakulsangprapha, nghệ sĩ trẻ được biết đến với nghệ danh Winnie the Pooh. Trước khi trở thành nghệ sĩ trực thuộc hãng WhiteFox (GMM Music) và được chú ý qua ca khúc CRYBABY, Win đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sinh năm 2009, Win bước chân vào ngành giải trí từ năm 5 tuổi, từng xuất hiện trong hơn 60 quảng cáo và tham gia hơn 20 dự án điện ảnh, truyền hình. Khán giả từng biết đến Win qua vai Cloud thời niên thiếu trong bộ phim điện ảnh Đom Đóm 2.

Trong Đồng Dao Ma Quái, Ben là người đầu tiên đề nghị cả nhóm tham gia Ghost Board sau khi phát hiện chiếc hộp bí ẩn trong ngôi chùa bỏ hoang. Sự tò mò và liều lĩnh của nhân vật vô tình mở ra hàng loạt biến cố, buộc cậu phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn để bảo vệ bạn bè.

Đồng hành cùng Ben là Phrik Thai, nhân vật do Neen Neennara Boonnithipaisit đảm nhận. Dù mới 14 tuổi, Neen đã là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Cô hiện là thành viên nhóm nhạc thần tượng ILY thuộc XOXO Entertainment, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Neen Neennara Boonnithipaisit – Gương mặt trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Thái.

Khán giả yêu phim Thái có thể nhận ra Neen qua các tác phẩm như Happy Old Year, Flat Girls hay loạt phim trên Netflix Ready, Set, Love. Trong Đồng Dao Ma Quái, Phrik Thai là cô gái năng động, yêu thích khám phá những hiện tượng bí ẩn và luôn mang theo máy quay để ghi lại mọi thứ cho kênh nội dung cá nhân.

Ban đầu xem Ghost Board như một cuộc phiêu lưu thú vị, nhưng càng lún sâu vào trò chơi, Phrik Thai càng phải đối mặt với những hiện tượng vượt ngoài khả năng lý giải. Vai diễn đòi hỏi Neen thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự hào hứng, tò mò đến hoảng loạn khi nỗi sợ dần hiện hữu.

Vai diễn trong Đồng Dao Ma Quái đòi hỏi Neen thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự hào hứng, tò mò đến hoảng loạn khi nỗi sợ dần hiện hữu.

Một trong những gương mặt đáng chú ý khác của bộ phim là Tol Pawat. Nam diễn viên trẻ từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua Duang Jai Tewaprom, một trong những thương hiệu phim truyền hình nổi tiếng của Thái Lan.

Tol Pawat đánh dấu bước chuyển mình với vai diễn bí ẩn trên màn ảnh rộng.

Đồng Dao Ma Quái đánh dấu lần đầu Tol đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng. Ngôi sao tuổi teen vào vai Ton, anh chàng ít nói, trầm lặng và luôn mang vẻ ngoài bí ẩn.

Khác với những người bạn trong nhóm, Ton dường như biết nhiều hơn về nguồn gốc của Ghost Board cũng như lịch sử gắn liền với trò chơi này. Khi các hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra, nhân vật dần trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự thật.

Trong Đồng Dao Ma Quái, Tol trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự thật.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Đồng Dao Ma Quái còn có sự góp mặt của Gohan Nattawat trong vai Jod. Dù mới 13 tuổi, Gohan đã có nền tảng võ thuật và kỹ năng đóng thế khi theo học Muay Thai từ năm 7 tuổi. Nhờ nền tảng đặc biệt này, nam diễn viên trẻ được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của điện ảnh Thái Lan ở dòng phim hành động và phiêu lưu.

Gohan Nattawat - Sao nhí hành động thử sức với dòng phim kinh dị.

Trong phim, Jod là người điềm tĩnh nhất nhóm, luôn tin vào khoa học và lý trí. Tuy nhiên, khi những hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xuất hiện và đe dọa những người thân thiết, niềm tin ấy dần bị thử thách. Hành trình thay đổi trong nhận thức của Jod là một trong những tuyến phát triển đáng chú ý của bộ phim.

Trong Đồng Dao Ma Quái, Jod là người điềm tĩnh, luôn tin vào khoa học và lý trí.

Nếu dàn diễn viên trẻ mang đến nguồn năng lượng mới thì Care Panisara là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong dàn cast. Sinh năm 1996, nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các tác phẩm kinh dị như: The Promise, Term 2: Horror hay Tuesday Night Horror: Extreme.

Care Panisara: “Nữ hoàng phim kinh dị” trở lại với vai diễn nhiều bí ẩn.

Trong Đồng Dao Ma Quái, Care vào vai Belle – chị gái của Ben. Là một trong số ít nhân vật trưởng thành xuất hiện trong câu chuyện, Belle sở hữu trực giác nhạy bén và sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường xung quanh trò chơi bị nguyền rủa.

Ngay từ đầu, cô đã cảnh báo nhóm học sinh không nên can thiệp vào những thế lực mà họ chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, khi lời nguyền dần thức tỉnh, Belle cũng trở thành một trong những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt tâm lý. Nhân vật đóng vai trò kết nối giữa thế giới con người và những thực thể siêu nhiên, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong mạch cảm xúc của bộ phim.

Care Panisara, gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị Thái Lan, góp mặt trong Đồng Dao Ma Quái với vai Belle.

Với chất liệu truyền thuyết dân gian, mô-típ trò chơi bị nguyền rủa cùng dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Thái Lan, Đồng Dao Ma Quái hứa hẹn mang đến một câu chuyện sinh tồn giàu kịch tính trên màn ảnh rộng. Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.