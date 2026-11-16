"Chắp cánh" nghề truyền thống qua Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” và chủ đề “Kinh tế Sáng tạo”, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mở ra những cuộc gặp gỡ giữa di sản, nghệ thuật, nghề truyền thống, công nghệ và thị trường sáng tạo tại 5 cụm không gian trọng điểm: Chợ Đồng Xuân; cụm đình và di tích trong phố cổ; các nhà hát, rạp cổ và không gian biểu diễn; khu vực hồ Hoàn Kiếm và công viên Thống Nhất.

Không gian "Văn hóa Mường - bản sắc dân tộc trong lòng Hà Nội" đang được sắp đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bên cạnh các khu trải nghiệm và gian hàng thiết kế sáng tạo, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là dịp quảng bá những nét văn hóa bản địa và tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như không gian "Văn hóa Mường - bản sắc dân tộc trong lòng Hà Nội", hay gian hàng "Tết Mông xuống phố" giới thiệu từ những món ăn đậm đà hương vị núi rừng đến những sản vật mang nét riêng của vùng cao.

Giới thiệu sản vật vùng cao đến khách tham quan tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Năm 2019, với việc Hà Nội chính thức là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã từng bước thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhóm nghệ sĩ trẻ và cả cộng đồng.

Qua những kỳ lễ hội được tổ chức từ năm 2021 đến nay, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã làm tốt vai trò quy tụ cộng đồng sáng tạo. Tiếp nối tinh thần đó, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mở ra cơ hội để di sản đối thoại với sáng tạo đương đại, để các ngành nghề gặp gỡ, hợp tác và cùng hình thành những giá trị mới.

Lần thứ hai tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, chị Hàng Y Na (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) tiếp tục giới thiệu các sản phẩm vải nhuộm chàm, trang trí bằng sáp ong theo truyền thống của người Mông. Đến với lễ hội năm nay, chị Hàng Y Na được bà con trong làng gửi mang theo các món đồ thủ công, cũng gửi gắm hy vọng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, từng bước đưa nghề truyền thống trở thành sinh kế bền vững.

Từ Vân Hồ, Sơn La, chị Hàng Y Na (phải) lần thứ hai tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

"Lần trước tham gia lễ hội này, tôi thấy rất đông khách tham quan, rất nhiều sản phẩm sáng tạo độc đáo và chuyên nghiệp. Vì vậy năm nay tôi và em gái tiếp tục tham gia để gặp gỡ mọi người, học hỏi các ý tưởng về cách quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thủ công truyền thống của người Mông, giúp gia đình và dân làng có thêm thu nhập", chị Hàng Y Na cho biết.

Theo chị Hàng Y Na, ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế tìm đến Vân Hồ và Mộc Châu, nhiều người có cảm tình với các sản phẩm thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các loại khăn, áo, túi... từ vải nhuộm chàm và trang trí bằng vẽ sáp ong. Du lịch phát triển góp phần gìn giữ nghề truyền thống tại bản làng - nơi các bà, các mẹ đang nỗ lực truyền dạy sang lớp trẻ.

"Gia đình tôi và bà con tại xã chủ yếu vẫn làm nông, nhưng lớp trẻ như tôi đang làm thêm bán hàng online, nuôi ước mơ đưa các sản phẩm văn hóa Mông đi cả nước, xa hơn là ra nước ngoài. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được tổ chức ở nơi tập trung đông người, đông khách quốc tế, hi vọng mọi người sẽ yêu thích văn hóa dân tộc Mông và tìm đến Vân Hồ, đến Sơn La", chị Hàng Y Na chia sẻ.

Các sản phẩm vải nhuộm chàm, vẽ sáp ong từ Sơn La được giới thiệu tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Diễn ra trong 16 ngày với 150 hoạt động trên khắp trung tâm Thủ đô, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 kỳ vọng thu hút 500.000 lượt tham quan, tạo ra những kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Quan trọng hơn, thành công của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động hay sức lan tỏa của các sự kiện, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành những sản phẩm sáng tạo có giá trị, mở rộng thị trường, duy trì sức sống cho các không gian di sản và tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.