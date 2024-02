Tục thờ cúng ngày Tết của đồng bào Thái mang nhiều ý nghĩa

Phụ nữ bản Mông góp sức gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc

VOV.VN - Vốn là người con của đồng bào Mông sẵn biết nghề thêu thùa, may vá, nhận thấy nhu cầu thị trường hiện nay về trang phục dân tộc ngày càng nhiều, chị Thào Thị Dế đã quyết định đầu tư đi học cắt may cơ bản, rồi mở tiệm may trang phục dân tộc Mông.