Điện ảnh sử thi trở lại: "The Odyssey" và "Dune 3" dẫn đầu cuộc chơi

Có một chi tiết khá thú vị trong năm 2026. Chỉ ít ngày sau khi “The Odyssey” tiếp tục tung những hình ảnh mới khiến người hâm mộ bàn tán, "Dune 3" cũng chính thức phát hành trailer đầu tiên. Hai bom tấn không cùng câu chuyện, không cùng bối cảnh, nhưng lại có chung một điểm: Đều là những tác phẩm sử thi được đầu tư ở quy mô hiếm thấy.

Một bên kể về hành trình trở về của Odysseus sau cuộc chiến thành Troy - câu chuyện đã tồn tại gần 3.000 năm. Một bên khép lại bi kịch quyền lực của Paul Atreides trên những hành tinh xa xôi.

Sự xuất hiện gần như nối tiếp của hai dự án khiến nhiều người nhận ra rằng Hollywood đang đặt cược trở lại vào dòng phim sử thi.

Không còn chỉ là những "vụ nổ"

Khoảng mười lăm năm qua là thời kỳ vàng son của phim siêu anh hùng. Khán giả quen với các trận chiến hủy diệt thế giới, những nhân vật sở hữu năng lực siêu nhiên và các vũ trụ điện ảnh kéo dài hàng chục bộ phim. Công thức ấy từng mang lại doanh thu khổng lồ.

Nhưng sau nhiều năm, sự lặp lại cũng khiến người xem dần mệt mỏi. Không ít bộ phim có kinh phí hàng trăm triệu USD vẫn thất bại vì thiếu cảm xúc và câu chuyện đủ sức níu chân khán giả.

Trong bối cảnh đó, điện ảnh sử thi trở thành một lựa chọn khác.

Quy mô vẫn rất lớn, nhưng thay vì chỉ tập trung vào kỹ xảo, những bộ phim này đặt trọng tâm vào con người, số phận và những câu hỏi vượt thời gian.

Đó là điều khiến “Dune” khác với nhiều bom tấn hành động thông thường. Ẩn sau những con tàu vũ trụ khổng lồ hay những trận chiến trên sa mạc Arrakis là câu chuyện về quyền lực, niềm tin, tôn giáo và sự tha hóa của một vị cứu tinh.

Trong khi đó, “The Odyssey” không đơn thuần là chuyến phiêu lưu chống quái vật. Đó là hành trình của một con người đi tìm đường về nhà, đối diện với cám dỗ, mất mát và chính bản thân mình.

(Ảnh: Universal Pictures)

Với quy mô sản xuất lớn và công nghệ IMAX hiện đại, The Odyssey được kỳ vọng là một trong những bom tấn đáng chú ý nhất năm 2026. (Ảnh: Universal Pictures)

Khán giả đang tìm kiếm những câu chuyện lớn hơn

Nếu nhìn lại vài năm gần đây, dễ thấy những tác phẩm thành công nhất đều có điểm chung. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ xảo, chúng còn khiến người xem muốn suy ngẫm sau khi rời rạp. “Oppenheimer” chứng minh một bộ phim dài ba tiếng, gần như không có các cảnh hành động vẫn có thể tạo nên hiện tượng toàn cầu.

Hai phần đầu của “Dune” cũng cho thấy khán giả sẵn sàng dành thời gian cho những câu chuyện nhiều tầng nghĩa nếu chúng được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn.

Hollywood dường như đã nhận ra rằng người xem ngày nay không chỉ muốn được giải trí. Họ muốn được đắm chìm trong những thế giới đủ rộng, những nhân vật đủ phức tạp và những câu chuyện đủ lớn để tiếp tục được nhắc đến sau khi bộ phim kết thúc. Đó vốn là điều mà dòng phim sử thi luôn làm rất tốt.

"Dune: Hành tinh cát" – Phần ba tung trailer chính thức, hé lộ chương cuối trong hành trình của Paul Atreides.(Ảnh: Warner Bros. Pictures)

Cuộc đua của những đạo diễn có tầm nhìn

Điểm đáng chú ý là sự trở lại của phim sử thi không bắt đầu từ các thương hiệu, mà từ chính các đạo diễn.

Denis Villeneuve dành gần một thập kỷ để xây dựng thế giới “Dune” với nhịp kể chậm rãi, hình ảnh tối giản nhưng hùng vĩ và âm thanh có sức thôi miên.

Christopher Nolan lại lựa chọn chuyển thể “The Odyssey”, một trong những tác phẩm được xem là nền móng của văn học phương Tây.

Điểm chung giữa họ là không coi phim sử thi đơn thuần là những bộ phim có kinh phí lớn. Họ muốn tạo ra những trải nghiệm chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn trong rạp chiếu, nơi hình ảnh, âm thanh và cảm xúc hòa quyện thành một tổng thể.

Đó cũng là lý do những dự án này đều được quay bằng công nghệ IMAX hiện đại và được kỳ vọng sẽ trở thành những sự kiện điện ảnh hơn là những bộ phim thông thường.

The Odyssey là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan, chuyển thể từ thiên sử thi kinh điển của Homer. (Ảnh: Universal Pictures)

Một chương mới cho Hollywood?

Sẽ còn quá sớm để khẳng định điện ảnh sử thi sẽ thay thế hoàn toàn kỷ nguyên siêu anh hùng. Nhưng rõ ràng cán cân đang thay đổi.

Sự háo hức dành cho “The Odyssey”, phản ứng bùng nổ trước trailer "Dune 3", cùng việc ngày càng nhiều hãng phim đầu tư vào những dự án có quy mô lớn và chiều sâu nội dung cho thấy Hollywood đang tìm kiếm một hướng đi mới.

Có thể, sau nhiều năm chạy theo những công thức quen thuộc, điện ảnh đang quay trở lại với điều từng làm nên sức mạnh của nó: Kể những câu chuyện vĩ đại về con người, bằng quy mô đủ lớn để khiến khán giả phải ngước nhìn.

Và nếu “The Odyssey” là chuyến hải trình trở về của một vị anh hùng trong thần thoại, còn "Dune 3" là lời cảnh báo về sự tha hóa của quyền lực, thì cả hai đều đang cùng mở ra một chương mới cho dòng phim sử thi – thể loại tưởng như đã lùi vào quá khứ, nhưng nay lại trở thành niềm hy vọng lớn nhất của màn ảnh rộng.