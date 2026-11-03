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Đánh thức di sản Tuồng giữa lòng phố cổ Hà Nội

Thứ Ba, 18:32, 03/11/2026
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VOV.VN - Từ không gian từng gắn với nhà hát Sán Nhiên Đài, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay” tại 50 Đào Duy Từ (Hà Nội) mở ra hành trình khám phá nghệ thuật sân khấu truyền thống bằng những cách tiếp cận sáng tạo, gần gũi hơn với công chúng đương đại.

Hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chiều 3/11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” chính thức khai mạc, mở ra không gian khám phá và trải nghiệm nghệ thuật Tuồng giữa lòng phố cổ.

Chương trình do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND phường Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ, họa sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.

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Đông đảo đại biểu, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và công chúng tham dự lễ khai mạc chương trình.
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Không gian trưng bày giới thiệu những yếu tố cấu thành một vở diễn Tuồng, từ phục trang, hóa trang đến ngôn ngữ biểu diễn.

Từ ký ức Sán Nhiên Đài đến không gian di sản sống

Không phải ngẫu nhiên mà 50 Đào Duy Từ được lựa chọn làm địa điểm tổ chức chương trình. Nơi đây từng gắn với nhà hát Sán Nhiên Đài – một địa chỉ có dấu ấn trong lịch sử nghệ thuật Tuồng tại Hà Nội. Bởi vậy, việc đưa Tuồng trở lại không gian này mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ giới thiệu một loại hình sân khấu truyền thống mà còn đánh thức những lớp ký ức văn hóa từng hiện diện trong đời sống phố cổ.

Giữa nhịp sống sôi động của khu phố cổ, không gian triển lãm đưa người xem đến gần hơn với thế giới nghệ thuật Tuồng – loại hình sân khấu kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất, âm nhạc, vũ đạo, phục trang và nghệ thuật hóa trang. Đằng sau những bộ trang phục rực rỡ, những khuôn mặt được vẽ cách điệu hay các động tác biểu diễn mang tính ước lệ là cả một hệ thống quy tắc nghệ thuật được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Thông qua các tư liệu, hình ảnh và nội dung trưng bày, công chúng có cơ hội tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển của nghệ thuật Tuồng; khám phá những đặc trưng trong ngôn ngữ biểu đạt sân khấu, âm nhạc, phục trang và hóa trang. Những yếu tố vốn có thể còn xa lạ với người trẻ được đặt trong một không gian tiếp cận trực quan, giúp người xem hiểu hơn về vẻ đẹp cũng như chiều sâu văn hóa của loại hình nghệ thuật này.

Điểm đáng chú ý của chương trình là không dừng lại ở việc tái hiện những giá trị đã có. Tinh thần xuyên suốt được đặt ra ngay từ chủ đề “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay” là tìm kiếm sự kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, giữa những giá trị truyền thống với tư duy sáng tạo của các thế hệ hôm nay.

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Mỗi màu sắc, đường nét trên khuôn mặt nhân vật đều mang ý nghĩa biểu đạt tính cách và hình tượng nghệ thuật.

Để Tuồng không chỉ được ngắm nhìn mà còn được trải nghiệm

Một trong những thách thức đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống hiện nay là làm thế nào để di sản không chỉ được bảo tồn trong tư liệu, sân khấu hay các chương trình biểu diễn chuyên biệt, mà thực sự hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Với Tuồng, khoảng cách tiếp cận đôi khi đến từ chính đặc trưng nghệ thuật. Lối diễn ước lệ, hệ thống động tác cách điệu, âm nhạc và ngôn ngữ biểu cảm mang tính quy phạm đòi hỏi người xem có sự tìm hiểu nhất định. Nếu thiếu những cách thức giới thiệu phù hợp, các giá trị nghệ thuật đặc sắc ấy có thể trở nên khó tiếp cận với công chúng trẻ.

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Các nghệ sĩ giới thiệu những nét đặc trưng trong nghệ thuật biểu diễn Tuồng tới công chúng.

Từ thực tế đó, chuỗi hoạt động tại 50 Đào Duy Từ được thiết kế theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm. Bên cạnh không gian triển lãm, chương trình tổ chức các hoạt động chuyên đề về lịch sử nghệ thuật Tuồng, âm nhạc sân khấu, nghệ thuật hóa trang, thực hành biểu diễn và giao lưu với nghệ sĩ, nhà nghiên cứu.

Thông qua việc trực tiếp tìm hiểu các yếu tố cấu thành một vở diễn, quan sát nghệ thuật hóa trang, khám phá phục trang và tiếp cận những trích đoạn biểu diễn, người xem có cơ hội cảm nhận Tuồng từ nhiều góc độ. Di sản vì thế không còn là những khái niệm mang tính giới thiệu mà trở thành một trải nghiệm văn hóa có tính tương tác.

Đặc biệt, việc tạo dựng không gian gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng trẻ mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình trao truyền di sản. Những câu chuyện nghề, kinh nghiệm biểu diễn và tri thức nghệ thuật được chia sẻ trực tiếp sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rằng đằng sau mỗi vai diễn, mỗi động tác hay nét vẽ hóa trang là sự tích lũy công phu của nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ.

Đây cũng là cách để khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với nghệ thuật truyền thống, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận, thực hành và sáng tạo trên nền tảng những giá trị di sản đã được trao truyền.

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Từ không gian từng gắn với nhà hát Sán Nhiên Đài, 50 Đào Duy Từ được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ giữa di sản sân khấu truyền thống và sáng tạo đương đại.

Kết nối di sản với sáng tạo đương đại

Trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu Thành phố sáng tạo, việc khai thác giá trị di sản theo hướng gắn với sáng tạo, du lịch và trải nghiệm cộng đồng ngày càng có ý nghĩa.

Chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay” là một trong những nỗ lực cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng đó tại khu vực phố cổ. Thay vì chỉ xem di sản như một đối tượng cần bảo tồn, chương trình hướng tới xây dựng di sản thành nguồn cảm hứng cho các hoạt động sáng tạo, giáo dục và phát triển sản phẩm văn hóa – du lịch.

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Nghệ thuật hóa trang với những đường nét, màu sắc đặc trưng là một trong những yếu tố tạo nên diện mạo riêng của sân khấu Tuồng.
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Các tư liệu, hình ảnh tại triển lãm giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật Tuồng.

Từ câu chuyện của nghệ thuật Tuồng, 50 Đào Duy Từ được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, nơi người dân, du khách và những người yêu nghệ thuật có thể tìm hiểu, trải nghiệm và tham gia vào quá trình tiếp nối di sản.

Điều quan trọng là sự sáng tạo cần được đặt trên nền tảng hiểu biết và tôn trọng những giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Đổi mới cách giới thiệu, phương thức biểu đạt hay không gian trải nghiệm không đồng nghĩa với việc làm mất đi bản sắc của Tuồng. Ngược lại, khi được tiếp cận bằng những hình thức phù hợp, các giá trị truyền thống có thêm cơ hội được nhận diện, lan tỏa và tìm thấy vị trí trong đời sống hôm nay.

Không gian triển lãm tại 50 Đào Duy Từ mở cửa đón khách tham quan sau lễ khai mạc ngày 3/11. Chuỗi sự kiện chuyên đề tiếp tục diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2026, với nhiều nội dung khám phá lịch sử, âm nhạc, hóa trang, thực hành biểu diễn và đối thoại về tương lai của nghệ thuật Tuồng.

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Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

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Hải Hà/VOV.VN
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