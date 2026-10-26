Đạo diễn Quentin Tarantino hồi sinh thế giới Hollywood của Brad Pit

Tại Liên hoan phim AFI Fest 2026 ở Los Angeles (Mỹ), đạo diễn Quentin Tarantino bất ngờ giới thiệu 17 phút đầu tiên của “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” – bộ phim tiếp nối tác phẩm “Once Upon a Time in Hollywood” ra mắt năm 2019. Buổi giới thiệu diễn ra sau khi khán giả xem lại bộ phim gốc và tham gia cuộc trò chuyện với nhà làm phim.

Tarantino là người viết kịch bản, trong khi David Fincher đảm nhận vai trò đạo diễn. Brad Pitt tiếp tục hóa thân thành Cliff Booth, người đóng thế lâu năm của ngôi sao truyền hình Rick Dalton trong bộ phim trước.

Chia sẻ về quyết định đưa nhân vật trở lại, Tarantino cho biết ông yêu thích Cliff Booth và đặc biệt ấn tượng với cách Brad Pitt thể hiện vai diễn. Theo đạo diễn, Cliff có sức hút của một nhân vật phiêu lưu trong những cuốn tiểu thuyết bình dân, có thể bước vào nhiều câu chuyện khác nhau mà vẫn giữ được cá tính riêng.

Tarantino cũng nhắc lại một nhận xét từng gây ấn tượng với ông: “Once Upon a Time in Hollywood” dường như là thế giới hư cấu đầu tiên mà ông thực sự muốn sống trong đó. Tình cảm dành cho thế giới ấy là một trong những lý do khiến nhà làm phim muốn tiếp tục phát triển câu chuyện.

Đại diễn Quentin Tarantino (ở giữa). (Ảnh: Instagram)

Cliff Booth trở lại Hollywood năm 1977

Nếu “Once Upon a Time in Hollywood” lấy bối cảnh Los Angeles năm 1969, bộ phim mới đưa khán giả đến năm 1977, tám năm sau những sự kiện của phần trước.

Cliff Booth giờ đây không còn hoạt động chủ yếu với công việc diễn viên đóng thế. Anh làm việc tại một rạp chiếu phim, đôi khi phục vụ quầy bar, đồng thời giải quyết những rắc rối cho các nhân vật trong giới giải trí Hollywood. Kinh nghiệm, sự lạnh lùng và những cách xử lý tình huống nằm ngoài khuôn khổ pháp luật tiếp tục khiến Cliff trở thành người đặc biệt trong thế giới này.

Trong cuộc phiêu lưu mới, Cliff có liên hệ với một ngôi sao truyền hình và những nhân vật có thế lực. Câu chuyện dần mở ra những tình huống phức tạp, nơi tham vọng, tội phạm và những góc khuất của ngành công nghiệp giải trí đan xen.

Việc chuyển bối cảnh sang cuối thập niên 1970 cũng tạo cơ hội để bộ phim khắc họa một Hollywood khác biệt so với thời kỳ trước. Không khí gai góc, u tối trong những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu tại AFI Fest cho thấy hướng tiếp cận có phần khác biệt của David Fincher.

Brad Pitt giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Cliff Booth năm 2020. (Ảnh: Instagram)

"Once Upon a Time in Hollywood" ra mắt năm 2019, với Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đóng chính. (Ảnh: Instagram)

Sự kết hợp giữa Quentin Tarantino và David Fincher

Một điểm đáng chú ý của dự án là sự kết hợp giữa hai nhà làm phim có phong cách riêng biệt. Tarantino nổi tiếng với những đoạn hội thoại đặc trưng, nhân vật cá tính và cách kể chuyện giàu bất ngờ. Trong khi đó, David Fincher được biết đến qua những bộ phim có không khí căng thẳng, hình ảnh chặt chẽ và cách khai thác tâm lý nhân vật.

Dù không trực tiếp đạo diễn, Tarantino vẫn giữ vai trò quan trọng với tư cách tác giả kịch bản và người sáng tạo thế giới nhân vật. David Fincher sẽ đưa câu chuyện lên màn ảnh bằng cách tiếp cận của riêng mình.

Brad Pitt cũng là nhân tố quan trọng của phần phim mới. Với vai Cliff Booth trong “Once Upon a Time in Hollywood”, nam diễn viên giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm 2020. Nhân vật này được yêu thích nhờ vẻ ngoài bất cần, sự điềm tĩnh và khả năng xử lý những tình huống nguy hiểm theo cách khó đoán.

“The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” dự kiến ra mắt tại các rạp IMAX ngày 25/11/2026, trước khi phát hành trên Netflix vào ngày 23/12/2026.