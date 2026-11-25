Tại đêm hội “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh Sơn La đã công bố hai danh hiệu du lịch do Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh, gồm: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á năm 2026 đối với Tà Xùa và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực Châu Á năm 2026 dành cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Các xã, phường trong Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón nhận danh hiệu Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực Châu Á năm 2026.

Đại diện lãnh đạo xã Tà Xùa nhận cúp vinh danh "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á năm 2026"

Chương trình nghệ thuật “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu” được biểu diễn bởi các nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên và đông đảo diễn viên quần chúng trên địa bàn. Chương trình gồm 3 chương: Ngọn Đuốc soi đường”, Chương II “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu”, Chương III “Ngày hội non sông”, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Chương trình nghệ thuật này cũng như chuỗi các hoạt động đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đồng bào các dân tộc và du khách, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong lòng mỗi người con quê hương Sơn La.

Chương trình nghệ thuật "Sơn La - bản hoà ca sắc màu"

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, một nền văn hoá có sức sống không chỉ bởi những di sản được lưu giữ, mà quan trọng hơn là những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan toả trong cuộc sống: Mỗi gia đình, mỗi bản làng, mỗi cộng đồng chính là nơi nuôi dưỡng và trao truyền những giá trị tốt đẹp ấy. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, lòng tự hào và tình yêu văn hoá của đồng bào các dân tộc, những giá trị văn hoá đặc sắc của Sơn La sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và toả sáng, góp phần xây dựng con người Sơn La phát triển toàn diện, quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Sắc màu văn hoá các dân tộc hội tụ, giao hoà

Chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam, Ngày di sản Văn hoá Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay, tỉnh Sơn La đã tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện ấn tượng, bản sắc, như: Tuần phim, không gian văn hoá các dân tộc Sơn La, liên hoan văn nghệ quần chúng, không gian trưng bày và trải nghiệm với sách, hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Sơn La trong kỷ nguyên mới….

Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình nghệ thuật:

Chương trình nghệ thuật đã khép lại chuỗi các hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày văn hoá Việt Nam tại Sơn La.