Đêm thành phố đầy sao

Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh

VOV.VN - Mang giai điệu dân ca ngọt ngào, chan chứa tình yêu cùng lòng tự hào về quê hương Hà Tĩnh, bài hát "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do NSND Thu Hiền thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.