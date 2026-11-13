VOV.VN - Lời ca tha thiết tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước kiên cường cùng vẻ đẹp thanh bình của quê hương, bài hát "Đất nước tôi" của nhạc sĩ Trần Chung do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ca ngợi tấm lòng dũng cảm sắt son của đồng bào Tây Nguyên giúp đỡ bộ đội, bài hát "Người lái đò trên sông Pô Kô" của nhạc sĩ Cầm Phong do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu tha thiết thể hiện ý chí vững vàng, lòng tự hào cùng tình yêu biển đảo quê hương, bài hát "Đất nước bên bờ sóng" của nhạc sĩ Thái Văn Hóa do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu ngọt ngào gửi gắm tình yêu sâu nặng cùng nỗi nhớ đong đầy dành cho Thủ đô, bài hát "Hà Nội trái tim hồng" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Hoàng Phương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang lời ca chứa chan tình cảm ngợi ca nữ chiến sĩ dũng cảm hy sinh tuổi xuân cho đất nước, bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khắc họa cảnh sắc thiên nhiên trù phú cùng sức sống vươn lên mạnh mẽ nơi miền Đất mũi, bài hát "Đất mũi Cà Mau" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do Chu Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.