Để Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương an toàn, thân thiện với môi trường

Để đảm bảo an toàn cho du khách, ngay từ đêm giao thừa, Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng TP. Thủ Dầu Một đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng công an hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự bên ngoài khuôn viên miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường. TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bên trong khu vực miếu Bà, Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu đã hợp đồng với đơn vị bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự. Với gần 50 thành viên được chia làm 3 ca bảo vệ góp phần ngăn chặn đối tượng xấu trà trộn trộm cắp tài sản của du khách.

Du khách đến với miếu Bà Thiên Hậu ở Thủ Dầu Một rất đông

Do bên trong miếu Bà nhỏ nên để tránh ô nhiễm môi trường, Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu còn liên tục phát loa thông báo, nhắc nhở du khách chỉ thắp mỗi người 1 cây nhang. Sau khi du khách cắm nhang vào lư hương Bà sẽ có lực lượng rút bỏ để tránh khói, bụi và phát sinh cháy nổ.

Du khách được nhắc nhở mỗi người chỉ thắp 1 cây nhang

Đến mùng 10, Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng TP. Thủ Dầu Một và Ban trị sự miếu Bà sẽ cử đoàn viên thanh niên, lực lượng hỗ trợ phát nhang, cây phát tài miễn phí cho du khách ở 2 cổng vào miếu.

Năm nay, Lễ rước kiệu Bà là lễ chính của Lễ hội rằm tháng Giêng sẽ rơi vào thứ 7, dự kiến thu hút lượng lớn khách tham dự. Ban tổ chức lễ hội đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Cụ thể, bố trí lực lượng chốt chặn, bảo vệ ở các tuyến đường vào miếu Bà Thiên Hậu, lập điểm giữ xe máy miễn phí trong ngày diễn ra Lễ rước kiệu; lập đội hình xe ôm đưa đón du khách gửi xe ở các điểm xa chùa Bà.

Nhiều du khách mê tín, bốc tro ở lư hương đem về cầu may

Ông Trần Vĩnh An, Phó thường trực Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu cho biết, mọi năm sau lễ rước kiệu Bà, trên các cung đường rước kiệu rất nhiều rác do du khách, các đoàn rước bỏ xuống. Do đó, để giữ gìn vệ sinh môi trường, Ban trị sự đã hợp đồng với Công ty công trình đô thị tỉnh Bình Dương hỗ trợ dọn dẹp; đồng thời họp nhắc nhở hơn 60 đoàn rước không được vứt rác xuống đường.

"Tình trạng hốt tro trên lư hương theo thói quen của một vài người mê tín dị đoan sẽ lôi kéo những người đứng sau bắt chước làm theo. Do đó, năm nay sẽ phát loa trên chánh điện để nhắc nhở không nên làm những việc phản cảm trước chánh điện, nơi tôn nghiêm nhất. Lực lượng bảo vệ trên chánh điện sẽ vận động, nhắc nhở người dân. Năm nay, quyết tâm sẽ giảm hẳn tình trạng này", ông Trần Vĩnh An cho biết.