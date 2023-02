"Giữ lửa" cho làng nghề truyền thống giữa thời đại số

“Hồn Then” ngân vang trên quê hương Đông Bắc

VOV.VN - Đưa Then vào đời sống, phổ biến Then đến với cộng đồng, nhiều địa phương có Then tại các tỉnh Đông Bắc không chỉ làm tốt công tác bảo tồn, nhân lên các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương mà còn thường xuyên tổ chức giao lưu, học hỏi, chia sẻ với nhau những câu Then nặng nghĩa, đậm tình.