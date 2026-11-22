Trong văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, mỗi công trình, hiện vật truyền thống đều mang trong mình những câu chuyện và giá trị riêng. Trong đó, ghe Cà Hâu không chỉ là phương tiện phục vụ sinh hoạt, lễ hội mà còn là một di sản văn hóa độc đáo.

Đến với chùa Prêk Tà Cuôn, xã Gia Hoà, câu chuyện về hành trình gìn giữ chiếc ghe Cà Hâu cổ vẫn được sư sãi và phật tử địa phương chia sẻ. Với tuổi đời khoảng một thế kỷ, dù trải qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu, chiếc ghe vẫn cơ bản giữ được kết cấu và nét kiến trúc nguyên bản. Đây được xem là tài sản quý, gắn liền với đời sống văn hóa lễ hội của đồng bào Khmer.

Chiếc ghe Cà Hâu được sư sãi, phật tử quan tâm gìn giữ tại Cần Thơ

Hòa thượng Dương Nê, trụ trì chùa Prêk Tà Cuôn, cho biết: "Năm 1978 cố Hòa thượng Dương Đức đã sửa chữa lại, đi Nhu Gia, hồi đó đi đua ghe tại sông Nhu Gia, tức là năm 1978, đi một năm, rồi năm 1979 một năm nữa, là hai năm, là cố Hòa thượng nghỉ đi rồi. Tới năm 2015 thì sư mới sửa chữa lại, cố gắng bảo quản, sửa chữa, những phần nào thiếu mình bổ sung".

Chiếc ghe Cà Hâu có chiều dài khoảng 25 mét, rộng hơn 2 mét, được chế tác từ một thân cây gỗ sao lớn theo lối độc mộc truyền thống. Không chỉ có kích thước đồ sộ, chiếc ghe còn gây ấn tượng bởi những đường nét chạm khắc tinh xảo, thể hiện tài hoa của các nghệ nhân xưa.

Ghe gồm ba phần chính: Mũi, thân và đuôi. Phần mũi cong vút, nổi bật với đôi mắt được trang trí tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer. Thân ghe được thiết kế như một căn phòng thu nhỏ, bao quanh bởi những vách gỗ chạm khắc hoa văn độc đáo, kết hợp màu sắc hài hòa, rực rỡ. Phần đuôi ghe được tạo dáng cong, có vị trí dành cho người điều khiển. Trên ghe Cà Hâu có cả hệ thống mái chèo phục vụ việc di chuyển trên sông nước.

Đằng sau vẻ đẹp ấy là kỹ thuật chế tác công phu, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ xưa. Anh Kim Khol, phật tử chùa Prêk Tà Cuôn, xã Gia Hòa, chia sẻ: "Ghe Cà Hâu của chùa có hoa văn độc đáo, được đục đẽo, làm hoa văn này khó lắm. Bây giờ thì có máy móc hỗ trợ này kia, đỡ hơn hồi đó, nhưng mà các bậc tiền bối hồi xưa không có máy móc, chỉ làm bằng tay mà làm được tinh xảo như vậy".

Ghe Cà Hâu trăm tuổi của chùa Prêk Tà Cuôn

Không chỉ độc đáo về thiết kế, ghe Cà Hâu còn mang giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt trong đời sống đồng bào Khmer. Nếu ghe Ngo là những chiến binh mạnh mẽ trên đường đua, thì ghe Cà Hâu được ví như chiếc ghe chỉ huy, ghe hậu cần. Trước đây, ghe thường dành cho các vị Thượng tọa, Đại đức, người có uy tín ngồi chỉ đạo đội ghe Ngo trong các cuộc tranh tài. Ghe còn được sử dụng để vận chuyển lương thực, tiếp tế cho đội đua.

Ngày nay, khi giao thông phát triển, ghe Cà Hâu không còn đảm nhận vai trò vận chuyển như trước. Tuy nhiên, giá trị văn hóa và tâm linh của chiếc ghe vẫn được gìn giữ và phát huy. Hơn 10 năm qua, mỗi dịp lễ hội Óoc Om Bóc – đua ghe Ngo được tổ chức, sư sãi và phật tử chùa Prêk Tà Cuôn lại cùng nhau tu sửa, trang trí, đưa chiếc ghe cổ tham gia trình diễn, giới thiệu đến đồng bào và du khách.

Hoa văn được chạm khắc tinh xảo

Hòa thượng Dương Nê, trụ trì chùa Prêk Tà Cuôn, cho biết thêm: "Bây giờ có đường bộ, giao thông rộng rãi và xe cộ nhiều rồi, nên giờ ghe Cà Hâu này chỉ đi trình diễn, trưng bày cho phật tử tứ phương xem thôi, chứ không còn sử dụng như thời xưa nữa".

Cùng với việc bảo tồn những giá trị nguyên bản, chiếc ghe Cà Hâu ngày nay còn được trang trí thêm hệ thống đèn điện, tạo diện mạo mới nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống. Từ đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của những người thợ trong phum sóc, từng dải đèn được bố trí hài hòa, làm chiếc ghe thêm lung linh, nổi bật trong các đêm hội. Qua đó, di sản xưa tiếp tục được giới thiệu bằng hình thức sinh động, gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đang cùng mọi người chỉnh trang hệ thống đèn, sơn phết lại hoa văn để chuẩn bị đưa ghe tham gia trình diễn tại lễ hội Óoc Om Bóc – đua ghe Ngo sắp tới, anh Thạch Chanh Tha không giấu được niềm tự hào: "Hôm nay tôi làm lại dàn đèn trang trí, tôi rất tự hào về ghe Cà Hâu của chùa, văn hóa của đồng bào Khmer của mình. Sắp tới sẽ về phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi để biểu diễn cho du khách, với các chùa bạn xem. Ghe Cà Hâu này là ghe độc mộc, tôi rất vui, tự hào nên đến để phụ giúp, chung tay cùng gìn giữ để chiếc Cà Hâu luôn được giữ mãi về sau".

Các vị sư sãi chùa Prêk Tà Cuôn đang chỉnh trang ghe Cà Hâu chuẩn bị tham gia trình diễn tại Lễ hội Óoc Om Bóc - đua ghe Ngo

Từ một phương tiện gắn bó với đời sống, lễ hội sông nước, ghe Cà Hâu ngày nay đã trở thành hiện vật văn hóa quý giá. Việc sư sãi, phật tử chùa Prêk Tà Cuôn chung tay gìn giữ, bảo quản và đưa chiếc ghe tham gia các hoạt động lễ hội không chỉ thể hiện tình yêu di sản mà còn góp phần trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau. Bởi hiện nay, số lượng ghe Cà Hâu còn được lưu giữ không nhiều. Vì vậy, việc bảo tồn chiếc ghe cổ tại chùa Prêk Tà Cuôn càng có ý nghĩa quan trọng.

Hòa thượng Dương Nê chia sẻ thêm: "Bây giờ cũng không còn nhiều ghe Cà Hâu. Hiện tại Cần Thơ, sư được biết chỉ còn có chừng 4 chiếc ghe Cà Hâu thôi, nên mình phải bảo quản lâu dài".

Một chiếc ghe Cà Hâu trăm tuổi, trải qua bao thế hệ vẫn được gìn giữ, bảo tồn, đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống để không bị mai một, tiếp tục hiện diện và tỏa sáng trong đời sống.