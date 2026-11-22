Theo Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm quy tụ hơn 100 nghệ nhân tiêu biểu của 12 cộng đồng dân tộc, với các hoạt động trưng bày, thực hành nghề dệt, trải nghiệm thủ công, trình diễn thời trang và giao lưu văn hóa. Chương trình diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Tại không gian trưng bày và trải nghiệm dệt thổ cẩm truyền thống, nghệ nhân các dân tộc Ê đê, M’nông, Ba Na, Chăm, Lào, Mường, Thái, Mông... trực tiếp giới thiệu nguyên liệu tự nhiên, khung cửi, dụng cụ dệt và những tấm thổ cẩm mang hoa văn đặc trưng. Mỗi gian trưng bày là một câu chuyện về nghề, về đời sống và cách các thế hệ gìn giữ sắc màu văn hóa của cộng đồng mình.

Không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm được tổ chức từ ngày 21 - 24/11/2026 tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột). Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Ngoài góp phần tôn vinh nghề dệt truyền thống và khơi dậy niềm tự hào văn hóa, sự kiện lần này mở ra cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ hiện diện trong không gian truyền thống, thổ cẩm còn được giới thiệu qua những sáng tạo mới, kết hợp hoa văn và chất liệu thủ công với thiết kế thời trang hiện đại.

Các bộ sưu tập tại không gian sáng tạo, ứng dụng thổ cẩm cho thấy khả năng tiếp nối di sản trong đời sống. Ngày nay, thổ cẩm đã được kết hợp trong những thiết kế trang phục, túi xách, khăn choàng, thảm dệt, đồ trang trí nội thất, phụ kiện thời trang và quà lưu niệm thủ công.

Du khách trải nghiệm làm thổ cẩm khi đến Đắk Lắk. Ảnh: H Xíu

Không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm cũng mang đến cơ hội để các sản phẩm thủ công truyền thống tiếp cận với thị trường rộng lớn hơn. Sự kết hợp giữa trải nghiệm, sáng tạo và quảng bá du lịch góp phần nâng cao giá trị nghề dệt, đưa các sản phẩm đến gần hơn với công chúng. Tại đây, khách du lịch có thể tìm hiểu dịch vụ tư vấn thiết kế, sáng tạo và may đo trang phục phối thổ cẩm tại chỗ để lựa chọn sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn trực tiếp tham gia các công đoạn thủ công như se sợi, nhuộm màu, phối sợi, mắc khung, dệt hoa văn, khâu tay và thêu họa tiết. Qua những cuộc trò chuyện với nghệ nhân, du khách có thể tìm hiểu ý nghĩa của từng hoa văn, sắc màu; đồng thời trải nghiệm trang phục truyền thống gắn với sinh hoạt, nghi lễ và lễ hội của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk.

Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Với những trải nghiệm từ khung dệt đến sân khấu, từ hoa văn truyền thống đến thiết kế đương đại, không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm dệt thổ cẩm “Màu thổ cẩm - Sáng tương lai” trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 góp phần lan tỏa sức sống của di sản, khuyến khích cộng đồng cùng gìn giữ, sáng tạo và phát huy giá trị nghề dệt trong đời sống.