Với các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Điền ở xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), những chiếc khèn bầu, mã la (cồng chiêng), đàn chapi, những chiếc gùi... không còn là những vật dụng xa lạ hay những hình ảnh chỉ được tìm thấy trên các trang mạng xã hội, mà chúng có sẵn ngay tại ngôi trường quen thuộc hàng ngày.

Tại nhà trường, “bộ sưu tập” gồm các nhạc cụ như mã la, khèn bầu, đàn chapi cùng với các vật dụng quen thuộc của người Raglai như bộ gùi, trang phục truyền thống được bài trí một cách trang trọng. Cùng với đó là những chú thích mô tả về tên gọi và ý nghĩa của mỗi đồ vật.

Bộ trang phục dân tộc được các em khoác lên khi đến trường

Với em Nguyễn Hoàng Thùy Trăm, học sinh lớp 5B Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Điền, sau mỗi giờ ra chơi, em và các bạn thường tìm đến phòng trưng bày đặc biệt này để tìm hiểu về các đồ vật.

Em Thùy Trăm cho biết việc tiếp xúc với văn hóa dân tộc ngay tại nhà trường giúp em cảm thấy tự hào, tự tin và ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa bản sắc văn hóa của cha ông: "Con rất tự hào về văn hóa Raglai của mình và rất háo hức khi được tham gia mô hình tự quản 'Em là người gìn giữ văn hóa Raglai'. Con hứa là sẽ chung tay cùng gìn giữ văn hóa của người Raglai mình".

Học sinh Nguyễn Hoàng Thùy Trăm cùng với chiếc mã la

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Điền đóng trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Hiện nhà trường có 290 học sinh, trong đó khoảng 90% học sinh là người Raglai. Theo thầy Huỳnh Tam Huynh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Điền, với đặc thù đa phần học sinh là người dân tộc Raglai, nên ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục gần gũi với đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai.

“Xác định bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục, vì vậy chúng tôi cũng đã lồng ghép trong các tiết dạy. Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế để các em nắm bắt thêm, như tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc, tổ chức các hoạt động ngoài giờ trên lớp như múa sạp, trình diễn trang phục. Qua đó giúp các em thêm hiểu, tự hào, trân trọng và có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từ đó tiếp thu những giá trị văn hóa mới tiến bộ hơn”, thầy Huỳnh Tam Huynh cho biết.

Thầy Huỳnh Tam Huynh giới thiệu các nhạc cụ truyền thống của người Raglai

Việc triển khai mô hình tự quản “Em là người gìn giữ văn hóa Raglai” là điểm nhấn có ý nghĩa trong giáo dục bản sắc dân tộc. Mô hình hướng đến việc hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào ở mỗi em; khuyến khích học sinh tìm hiểu, trân trọng trang phục, tiếng nói, dân ca, nhạc cụ, phong tục, lễ hội và những nét đẹp trong sinh hoạt truyền thống của dân tộc Raglai.

Nhà trường cũng xác định, việc giáo dục văn hóa địa phương không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trong sách vở hay biểu diễn vào các dịp lễ, mà cần được lồng ghép tự nhiên trong giờ học, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động Đội.

Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Điền, hiện nhà trường đang xây dựng phương án mời những người biết chơi các nhạc cụ của người Raglai về trường để trực tiếp giới thiệu và biểu diễn. Giáo viên đóng vai trò định hướng, kết nối kiến thức môn học với văn hóa địa phương; khuyến khích học sinh tự tìm hiểu, tự trình bày và học hỏi lẫn nhau.

Tuy chưa phải là một tiết học ngoại khóa thực thụ, nhưng việc đưa văn hóa dân tộc Raglai vào trường học mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc cả về mặt giáo dục lẫn bảo tồn di sản. Đây là giải pháp thiết thực giúp gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống độc đáo của người Raglai như mã la, đàn chapi, khèn bầu, hay hát kể và lễ hội đầu lúa mới trước nguy cơ mai một. Phấn đấu mỗi học sinh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Điền, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng là một đại sứ văn hóa, góp phần đưa di sản văn hóa Raglai lan tỏa mạnh mẽ và trường tồn cùng thế hệ trẻ.