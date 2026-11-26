TP.HCM có một lợi thế đặc biệt khi là nơi giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, nhiều cộng đồng cư dân và nhiều thế hệ sáng tạo, vì thế, bản sắc của Thành phố không nằm ở một yếu tố đơn lẻ mà nằm trong chính sự giao thoa đó. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn di sản, gìn giữ văn hóa mà còn là làm thế nào để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, tạo ra sản phẩm mới, sức hút mới và những giá trị kinh tế bền vững.

Những di tích như Dinh Độc Lập không chỉ gắn với diện mạo đô thị mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện về lịch sử và kiến trúc. Ảnh: Kiều Anh

Những “kho báu” của một đô thị đa tầng

Theo bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục (VUSTA), Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, những khu phố cũ ở Chợ Lớn hay hệ thống bến cảng, kênh rạch… không chỉ là những địa điểm gắn với diện mạo đô thị. Mỗi công trình, mỗi góc phố đều lưu giữ câu chuyện về lịch sử hình thành, những cuộc gặp gỡ văn hóa và cuộc sống của người dân qua nhiều thời kỳ.

Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục (VUSTA). Ảnh: NVCC

Nếu được khai thác bằng điện ảnh, phim tài liệu, hoạt hình, triển lãm tương tác, bản đồ văn hóa số hay du lịch trải nghiệm, những câu chuyện ấy có thể trở thành chất liệu cho các tài sản trí tuệ văn hóa (IP) mang dấu ấn TP.HCM.

Không chỉ có kiến trúc, những lớp ký ức Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, vùng đất Nam Bộ và câu chuyện về con người thành phố cũng là nguồn cảm hứng rộng mở. Tinh thần năng động, cởi mở, nghĩa tình, khả năng thích ứng và sáng tạo của người dân có thể được kể qua phim ảnh, nhân vật, truyện, chương trình truyền hình hay những sản phẩm giải trí.

Ngay cả những điều bình dị trong đời sống như cơm tấm, bánh mì, hủ tiếu, cà phê, văn hóa hàng quán, chợ truyền thống cũng không nên chỉ được nhìn như một món ăn hay địa điểm. Đằng sau đó là câu chuyện về cách người dân sống, làm việc, giao tiếp và tạo nên bản sắc của một đô thị.

Đằng sau mỗi món ăn là một câu chuyện về lối sống và văn hóa.

Bên cạnh đó, đờn ca tài tử Nam Bộ, cải lương, nghệ thuật đường phố, các nghề thủ công, hoa văn, chất liệu và kỹ thuật chế tác truyền thống cũng có thể được phát triển thành những sản phẩm mới, từ album, chương trình biểu diễn, phim, thời trang, thiết kế đến các trải nghiệm số.

"Tôi cho rằng TP.HCM không nên chỉ xây dựng hình ảnh một thành phố có nhiều di tích để tham quan. Thành phố cần tạo ra những IP khiến người ta muốn xem, muốn nghe, muốn trải nghiệm, muốn sở hữu sản phẩm và muốn quay trở lại", bà Thanh Hằng nói.

Các nghệ sĩ biểu diễn một tiết mục hát bội. Ảnh: Vũ Hường

Đặc biệt, sau khi không gian phát triển đô thị được mở rộng, TP.HCM có thêm cơ hội kết nối những lớp tài nguyên văn hóa khác nhau, từ đô thị, công nghiệp, làng nghề đến biển, sinh thái và văn hóa cộng đồng. Đây là cơ hội để hình thành một danh mục IP phong phú hơn, thay vì chỉ tập trung vào những biểu tượng quen thuộc của khu vực trung tâm.

Bảo tàng không chỉ lưu giữ mà còn kể chuyện

Tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, cách tiếp cận di sản đang được mở rộng từ việc giới thiệu hiện vật, niên đại, chất liệu, kỹ thuật chế tác sang kể những câu chuyện về con người, cộng đồng, tín ngưỡng và sự giao lưu văn hóa trong quá khứ.

Một hiện vật, khi được đặt trong bối cảnh, có thể gợi mở nhiều hơn những gì người xem nhìn thấy. Hoa văn trên cổ vật có thể trở thành cảm hứng thiết kế; câu chuyện lịch sử có thể được phát triển thành nội dung giáo dục, phim ảnh hay sản phẩm tương tác. Việc xây dựng hình tượng nhân vật Ông Bảo trong hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cũng là một ví dụ. Từ hình ảnh bảo tàng và hiện vật, một nhân vật có khả năng giao tiếp, tương tác, đồng hành cùng công chúng được hình thành, mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn trên các nền tảng truyền thông, hoạt động giáo dục và sản phẩm sáng tạo.

Bộ sưu tập gốm Chương Châu từ tàu đắm Bình Thuận được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Những hiện vật này đại diện cho một thời kỳ sôi động của hoạt động thương mại hàng hải tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, cho biết: "Thông thường, với góc độ của bảo tàng, chúng ta chỉ giới thiệu hiện vật, nội dung và những câu chuyện gắn với hiện vật đó. Tuy nhiên, để xây dựng một IP sáng tạo, cần khai thác những chất liệu như hiện vật, hoa văn và kết hợp với các nhà sáng tạo để tạo ra những sản phẩm, giá trị mới phục vụ công chúng, dựa trên việc ứng dụng các sản phẩm công nghệ".

Bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM có một lợi thế rất lớn, đó là nguồn tài nguyên di sản phong phú của Việt Nam, trải dài từ thời tiền sử đến năm 1945, văn hoá Champa, văn hoá Óc Eo cùng những bộ sưu tập về văn hóa một số dân tộc ở Nam Bộ, tượng Phật khu vực châu Á. Ngoài ra, chính bản thân toà nhà, đặc trưng kiến trúc toà nhà cũng là một tài sản trí tuệ văn hoá.

Không gian Bảo tàng Lịch sử TP.HCM nhìn từ trên cao với những nét kiến trúc riêng. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Tuy nhiên, theo bà Xuân Thi, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng hiện vật mà còn ở khả năng khai thác những câu chuyện mà các bộ sưu tập đang lưu giữ. Trong chuỗi hệ sinh thái sáng tạo (Di sản - Nội dung - Tài sản trí tuệ - Cấp phép - Thị trường), bảo tàng là mắt xích đầu tiên và quan trọng nhất, do đó bảo tàng không chỉ là "kho dữ liệu" mà là "nguồn dữ liệu có ngữ cảnh".

Theo hướng tiếp cận này, bảo tàng không đứng ngoài nền kinh tế sáng tạo mà là một trong những điểm khởi đầu, cung cấp dữ liệu và chất liệu đáng tin cậy cho các nghệ sĩ, nhà sản xuất và cộng đồng sáng tạo.

Kết nối trong chuỗi giá trị

Từ một chất liệu văn hóa đến sản phẩm có sức sống trên thị trường là hành trình không thể chỉ dựa vào một cá nhân hay một ngành nghề. Điện ảnh, âm nhạc, thời trang, du lịch, công nghệ, quảng cáo… cần được kết nối trong cùng một chuỗi giá trị.

Chẳng hạn, một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim hoặc series truyền hình; được phát triển thành nhạc chủ đề, bộ sưu tập thời trang, trò chơi, trải nghiệm số, sản phẩm lưu niệm và tour du lịch. Mỗi hình thức tiếp cận một nhóm công chúng khác nhau, cùng góp phần mở rộng giá trị của câu chuyện ban đầu.

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Bà Ngân Giang, Giám đốc văn phòng tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Theanh28 Entertainment) nhấn mạnh: "Các sản phẩm công nghiệp văn hóa cần đáp ứng hai yêu cầu. Thứ nhất, phải có tính liên tục, được duy trì trong 3 năm, 5 năm, chứ không chỉ xuất hiện trong một, hai mùa. Thứ hai, các hình thức thể hiện như hình ảnh, video cần được kết nối thành một tổng thể thống nhất, cùng góp phần xây dựng một IP văn hóa, thay vì tồn tại rời rạc. Chẳng hạn, với một câu chuyện lịch sử, cần có sự kết hợp của nhiều loại hình, từ hình ảnh, video, các series truyền hình đến nội dung của cộng đồng sáng tạo, chứ không chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp được đăng tải rồi nhanh chóng bị lãng quên".

Bà Ngân Giang, Giám đốc văn phòng tại TP.HCM của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Theanh28 Entertainment).

Trong khi đó, bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương cho rằng, cần có sự chọn lọc ngay từ đầu bởi không phải di sản nào cũng có thể hoặc cần trở thành tài sản trí tuệ thương mại.

"Từ di sản đến IP, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là xác định những di sản nào có khả năng phát triển thành IP. Việc lựa chọn cần có sự chọn lọc, chứ không phải biến tất cả mọi thứ thành IP. Hằng năm, cần có chiến lược lựa chọn những di sản khác nhau để xác định thành các sản phẩm văn hóa chiến lược, từ đó đầu tư khai thác, kinh doanh, phát triển và nâng tầm ở quy mô quốc tế. Khi đó, chúng ta mới có thể tạo ra những IP thực sự có giá trị", bà Thái Linh cho hay.

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương.

Đánh thức nguồn lực di sản không phải là biến mọi giá trị văn hóa thành hàng hóa, mà là tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống, được thế hệ mới tiếp nhận, được cộng đồng gìn giữ và có thêm cơ hội phát triển.

Khi một câu chuyện văn hóa có thể bước từ bảo tàng đến phim ảnh, từ đường phố đến không gian số, từ ký ức cộng đồng đến những sản phẩm được công chúng yêu thích, di sản không còn chỉ thuộc về quá khứ. Đó có thể trở thành nguồn lực sáng tạo cho tương lai, góp phần tạo nên bản sắc riêng và sức hấp dẫn của TP.HCM trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa.

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