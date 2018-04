5 bài học đắt giá về tình yêu trong “Chỉ yêu mình em“

Một tuần kể từ ngày công chiếu, Chỉ yêu mình em - Love only đã khiến bao trái tim thổn thức bởi những thước phim đẹp lung linh, dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn cùng kịch bản đan cài khéo léo giữa hai yếu tố lãng mạn và thực tế.

Không dừng lại ở đó, bộ phim tâm lý, tình cảm của đạo diễn Hong Kong Chere Chan còn truyền tải một cách tinh tế, khéo léo những thông điệp quý giá về tình yêu thương giữa con người với con người cũng như về giá trị cuộc sống khiến người xem phải suy ngẫm sau khi bộ phim khép lại.

Đừng để quá khứ đau lòng níu kéo hiện tại, cản bước tương lai

Khi tình cờ gặp được Tina (Quách Bích Đình), trái tim chàng giám đốc Marketing điển trai, tài năng Winston (Seungri) đã ngay lập tức “lỗi nhịp”. Nhưng bất chấp tình cảm chân thành cùng những nỗ lực tha thiết của Winston, Tina vẫn lạnh lùng cự tuyệt và chối bỏ. Dù rằng trái tim Tina đã có những rung động với Winston, nhưng vết thương lòng trong quá khứ cứ mãi âm ỉ, cản bước cô đối diện với điều tốt đẹp đang diễn ra ở hiện tại hết lần này đến lần khác.

Diễn xuất đầy nội tâm khi vào vai bác sĩ tâm lý của Quách Bích Đình gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Chỉ yêu mình em cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với những ai từng có quá khứ đau thương, muốn quên mà chẳng thể nào quên. Phim không khuyên răn một cách giáo điều mà chỉ nhắn gửi một cách chân tình, nhẹ nhàng qua câu chuyện buồn của Tina: không phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai, nỗ lực vì hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Khi yêu, hãy dũng cảm bày tỏ bằng tất cả sự chân thành

Mỗi khi hẹn hò với Tina, Winston luôn nỗ lực để gây ấn tượng đẹp với nàng. Để có được trái tim của cô bác sĩ xinh đẹp, anh đã học ảo thuật để có cách tặng hoa độc lạ, tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon, sẵn sàng chạy đôn chạy đáo để trao trả cho nàng chiếc điện thoại bị bỏ quên, hay chạy ào ra biển rồi khản giọng cất tiếng yêu với nàng dưới bầu trời đầy sao.

Chàng Giám đốc Marketing đẹp trai trong hành trình chinh phục trái tim của người con gái anh yêu.

Tình yêu của Winston vô cùng vững chãi, dù liên tục bị từ chối một cách phũ phàng, Winston vẫn không nản lòng từ bỏ. Nếu có đủ chân thành và sự kiên trì, ngay cả người có trái tim sắt đá nhất sớm muộn cũng cảm thấy xiêu lòng.

Người mạnh mẽ nhất cũng không thể sống mãi trong sự cô đơn

Tina luôn tự nhủ với lòng, rằng cuộc sống độc thân trong hiện tại là điều làm cô cảm thấy hài lòng. Không cần ai đó ở bên cạnh cũng chẳng sao. Suy nghĩ ấy vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi Winston xuất hiện, thì sự thật đó đã chẳng còn đúng nữa.

Từng trải qua những đau khổ trong tình yêu, Tina thật khó mở lòng để đón nhận tình cảm của một chàng trai thêm một lần nữa.

Anh chàng hào hoa George thì ngược lại, luôn được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, an nhàn hưởng thụ cuộc sống tiệc tùng xa hoa. Nhưng rồi tháng ngày bất đắc dĩ sống cùng cô hàng xóm May đã thay đổi tất cả. Một khi tình yêu gõ cửa, những người thích sống tự do tự tại như Tina, như George mới chợt nhận ra: cuộc sống mà không có tình yêu mới thật buồn chán làm sao!

Sự quan tâm nhỏ tạo nên niềm hạnh phúc lớn

Những sợi dây tình cảm trong Chỉ yêu mình em đều được hình thành và phát triển từ những hành động nhỏ bé mà con người dành cho nhau. Đó là cách Tina khéo léo “tác hợp” anh trợ lí Sean với người trong mộng. Là cô hàng xóm May tốt bụng, tận tình chăm sóc cho anh chủ nhà George hống hách khi anh bị gãy chân vì đã đề nghị giúp cô… sửa bóng đèn.

Quả thực trong xã hội hiện đại, mỗi cử chỉ quan tâm nho nhỏ có thể làm nên niềm hạnh phúc lớn lao.

Hay những lúc May buồn, Tina luôn cố dành thời gian để an ủi, quan tâm người bạn thân và ngược lại. Xã hội càng hiện đại, conngười càng trở nên vô cảm. Vậy nên chỉ cần đối xử tốt một chút với bạn bè và người xung quanh, bạn sẽ có khả năng thay đổi thế giới của chính mình.

Yêu thương cũng cần phải học hỏi

Giống như anh chàng George vụng về học cách làm bánh để tặng cho người con gái khiến lòng anh xao xuyến. Hay Tina cuối cùng cũng hiểu được, bản thân mình phải cho người khác cơ hội, phải mở lòng đón nhận thử thách mới mong tìm được tình yêu.

Tình yêu đích thực thôi thúc con người tự tìm tòi, học hỏi và khám phá để bản thân ngày một tốt hơn và biết quan tâm đến những người xung quanh ngày một nhiều hơn. Đứng trước tình yêu, nhiều người sẽ cảm thấy bối rối không biết phải xử trí ra sao. Với Chỉ yêu mình em, những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, tinh tế sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Chỉ yêu mình em hiện đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc./.

“Vùng đất câm lặng“: Bộ phim kinh dị kỳ lạ và xuất sắc nhất năm 2018 VOV.VN -Cùng khám phá 3 lý do khiến "Vùng đất câm lặng" đang là bộ phim kinh dị khiến khán giả mê mệt. Tạo hình gợi cảm của Ninh Dương Lan Ngọc trong “Gái già lắm chiêu 2“ VOV.VN - Từ phong cách thời trang, đến cử chỉ, thần thái, nữ diễn viên đều toát lên vẻ kiêu kỳ, đúng chất một cô nàng thành thị.