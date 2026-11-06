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Đêm thành phố đầy sao
Thứ Sáu, 07:00, 06/11/2026

Đêm thành phố đầy sao

VOV.VN - Giai điệu tha thiết gửi gắm tình yêu quê hương cùng những hoài niệm ngọt ngào về vùng đất phương Nam tươi đẹp, bài hát "Đêm thành phố đầy sao" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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