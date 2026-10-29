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Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (1947-1950) được xếp hạng Di tích Quốc gia

Thứ Năm, 21:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ký ban hành Quyết định số 2913/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (nay là NXB Chính trị quốc gia Sự thật) tại xóm Cây Hồng (1947-1950), xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Thành lập ngày 5/12/1945, Nhà xuất bản Sự thật là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến, Nhà xuất bản nhiều lần di chuyển, sơ tán để bảo đảm an toàn cho cán bộ, hoạt động biên tập, in ấn và phát hành sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Dia diem lam viec cua nxb su that 1947-1950 duoc xep hang di tich quoc gia hinh anh 1
Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản tại xóm Cây Hồng (1947-1950), xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Tại chiến khu Việt Bắc, Nhà xuất bản từng hoạt động tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó có địa bàn xóm Cây Hồng, xã Sơn Phú trước đây, nay thuộc xã Bình Thành. Trong điều kiện kháng chiến còn nhiều khó khăn, địa điểm này gắn với hoạt động biên tập, xuất bản và phát hành các tác phẩm lý luận, chính trị, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng và xã hội.

Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, thực hiện nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm lý luận, chính trị phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản Sự thật tại xóm Cây Hồng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Nhà xuất bản trong sự nghiệp cách mạng; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao nhận thức của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản, di tích lịch sử cách mạng.

Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thanh Yên/VOV.VN
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