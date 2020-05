3 bộ phim hài, lãng mạn Hàn Quốc gây chú ý nửa đầu năm 2020

Khi hoa tình yêu nở (When My Love Blooms)



Bộ phim truyền hình lãng mạn “Khi hoa tình yêu nở” phát sóng lần đầu vào cuối tháng 4 đã nhận được đánh giá cao từ khán giả truyền hình. Hiện phim vẫn nằm trong top phim hot trên một số bảng xếp hạng Hàn Quốc với tỷ lệ người xem trung bình là 5.4%.

“Khi hoa tình yêu nở” đưa người xem đến cuộc sống trong quá khứ và hiện tại của hai nhân vật chính. Han Jae Hyun (Yoo Ji Tae) và Yoo Ji Soo (Lee Bo Young) là mối tình đầu của nhau. Từ hai người với hai hoàn cảnh khác nhau họ vẫn có thể trở thành 1 cặp, cùng trải qua thanh xuân tươi đẹp.

Trong “Khi hoa tình yêu nở”, quá khứ của Jae Hyun và Ji Soo không phải là tất cả đều là hạnh phúc, cuộc hành trình đến cuộc sống hiện tại của họ cũng không suôn sẻ. Tuy vậy, khán giả vẫn theo dõi và tiếp tục chờ đợi cuộc hội ngộ của 2 nhân vật khi họ được trao cơ hội thêm một lần nữa để trải nghiệm khoảnh khắc đẹp cùng nhau sau 20 năm.

Tại Việt Nam, phim phát sóng 21h30 thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Giả danh (Good Casting)

Tại thời điểm mới lên sóng, “Giả danh” là cái tên hot nhất tại Hàn Quốc, vượt qua cả “Quân vương bất diệt” có sự tham gia của Lee Min Ho. Hai tập đầu có tỷ suất người xem lần lượt là 9.5% và 12.3%, một con số vô cùng bất ngờ. Từ khóa liên quan đến phim và các diễn viên lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên trang Naver (Hàn Quốc).

“Giả danh” là bộ phim hài – hành động đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Choi Kang Hee sau 2 năm vắng bóng. Bộ phim khai thác chủ đề nóng của xã hội Hàn Quốc, xoay quanh nhân vật Beak Chan Mi (Choi Kang Hee).

Là một đặc vụ mật huyền thoại của NIS nhưng trong một lần hành động sơ suất, cấp dưới của Baek Chan My hi sinh và cô bị lỡ mục tiêu của mình. Chan Mi bị phạt vì vụ án bất thành đó và được chuyển đến làm việc cho một nhóm an ninh mạng của NIS. Hiện tại, Chan Mi được chọn theo dõi vụ án mới liên quan đến trộm cắp tài sản trí tuệ ở tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Ngoài dàn nữ chính, phim còn có sự góp mặt của 3 nam diễn viên điển trai, tài năng. Lee Jong Hyuk, một diễn viên kỳ cựu trong loạt phim hài lãng mạn. Lee Sang Yeob điển trai và cựu thành viên Jun của U-Kiss. Cả 3 đã mang đến những pha tấu hài cực mạnh, cùng những tình tiết hấp dẫn mà không kém phần lãng mạn cho phim.

Tại Việt Nam, “Giả danh” phát sóng tối thứ hai, ba hàng tuần.

Đại chiến kén rể (Oh my baby)

“Đại chiến kén rể” mang đến một chủ đề mới lạ, chưa được một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đề cập đến. Việc Jang Ha Ri (Jang Na Ra) chỉ muốn có con, trở thành “single mom” mà không kết hôn cũng là một lối sống hiện đại mới của nhiều người, nhất là những người phụ nữ càng thành công, xinh đẹp, họ lại càng ngại lập gia đình vì nỗi lo áp lực từ gia đình chồng và việc nhà.

“Đại chiến kén rể” hướng đến việc một cô gái có sự nghiệp thành công đi chệch khỏi cuộc sống bình thường để cố gắng có con. Hai chủ đề tương phản này sẽ được sắp xếp hài hòa trong các tình tiết kịch tính nhưng vô cùng thực tế, mang đến những phân cảnh hài hước mà cũng lãng mạn cho khán giả.

Bộ phim sẽ đưa ra những câu chuyện của những người trong ban biên tập của tạp chí trẻ em “The Baby”, dựa trên các cuộc điều tra chi tiết về phụ nữ ở độ tuổi 30-40 tuổi.

Tại Việt Nam, “Đại chiến kén rể” phát sóng vào lúc 21h45 thứ tư và thứ năm hàng tuần./.