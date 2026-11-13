Thứ Sáu, 07:00, 13/11/2026

Đất nước tôi

VOV.VN - Lời ca tha thiết tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước kiên cường cùng vẻ đẹp thanh bình của quê hương, bài hát "Đất nước tôi" của nhạc sĩ Trần Chung do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.