“108 giờ kinh hoàng” - Phim kinh dị gây ám ảnh về đề tài mất ngủ

Khác với những phim cùng thể loại, bộ phim kinh dị của Argentina "108 giờ kinh hoàng" (tên tiếng Anh: You Shall Not Sleep) gây chú ý với chủ đề mới lạ: chứng mất ngủ và những câu chuyện rùng rợn xung quanh hội chứng này.

“Sau 120 giờ không ngủ, ranh giới nhận thức sẽ bị xóa nhòa.” Một sự thật gây tò mò xuất hiện ngay từ đầu trailer. Không khí bí ẩn tiếp tục được đẩy lên với tiết lộ “Năm 1984, một nhóm người đã vượt qua ranh giới ấy” cùng hình ảnh u ám của một bênh viện tâm thần bỏ hoang – bối cảnh chính trong phim. Những sự việc kỳ lạ và rùng rợn liên tục xảy ra, các nhân vật trong phim dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng vẫn kịp gây ấn tượng với gương mặt sắc lạnh hay biểu cảm kinh sợ.

Câu chuyện kinh dị của "108 giờ kinh hoàng" bắt đầu khi một nhóm diễn viên quyết định chọn một bệnh viện tâm thần bỏ hoang làm nơi để trải nghiệm chứng mất ngủ và luyện tập cho vở diễn sắp tới, với mong muốn có thể vào vai một cách hoàn hảo và chân thực nhất. Sau nhiều đêm thức trắng, họ khám phá ra bí mật khủng khiếp rằng nơi hoang phế này đang tồn tại một thứ năng lượng vô hình. Những cảnh tượng rùng rợn diễn ra bên trong bệnh viện khiến người xem vừa giật mình hoảng sợ vừa tò mò về câu chuyện sẽ xảy ra đối với nhóm diễn viên, khi thế lực hắc ám kia đang dần dần đẩy họ vào kết cục bi thảm không thể tránh khỏi ở một nơi mà “nỗi sợ sẽ khiến bạn thức giấc”.

Không chỉ là một bộ phim kinh dị với cốt truyện đơn giản cùng những cảnh hù dọa quen thuộc, "108 giờ kinh hoàng" còn truyền tải những trăn trở của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật, cũng như sự hy sinh để phá vỡ giới hạn thông thường của bản thân. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/5 tại các rạp trên toàn quốc./.