Khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân năm 2026 tại Hải Phòng

Theo dân gian lưu truyền, nữ tướng Lê Chân sinh ngày 8/2 âm lịch, vào khoảng những năm 18 sau Công nguyên, tại làng Vẻn - An Biên, Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay thuộc phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Khi đất nước bị giặc ngoại xâm đô hộ, với tài năng và tâm huyết của mình, bà đã đưa gia binh xuôi dòng ra miền cửa biển, chiêu mộ dân chúng, quai đê lấn biển, khai khẩn đất hoang và lập nên làng xã.

Để nhớ về quê cũ, bà lấy tên gốc đặt cho vùng đất mới là Làng Vẻn - Trang An Biên. Tại đây, bà vừa lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất, đánh bắt hải sản, vừa âm thầm rèn quân luyện mã, chờ thời cơ đánh đuổi quân xâm lược.

Chương trình khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân năm 2026

Mùa xuân năm 40, dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, nữ tướng Lê Chân đã mang theo gia binh xin nhập quân khởi nghĩa và trở thành nữ tướng tiên phong tài ba, được Trưng Vương phong cho làm Thánh Chân công chúa, ban chức Chưởng quản binh quyền, lĩnh ấn Trấn Đông Đại tướng quân thống lĩnh đạo quân Nam Hải phòng thủ miền biển.

Khi giặc Đông Hán quay lại xâm lược, bà một lần nữa dốc sức giúp Trưng Vương chiến đấu. Song, thế giặc mạnh, bà đã anh dũng chiến đấu và gieo mình tuẫn tiết để giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với non sông.

Lễ rước - điểm nhấn đặc sắc trong Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Lê Chân (TP Hải Phòng) nhắc lại công lao, đức độ và tầm vóc của nữ tướng Lê Chân đã hòa quyện vào sóng nước Bạch Đằng, tạc vào hình sông thế núi. Bà được hậu thế suy tôn là Thành Hoàng - Thánh Mẫu, là niềm tự hào và là biểu tượng thiêng liêng của thành phố Cảng anh hùng.

"Những giá trị tinh thần đó đã kết tinh thành di sản văn hóa vô giá, được lưu truyền qua bao thế hệ. Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia chính là minh chứng cho sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa, bồi dưỡng lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Từ nền móng vững chắc mà nữ tướng Lê Chân đã dày công gây dựng, mảnh đất An Biên đã vươn mình trở thành thành phố Hải Phòng năng động, hiện đại - trung tâm kinh tế miền duyên hải Bắc bộ", ông Phạm Văn Tân nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Lê Chân (TP Hải Phòng) phát biểu khai mạc Lễ hội nữ tướng Lê Chân năm 2026

Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 27/3/2026 (tức từ 7 đến 9/2 năm Bính Ngọ) tại các địa điểm: Tượng đài nữ tướng Lê Chân, Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Nghè và Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình An Biên. Phần lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống với các hoạt động như lễ cáo yết, lễ dâng hương, tế nữ quan, lễ rước bộ từ đình An Biên và đền Nghè, thể hiện lòng thành kính và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân đối với bậc tiền nhân có công dựng đất, mở làng.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn nữ tướng Lê Chân”, tái hiện hào khí lịch sử và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất An Biên - Hải Phòng, góp phần làm nổi bật chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn nữ tướng Lê Chân”, tái hiện hào khí lịch sử và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất An Biên -– Hải Phòng

Bà Lê Thị Thư, quê ở TP Hải Phòng, hiện sinh sống tại Hà Nội xúc động khi dự Lễ hội nữ tướng Lê Chân năm 2026: "Rất lâu tôi mới được về thăm quê hương, dự lễ hội tri ân, kỷ niệm nữ tướng Lê Chân, người đã được Hai Bà Trưng cử về gìn giữ vùng Đông Bắc - thành phố thân yêu của chúng tôi. Là con cháu đời sau, chúng tôi giữ vững truyền thống của bà, phát triển và xây dựng thành phố ngày càng phồn thịnh, phát triển".

Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội lớn của thành phố Hải Phòng. Năm 2011, Lễ hội được phục dựng, tổ chức trang nghiêm với những nghi lễ truyền thống, tạo nên nét đẹp trong văn hóa tâm linh, đáp ứng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân. Năm 2016, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.