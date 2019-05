5 lý do khiến bộ phim remake từ “thánh bịp vô danh” trở nên đáng xem

Ngay khi công bố, “Vô Gian Đạo” đã gây xôn xao trong cộng đồng điện ảnh. Bởi đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mạnh dạn đưa bài bịp lên màn ảnh rộng. Hơn thế nữa, sản phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Trần Việt Anh được chính thức mua bản quyền và làm lại từ một trong những tượng đài của điện ảnh Hoa ngữ: “Thánh Bịp Vô Danh – My Name Is Nobody”. Điều này đã giúp “Vô Gian Đạo” nhận được sự quan tâm lẫn tò mò từ công chúng Việt.

Tuy nhiên, một số người lại lo ngại liệu chỉ với “chiêu bài” có đủ sức hút khán giả đến rạp? Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim với sự tham gia của La Thành (vai Cháy), Xuân Nghị (vai Tâm) và Huỳnh Anh (vai Thạch) vẫn còn nhiều lý do thú vị khiến “Vô Gian Đạo” trở thành một trong các phim điện ảnh Việt đáng xem nhất mùa hè này.

“Chỗ dựa” vững chắc từ nguyên tác kinh điển

“Vô Gian Đạo” là phim được mua tác quyền làm lại từ tác phẩm vang bóng một thời của đạo diễn Vương Tinh: “Thánh Bịp Vô Danh – My Name Is Nobody”. Theo đó, “Thánh Bịp Vô Danh – My Name Is Nobody” hay còn gọi là “Thần Bài 3” là phim điện ảnh được phát hành vào năm 2000, giữa làn sóng hưng thịnh về các dòng phim thương mại khai thác chủ đề võ thuật, bài bịp, thế giới ngầm. Đây cũng là tác phẩm đưa tên tuổi của Trương Gia Huy và Thư Kỳ lên những bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Trải qua gần 2 thập kỉ, sức hút của “Thánh Bịp Vô Danh – My Name Is Nobody” vẫn chưa bao giờ mất đi. Đối với fan của điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là của đạo diễn Vương Tinh, đây vẫn là phim chiếm trọn trái tim với những tình tiết ám ảnh nhưng vô cùng cảm xúc.

Chính những tiền tố trên đã giúp “Vô Gian Đạo” có bước đệm chắc chắn. Theo đạo diễn Trần Việt Anh: “Cái được đầu tiên mà tôi thấy rõ là lượng fan trung thành của nguyên tác”. Mặt khác, việc chọn remake từ tác phẩm đình đám giúp những đối tượng người xem, dù không phải fan “cứng”, vẫn yên tâm về chất lượng kịch bản khi được hậu thuẫn từ kịch bản gốc.

Phim đầu tiên đưa chủ đề bài bịp lên màn ảnh rộng

Thời gian gần đây, những tựa phim về thế giới ngầm đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Không còn là những cảnh quay thoáng qua hay “nhắc khéo”, những bộ phim về thế giới ngầm đã thực sự được “mặc áo mới” với cách kể đa chiều. Chính sự cởi mở của điện ảnh Việt phần nào tạo điều kiện cho những nhà làm phim mạnh dạn khai thác nhiều đề tài mới lạ. Và cũng không muốn đặt mình vào những cơ hội lớn đó, đạo diễn Trần Việt Anh quyết định chọn chủ đề bài bịp để lần đầu tiên đưa lên màn ảnh.

Chia sẻ về việc remake một trong các tác phẩm “đinh” của đạo diễn Vương Tinh, đạo diễn Trần Việt Anh cho hay: “Lần này là sự mạo hiểm nhất trong sự nghiệp của tôi. Bài bịp là chủ đề nhạy cảm nhưng rất đáng để khai thác. “Vô Gian Đạo” nói về những mánh lới, sự lừa phỉnh, tình nghĩa anh em trong thế giới của các tay bài bịp. Để rồi, sau tất cả, thông điệp lớn nhất mà tôi muốn truyền tải chính là sự hướng thiện của con người và gieo niềm tin điều tốt đẹp luôn hiện hữu quah chúng ta”.

“Vô Gian Đạo” không hề là một dự án điện ảnh hời hợt hay một bản sao mờ nhạt của “Thần Bài 3”. Từ những thước hình “nhá hàng” đến ngày phim ra rạp, “Vô Gian Đạo” đều trung thành với tuyến kịch bản gốc, đi sâu vào thế giới bài bịp. Tuy nhiên, phim được thêm thắt một số tình tiết để phù hợp với khán giả nước nhà, cũng như có sự thay đổi trong cách kể để phù hợp với thời đại hơn.

Sự lột xác đầy “ngọt ngào” của La Thành trong vai điện ảnh đầu tay

Cháy là vai diễn điện ảnh đầu tay của La Thành. Dẫu đây không phải là lần đầu tiên ảnh tham gia một dự án điện ảnh, nhưng “Vô Gian Đạo” đánh dấu bước tiến mới trong hành trình diễn xuất của anh chàng sinh năm 1987 này.

Nếu khán giả đã quen với một La Thành tếu táo hoặc hình ảnh chàng khờ si tình, Cháy của “Vô Gian Đạo” sẽ khiến bạn bất ngờ. Trong xuyên suốt phim, La Thành xuất hiện vừa lịch lãm vừa nam tính. Anh chàng ngời ngời khí chất “đại boss” sẽ làm không ít khán giả khó nhận ra hình ảnh quen thuộc của chính mình.



Không chỉ có thế, những phân cảnh nội tâm đòi hỏi kinh nghiệm lẫn kĩ năng diễn xuất đều được La Thành thực hiện “rất ngọt”. Theo La Thành bày tỏ, Cháy là nhân vật thú vị, anh ta luôn phải sống trong sự lừa lọc nhưng bản tính anh ta lại hướng thiện, nên nội tâm phải đấu tranh rất dữ dội. Anh chia sẻ Cháy cũng là vai diễn khiến anh luôn thấy hồi hộp đến tận ngày phim ra mắt.

Thế giới bài bịp khiến fan “Thần Bài” hoài niệm

Đạo diện Trần Việt Anh khẳng định anh luôn cố gắng bám sát kịch bản gốc. Theo đó, những tình tiết kinh điển đều được truyền tải một cách đầy đủ. Mặt khác, các mánh bài bịp, những thủ thuật trong một ván bài, những cuộc cá cược căng thẳng và đầy kịch tính đều được mang lên màn ảnh.

Bên cạnh đó, nhạc phim đều là những bản nhạc Hoa lời Việt gắn liền với hồi ức của nhiều thế hệ, “Vô Gian Đạo” hứa hẹn là “màn tái hiện” trọn vẹn dành cho các fan của dòng phim này.

Phim về thế giới ngầm và nhiều hơn thế nữa



Không chỉ nói về thế giới tay bịp, “Vô Gian Đạo” đi sâu vào thế giới nội tâm của từng nhân vật. Thông qua các tình tiết, phim lật mở tình cảm anh em trong những màn lừa phỉnh của các tay bịp. Nhất là khi nhà sản xuất úp mở câu nói: “Tình anh em liệu có bền lâu?” càng hứa hẹn sẽ là những tình tiết hoài nghi chồng chéo về nghĩa khí anh em trong thế giới ngầm.

Ngoài ra, sự kết đôi của La Thành và Võ Mỹ Phương (vai Linh) cho thấy “Vô Gian Đạo” không hề thiếu những thước phim ngôn tình ngọt ngào. Bộ đôi diễn viên chính cho rằng, họ không cố thể hiện lại tình cảm của Trương Gia Huy – Thư Kỳ trong bản gốc, mà truyền tải một khía cạnh tình cảm mới hơn: nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa những cảm xúc dữ dội.

Hơn thế nữa, với sự xuất hiện của La Thành và Xuân Nghị, “Vô Gian Đạo” được bật mí là không hề thiếu các tình tiết hài hước. Như chính nhà sản xuất bật mí “Vô Gian Đạo” không chỉ kịch tính về khoản hành động, ngọt ngào về tình yêu mà còn đậm tính giải trí phục vụ cho tất cả mọi người./.