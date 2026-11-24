Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ được đúc năm 1710 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Khối đồng nặng hơn hai tấn ấy có sứ mệnh phát ra tiếng ngân, báo giờ và hướng con người quay về bờ giác. Suốt ba thế kỷ, thời thế thay đổi thế nào quả chuông vẫn ngân vang. Thế nhưng, từ cuối năm 2013, khi nhận tấm bằng công nhận Bảo vật quốc gia, đại hồng chung im tiếng. Được ghi nhận giá trị cao nhất trong thang bậc di sản, quả chuông lập tức bị tước mất lý do để tồn tại. Nó thôi làm chuông, và hạ cấp thành hiện vật.

Chuyện quả chuông khiến tôi nhớ tới tích xưa Trang Tử bên dòng sông Bộc. Khi hai vị sứ giả nước Sở tìm đến, mang theo ấn tín của nhà vua để mời ông ra gánh vác triều chính, Trang Tử hỏi ngược họ một câu: nghe nói nước Sở có một con rùa thần đã chết ba nghìn năm, nhà vua đem mai nó bọc trong gấm vóc, đặt vào tráp quý, thờ phụng nghi ngút khói hương trên miếu đường. Nếu được chọn, con rùa ấy thích chết đi để bộ xương được thiên hạ cúi lạy, hay thích còn sống để ngoe nguẩy cái đuôi dưới bùn lầy? Hai sứ giả đáp không cần nghĩ: tất nhiên nó muốn sống mà quẫy đuôi trong bùn.

Bảo vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc Bộ (niên đại khoảng 4.000 – 3.800 năm cách ngày nay)

Khi tôn vinh Đại Hồng Chung là "Bảo vật quốc gia" rồi cấm không cho ai đánh nữa, ta đã chọn cách của vua Sở: giết chết sinh mệnh của vật thể để thờ phụng cái xác hoàn hảo của nó.

Đó là nghịch lý tôi cảm nhận sau 30 năm làm đạo diễn trong lĩnh vực di sản văn hóa. Phần thưởng cao quý nhất dành cho một bảo vật là bản án... chung thân biệt giam vì có thành tích xuất sắc. Câu chuyện ở chùa Thiên Mụ không phải ngoại lệ. Việt Nam đã vinh danh hơn 300 bảo vật quốc gia. Hơn 300 đỉnh cao của nghệ thuật, kỹ thuật và ký ức dân tộc. Thế nhưng, bao nhiêu trong số đó đang thực sự "sống" cùng công chúng?

Tôi không có bảng thống kê tỷ lệ bảo vật quốc gia đang được trưng bày công khai. Nhưng ai bước chân vào hệ thống bảo tàng Việt Nam đều nhìn thấy câu trả lời bằng mắt thường. Một phần bảo vật hiện diện theo lối cổ điển: đặt trong tủ kính, đính kèm một tấm thẻ chú thích. Một phần không nhỏ khác nằm trong kho bảo quản, quanh năm bầu bạn với máy hút ẩm, thỉnh thoảng được "hộ tống" ra ngoài vài tuần nhân dịp triển lãm chuyên đề rồi lại lùi vào bóng tối. Còn những bảo vật nằm tại đình, chùa hay bảo tàng địa phương gần như không có kịch bản phát huy giá trị nào rõ ràng.

Tại sao lại như vậy? Phải chăng do Luật di sản văn hóa. Suốt nhiều năm, hành lang pháp lý về di sản tại Việt Nam nặng về mệnh lệnh hành chính "cấm và giữ" hơn là "mở và sống". Dù Luật Di sản văn hóa sửa đổi có hiệu lực từ giữa năm 2025 đã cởi mở hơn khi nhắc đến hợp tác công tư, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng giữa văn bản luật và thực tế đời sống vẫn tồn tại nhiều trở ngại: cơ chế định giá bản quyền di sản mù mờ, quy trình cấp phép chế tác phiên bản rườm rà, và trên hết là tâm lý "sợ trách nhiệm".

Một giám đốc bảo tàng nếu cất bảo vật trong kho, không ai kỷ luật ông ta cả. Ngược lại, nếu ông ta cởi mở cấp phép đưa họa tiết bảo vật lên sản phẩm thương mại, hay tổ chức không gian trải nghiệm mới mẻ mà chẳng may phát sinh sự cố hoặc tranh cãi dư luận, chiếc ghế của ông ta lung lay. Khi luật pháp chưa đủ cụ thể để bảo vệ người dám làm, giải pháp an toàn nhất là đóng băng di sản.

Chúng ta thử đối chiếu với ba quốc gia láng giềng ở Đông Á.

Ở cố đô Nara, chùa Đông Đại Tự sở hữu quả đại hồng chung Bonshō đúc từ năm 752, tức là già hơn chuông chùa Thiên Mụ gần một nghìn năm. Quả chuông nặng hơn 26 tấn này đặt tại lầu chuông cùng được xếp hạng Quốc bảo Nhật Bản. Mỗi tối đúng tám giờ, các nhà sư vẫn kéo khúc gỗ cử nặng 200kg nện thẳng vào thành chuông. Người Nhật coi tiếng chuông mới là phần hồn của Quốc bảo.

Không dừng ở nghi lễ, Nhật Bản đưa Quốc bảo vào cuộc sống. Bảo tàng Quốc gia Tokyo bắt tay với Uniqlo in 36 cảnh núi Phú Sĩ của Hokusai lên áo phông, hợp tác cùng các hãng đồ chơi thu nhỏ tượng đất nung Dogū ba nghìn năm tuổi thành những món quà trong máy bán hàng tự động giá 500 yên. Một đứa trẻ Nhật có thể đeo một phiên bản Quốc bảo trên cặp sách tới trường.

Chõ gốm Đông Tiến thuộc sưu tập tư nhân tại TP.HCM được công nhận bảo vật quốc gia năm 2024

Sang Hàn Quốc, họ đặt hai pho tượng Bồ Tát Bán Già Tư Duy, Quốc bảo số 78 và 83, vào một căn phòng kiến trúc tối giản mang tên Phòng Tư Duy tại Bảo tàng quốc gia. Không tủ kính. Chỉ có bóng tối, luồng sáng rơi chính xác xuống nụ cười nghìn năm, để người xem ngồi im mà đối thoại với quá khứ. Bước ra khỏi cửa phòng, bảo tàng bán những bức tượng thu nhỏ phủ màu pastel thời thượng. Khi RM, trưởng nhóm BTS, mua một bức đặt trên bàn làm việc và đăng ảnh lên mạng xã hội, giới trẻ Hàn Quốc săn lùng đến cháy hàng. Một pho tượng thế kỷ thứ 6 bỗng trở thành biểu tượng thẩm mỹ của thế hệ Z.

Và không thể không nhắc đến bộ Joseon Vương triều thực lục được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới năm 1997. Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư hàng chục triệu USD suốt nhiều năm để dịch toàn bộ lịch sử triều Joseon 472 năm sang tiếng Hàn hiện đại và đưa lên cổng dữ liệu mở miễn phí cho toàn dân. Đầu những năm 2000, một nhóm biên kịch truyền hình đã tìm được 7 dòng ghi chép về một nữ y tên Seo Jang-geum. Từ 7 dòng lịch sử ấy, họ dựng lên bộ phim "Nàng Dae Jang Guem" xuất khẩu sang 90 quốc gia, thu về hơn 100 triệu USD tiền bản quyền trực tiếp và kích hoạt làn sóng du lịch văn hóa, ẩm thực cung đình, đông y mang lại hàng tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Còn tại Trung Quốc, cuộc cách mạng "Văn sáng" (Văn hóa sáng tạo) đã biến bảo vật từ gánh nặng ngân sách thành mỏ vàng. Cố Cung Bắc Kinh thu về hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm từ son môi, lịch bàn, trò chơi lấy cảm hứng từ hiện vật hoàng cung. Bảo tàng Tam Tinh Đôi biến chiếc mặt nạ đồng 3.000 năm thành những que kem mát lạnh. Bảo tàng Hà Nam chế ra những "hộp mù khảo cổ" để trẻ em tự tay cầm chổi nhỏ đào lên phiên bản thu nhỏ của Quốc bảo. Không ai cho rằng lịch sử bị xúc phạm vì một thiếu niên vừa cắn que kem mặt nạ đồng vừa chụp ảnh đăng mạng. Ngược lại, vị thần cổ đại ấy tiếp tục sống, ngay trong tâm trí của đứa trẻ.

Tôi cho rằng giải pháp cốt lõi nằm ở tư duy xem Bảo vật quốc gia là bộ mã nguồn mở của dân tộc, nơi mọi nhà thiết kế, đạo diễn, lập trình viên… đều có thể đọc, viết tiếp và đưa vào huyết quản của đời sống đương đại.

Việt Nam đặt tham vọng rất lớn cho công nghiệp văn hóa, hướng tới việc biến văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực tăng trưởng kinh tế. Nhưng làm sao xây dựng một nền công nghiệp sáng tạo tầm cỡ khi "tinh hoa của tinh hoa" lại đang bị rút khỏi tiền tuyến để “cất vào kho”? Mỗi khi một cổ vật vượt qua hàng loạt vòng thẩm định khắt khe để trở thành Bảo vật quốc gia, thay vì được giao nhiệm vụ dẫn dắt, nó lại nhận quyết định "nghỉ hưu non" sau lớp kính dày.

Đã đến lúc phải đảo ngược tiêu chuẩn này. Danh hiệu Bảo vật quốc gia phải là mệnh lệnh bắt buộc để hiện vật trở thành lá cờ đầu.

Một hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia từ nay cần phải có thêm một bản kế hoạch sống: bảo vật này sẽ được số hóa 3D ra sao để một học sinh ở Cà Mau hay Mù Cang Chải có thể xoay ngắm từng hoa văn trên màn hình? Những họa tiết nào trên thân nó được mở bản quyền cho nghệ nhân làng nghề và doanh nghiệp sáng tạo khai thác? Nếu bản gốc quả chuông chùa Thiên Mụ thực sự đã rạn nứt hoặc quá mong manh theo đánh giá khoa học nghiêm ngặt đến mức không thể gõ hàng ngày, tại sao không định kỳ mỗi năm một lần vào khoảnh khắc thiêng liêng nhất vẫn để tiếng đồng xưa cất lên? Bảo tồn không đồng nghĩa với triệt tiêu công năng. Nếu ngay cả bảo vật quốc gia cũng không dám ra mặt tiền, thì hàng vạn di sản địa phương khác biết nhìn vào đâu để học cách bước vào nền kinh tế sáng tạo?

Một di sản được bảo vệ tốt chỉ chứng minh rằng chúng ta rất giỏi sợ mất mát. Một di sản ngân vang, nằm gọn trong lòng bàn tay một đứa trẻ hay hiện diện trên chiếc áo mặc mới chứng minh rằng chúng ta biết cách sống cùng cha ông. Đến bao giờ chúng ta mới đủ dũng cảm và tri thức để quả chuông cổ bên sông Hương một lần nữa được cất tiếng?