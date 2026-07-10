Di chuyển 64 hộ kinh doanh trong không gian Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương

Quá trình phát triển du lịch trong nhiều năm qua tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương đã góp phần cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lượng khách, một số điểm kinh doanh dịch vụ được hình thành tự phát hoặc không còn phù hợp với quy hoạch đã ảnh hưởng đến cảnh quan, mỹ quan và không gian văn hóa của khu di tích.

Nhiều quầy hàng dựng bằng vật liệu tạm như tôn, sắt, tre, gỗ che khuất tầm nhìn, thu hẹp lối đi hành hương và làm giảm giá trị thẩm mỹ của khu vực trước cửa Nam Thiên Môn, tuyến đường lên ga cáp treo số 1 và lối vào Mả Mê. Trước yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong giai đoạn mới, việc sắp xếp, giải tỏa các điểm kinh doanh không còn phù hợp là yêu cầu khách quan, cấp thiết và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trước yêu cầu bảo tồn di sản, việc sắp xếp, giải tỏa các điểm kinh doanh này là yêu cầu khách quan, cấp thiết, từ đầu tháng 7, các lực lượng chức năng xã Hương Sơn phối hợp cùng Ban Quản lý Khu di tích - danh thắng Hương Sơn đã đồng loạt ra quân hỗ trợ các hộ kinh doanh tháo dỡ công trình, di dời tài sản, trả lại không gian cho khu di tích.

Theo thống kê, có 64 hộ kinh doanh thuộc diện phải di dời. Đại diện Ban Quản lý di tích – danh thắng Hương Sơn cho biết: Việc giải tỏa không phải xóa bỏ sinh kế của người dân mà là bước đầu để quy hoạch, sắp xếp lại toàn bộ không gian dịch vụ đồng bộ, văn minh. Địa phương đang kiểm tra từng trường hợp cụ thể để nghiên cứu phương án bố trí khu vực kinh doanh mới phù hợp với quy hoạch chung.

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Xác định công tác dân vận là yếu tố quyết định, xã Hương Sơn đã thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích mục đích, ý nghĩa của việc chỉnh trang; phổ biến các quy định của pháp luật; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cùng tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

Mọi chủ trương, kế hoạch đều được công khai, minh bạch, bảo đảm quyền được biết, được tham gia và được đồng hành của nhân dân trong quá trình thực hiện. Chính cách làm này đã tạo nên sự thống nhất cao, hạn chế tối đa việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đồng thời thể hiện rõ tinh thần “Ý Đảng hợp lòng dân” trong xây dựng và phát triển địa phương.

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nhiều người dân đã chủ động thu dọn hàng hóa, tự giải tỏa công trình và bàn giao mặt bằng trước khi được chính quyền vận động, hỗ trợ tháo dỡ, phát huy mạnh mẽ nguyên tắc: người dân tự giải quyết là chính, cơ chức năng hỗ trợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không gây ảnh hưởng đến hoạt động tham quan của du khách.

Sau khi hoàn thành giải tỏa, xã Hương Sơn sẽ tiếp tục cải thiện môi trường, trồng bổ sung cây xanh, hệ thống chỉ dẫn, ứng dụng chuyển đổi số (mã QR, thuyết minh điện tử) và đa dạng hóa các tuyến tham quan mới (Thanh Sơn, Tuyết Sơn).

Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chương trình không chỉ mang lại cho du khách một không gian Chùa Hương “Xanh - Văn minh - Hiện đại” hơn, mà về lâu dài sẽ giúp nâng cao chất lượng điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế. Từ đó, tạo điều kiện cho chính cộng đồng dân cư địa phương phát triển kinh doanh ổn định, vững chắc trên nền tảng bảo tồn di sản.