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UNESCO hỗ trợ Đắk Lắk phục hồi sa bàn Di tích Thành An Thổ

Thứ Hai, 17:53, 16/11/2026
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VOV.VN - Sa bàn Di tích khảo cổ quốc gia Thành An Thổ, nơi sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, được UNESCO hỗ trợ xây dựng mới sau khi hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ năm 2025.

Các đợt bão, lũ lịch sử trong năm 2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều di sản văn hóa ở miền Trung, trong đó có các di tích tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Tại Di tích khảo cổ quốc gia Thành An Thổ, sa bàn phục vụ trưng bày, thuyết minh và giáo dục di sản bị hư hỏng hoàn toàn.

Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Ứng phó khẩn cấp cho di sản văn hóa, phía UNESCO đã phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương khảo sát, thiết kế, sản xuất và hoàn thiện sa bàn mới, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Sa bàn tái hiện trực quan những đặc điểm nổi bật của di tích, giúp người dân, học sinh, nhà nghiên cứu và du khách tìm hiểu lịch sử, khảo cổ học. Đáng chú ý, hệ thống bàn nâng hạ cơ động cho phép di chuyển sa bàn lên cao, đến vị trí an toàn khi xảy ra ngập lụt, hạn chế nguy cơ hư hỏng do thiên tai.

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Văn phòng UNESCO tại Việt Nam bàn giao sa bàn mới cho Di tích khảo cổ quốc gia thành An Thổ - nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại lễ bàn giao chiều 15/11, bà Phạm Thị Thanh Hường - đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết dù di tích không còn nguyên vẹn như giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhưng những dấu tích còn lại vẫn có giá trị quan trọng. Mưa lũ vừa qua không chỉ ảnh hưởng đến các hạng mục di tích mà còn gây hư hại những công cụ phục vụ thuyết minh, diễn giải di sản.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, việc khôi phục sa bàn góp phần nâng cao hiệu quả giới thiệu, giáo dục các giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích khảo cổ quốc gia Thành An Thổ, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ các thiết bị trưng bày trước tác động của thiên tai. "Sa bàn được bàn giao hôm nay có giá trị sử dụng và ý nghĩa trong việc thuyết minh về di sản, phục vụ công tác giáo dục di sản một cách trực quan, sinh động hơn".

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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