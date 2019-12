5 chi tiết ít người biết cực thú vị về hậu trường làm phim “Frozen II“

Frozen II (Nữ hoàng băng giá 2) vẫn đang tiếp tục khuynh đảo phòng vé toàn cầu bởi sự mãn nhãn trong kỹ xảo và tạo hình nhân vật, câu chuyện trưởng thành vô cùng kịch tính và những bài hát mới toanh đầy ý nghĩa. Các thông tin bên lề xoay quanh quá trình tạo nên tựa phim siêu phẩm này vốn được rất đông đảo các khán giả hâm mộ. Cùng điểm qua 5 thông tin hậu trường làm phim cực thú vị mà chưa nhiều người được biết đến của Frozen II.

Bối cảnh khu rừng trong Sleeping Beauty (1959)

Đầu tiên phải kể đến khu rừng phép thuật trong Frozen II được lấy cảm hứng từ phim hoạt hình kinh điển “Người đẹp ngủ trong rừng”. Nghệ sĩ Eyvind Earle được biết đến như một tên tuổi nổi tiếng của Disney Animation trong những năm 1950 và là người đã tạo nên khung cảnh khu rừng cổ tích đầy mê hoặc trong bộ phim hoạt hình kinh điển Sleeping Beauty (1959).

Các họa sĩ của Frozen II đã tìm thấy nguồn cảm hứng tuyệt vời từ bối cảnh thanh tao, cách sắp đặt các nhóm cây của Earle và đồng thời ứng dụng cách chọn lựa màu sắc, sử dụng ánh sáng hấp dẫn trong phong cảnh của các họa sĩ Nga cuối thế kỷ trước để sáng tạo nên một khu rừng đầy phép thuật nơi chị em Elsa – Anna và nhóm bạn phải dấn thân vào để đi tìm sự thật bí ẩn về nguồn gốc của mình.

Khu rừng phép thuật với sắc đỏ mùa thu trong Frozen II

Ngoài ra, các nhà làm phim thậm chí đã tham khảo ý kiến của một nhà thực vật học từ Oslo, Na Uy, để đảm bảo khu rừng mê hoặc của họ được tạo thành từ thảm thực vật đích thực. Trong số 10 giống cây là cây dương, đặc trưng chủ yếu trong phim. Ngoài ra, còn có các loại cây che phủ mặt đất, bao gồm cây dâu tây, cây quất, cây dương xỉ và cây đom đóm được chọn vì khả năng đóng góp vào bảng màu cụ thể của khu rừng bị mê hoặc.

Tiếp đến, tinh linh nước – Ngựa Nokk là một nét văn hóa dân gian ở Bắc Âu. Một trong những cảnh gây phấn khích nhất cho các khán giả đã xem Frozen II chắc chắn phải kể đến trận đối đầu giữa Nữ Hoàng Elsa và tinh linh Nokk trong hình hài một chú ngựa nước vô cùng kiêu kỳ, lộng lẫy nhưng đầy nguy hiểm.

Elsa đụng độ ngựa Nokk dưới Biển Đen trong Frozen II

Tinh linh nước, được gọi là Nokk, là một thách thức không nhỏ cho các họa sĩ và kỹ sư của nhà “Chuột”. Nokk không chỉ được làm bằng nước mà phải di chuyển rõ nét trong nước và trên mặt biển. Ý tưởng ban đầu của Nokk là một nhân vật không có hình dáng cụ thể và có thể thay đổi hình dạng. Các nhà làm phim đã cho nhân vật một thể tích cụ thể với một chút lung linh trên nền tối, hình dạng giống như ngựa và hiệu ứng nước trên bờm và đuôi của nó.

Với hình ảnh một chú ngựa, Nokk được lấy cảm hứng từ chính văn hóa dân gian Bắc Âu, với sức mạnh của đại dương. Nokk có khá nhiều những giai thoại và tên gọi khác nhau tại các nước ví dụ như “Nix” trong tiếng Đức; “Nicor” trong tiếng Hà Lan hoặc “Nøck” trong tiếng Thụy Điển nhưng nổi tiếng nhất là phiên bản mang tên Bækhest (Ngựa Brook). Phiên bản này thực sự là một con ngựa và thường được sinh ra từ các dòng sông trong thời tiết sương mù.

Có hẳn một phần mềm đặc biệt chỉ để xử lý hiệu ứng tóc cho các nhân vật chính là chi tiết thứ 3 ít ai biết về hậu trường làm phim này. Mái tóc xinh đẹp vừa dày và dài đáng ao ước của Elsa là một trong những đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất đã tạo nên sức hút đặc biệt cho nàng công chúa này. Kỹ xảo của bộ phim lần này đã được nâng lên thêm một tầm cao mới khi sử dụng một phần mềm độc quyền hoàn toàn mới, một trình giả lập trình giải mã tóc có tên Beast, giúp các nhà làm phim có được những lọn tóc đầy nghệ thuật cho Anna, hiệu ứng gió trên mái tóc của Kristoff và phong cách mới cho Elsa.

Mái tóc bạch kim – thương hiệu làm nên Nữ Hoàng Băng Giá từ lần ra mắt năm 2013

Chi tiết thứ 4, khả năng phá hủy mọi thứ của người đá không lồ đại diện cho sự nổi giận của thiên nhiên. Người khổng lồ đá có vai trò then chốt trong Frozen II chính là những sinh vật to lớn được hình thành bởi trái đất. Khi ngủ đọc bờ sông chúng tạo thành những núi đá to lớn, nhưng khi chúng thức dậy, chúng có khả năng phá hủy dữ dội, nhổ bật cây theo ý muốn và ném những tảng đá khổng lồ vào những kẻ chọc giận chúng.

Đầy thú vị khi nhân vật Người khổng lồ đá trong Frozen II không hề có một lời nói nào để giao tiếp mà tất cả cảm xúc đều được thể hiện bằng hành động và đó cũng là cách mà môi trường thật sự lên tiếng. Bất kì sự can thiệp thái quá, sự hủy hoại môi trường vì mục đích cá nhân của con người đều sẽ phải trả giá và bị tiêu diệt khi môi trường sống nổi giận. Đó cũng là một thông điệp vô cùng cấp bách mang tính thời sự mà Disney muốn gửi gắm đến tất cả các khán giả mọi lứa tuổi.

Chi tiết cuối cùng, giọng của Kristoff cũng chính là giọng của 17 con tuần lộc. Jonathan Groff là diễn viên đảm nhận lồng tiếng cho vái anh chàng bán nước đá Kristoff, anh chàng si tình hết mực chân thành với cô bạn gái Anna. Trong Frozen II, yếu tố hài hước và trưởng thành của nhân vật sẽ được thể hiện khá rõ nét trong quá trình Kristoff cầu hôn công chúa Anna đầy khó khăn và bất ngờ như chính hành trình đi giải cứu Vương quốc của hai cô gái.

Nổi bật và không kém phần cảm xúc chính là phần tự vấn cõi lòng mình đầy tâm trạng của anh chàng trong bài hát gốc mới “Lost in the Woods” tựa như một MV đậm nét thập niên 80s, trong đó Groff lồng tiếng không chỉ cho Kristoff, mà cả Sven và hơn một chục chú tuần lộc khác./.