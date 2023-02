Cây me, giếng nước trong vườn nhà Tây Sơn

Gìn giữ dấu tích cổ

Theo ông Châu Kinh Tú, Giám đốc Bảo tàng Quang Trung, cây me và giếng nước là dấu tích cổ trong vườn nhà của 3 anh em Tây Sơn ngày xưa. Vì vậy, Bảo tàng Quang Trung và tỉnh Bình Định luôn xem trọng công tác giữ gìn, bảo quản để lưu giữ cây me, giếng nước này. Hằng năm, Bảo tàng Quang Trung đều có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng giếng nước, chăm sóc cây me cổ thụ. “Đối với cây me cổ thụ, mỗi năm tiến hành 3 đợt cắt tỉa nhành khô, bón phân, xử lý sâu bệnh, cắt tỉa quả để tránh cây bị suy kiệt… Công tác vệ sinh cho cây đều thực hiện thủ công, không xử lý thuốc. Chúng tôi lo ngại việc dùng thuốc sẽ dẫn đến sức đề kháng của cây me cổ thụ yếu đi”, ông Tú nói. Giếng nước trong vườn nhà Tây Sơn cũng được trùng tu, bảo dưỡng thường xuyên. Do nhu cầu khách tham quan đến lấy nước liên tục nên phải 2 hay 3 năm Bảo tàng Quang Trung lại dừng hoạt động giếng để nạo vét, sửa lại lòng giếng (bằng đá ong) bị bào mòn...