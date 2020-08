6 phim điện ảnh xứ Hàn “bất tử” theo thời gian, quy tụ toàn “tình đầu quốc dân“

Từ tháng 8 này, các “mọt phim” Hàn sẽ thỏa thích thưởng thức các đầu phim điện ảnh “hot hit” mọi thời đại. POPS đã mua bản quyền 6 bộ phim Hành vi phạm tội, Khu rừng bí mật, Mối tình bí mật, Mật danh K2, Tìm lại chính mình, Cuộc sống không trọn vẹn để giúp khán giả thư giản thoải mái hơn trong thời điểm dịch bệnh ảm đạm.



Stranger/Khu rừng bí mật



Khu rừng bí mật là series truyền hình Hàn Quốc lấy đề tài tư pháp gồm 16 tập do tvN sản xuất. Phim xuất sắc nhận giải phim truyền hình xuất sắc tại Lễ trao giải Seoul do tờ Seoul Sports tổ chức, và giải Grand Prize (TV) tại Lễ trao giải nghệ thuật Beaksang lần thứ 54. Bộ phim đạt mức rating 5,63%, nay các khán giả đã có thể thưởng thức trên ứng dụng POPS hoàn toàn miễn phí.

Nhân vật chính là Hwang Shi Mok (do Cho Seung Woo thủ vai). Shi Mok từng phải thực hiện phẫu thuật não. Ca phẫu thuật để lại di chứng khiến anh bị thiểu năng cảm xúc. Lớn lên anh là một công tố viên nổi tiếng tài giỏi, liêm chính, nhưng sống cuộc đời cô độc do sự lạnh lùng và vẻ ngoài vô cảm.



Shi Mok vô tình trở thành nhân chứng của một vụ giết người bí ẩn. Tại hiện trường vụ án, Shi Mok gặp nữ sĩ quan cảnh sát Han Yeo Jin (do Bae Doona đóng). Cả hai nhanh chóng trở thành cộng sự, cùng nhau khám phá chân tướng vụ án mạng, phát hiện thêm đường dây tham nhũng bên trong văn phòng công tố và nhiều bí ẩn khác.



Secret love affair/Mối tình bí mật



Bộ phim sau khi phát hành đã lọt vào các đề cử trong các liên hoan phim của Hàn Quốc và đạt giải kịch bản xuất sắc nhất của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 50 và vinh danh trong lễ trao giải Phim truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 9.

Đây là bộ phim truyền hình có sự tham gia của Kim Hee-ae (nữ hoàng phim ngoại tình của Hàn Quốc) và Yoo Ah-in. Câu chuyện về một mối tình chênh lệch tuổi tác của Oh Hye Won 40 tuổi (do Kim Hee Ae thủ vai) và cậu học trò Lee Sun Jae 20 tuổi (do Yoo Ah In thủ vai). Cô là một nữ giám đốc đã có gia đình đã phải lòng chàng nghệ sĩ dương cầm tài năng. Hành trình tìm đến tình yêu của hai con người đầy khó khăn và luôn phải chạy trốn ánh nhìn của mọi người, của gia đình và cả bạn bè xung quanh.



Bộ phim gây sốt không chỉ vì những tình tiết ngoại tình, mà còn do độ chênh lệch tuổi của hai nhân vật chính. Nhờ tài năng khéo léo của biên kịch, nhiều lúc khán giả còn thấy cảm thương cho cặp đôi này thay vì hoàn toàn trách móc.



Criminal Minds/Hành vi phạm tội



Năm 2017 CBS đã cho ra mắt bộ phim Hành vi phạm tội (Criminal Minds), phim nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình ăn khách nhất xứ sở Kim Chi. Bộ phim có sự góp mặt của hai nam chính Son Huyn-Joo (vai Kang Ki-hyung) và Lee Jun-Ki (vai Kim Hyun-Joon).

Lấy chất liệu từ những câu chuyện về những người làm hồ sơ từ đội phân tích hành vi của Cục Điều tra Liên bang bắt một kẻ giết người hàng loạt. Đội điều tra là các chyên gia phá án bằng tâm lý học, họ dựa trên các hồ sơ phạm tội để phá các vụ án qua góc nhìn tâm lý của tội phạm.



K2/Mật danh K2



Không chỉ sở hữu cặp đôi trai tài gài sắc cực “hot”, Mật danh K2 khiến người xem hoàn toàn mãn nhãn trước những màn đánh đấm và “khoe thân” vô cùng đẹp mắt của nam chính Ji Chang Wook. Nữ ca sĩ Yoon Ah của nhóm SNSD cũng gây ấn tượng với diễn xuất tiến bộ và giọng ca đầy cảm xúc trong ca khúc Amazing Grace. Phim được đề cử tại các đấu trường liên hoan phim lớn và được công chiếu các nước như Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan.

Mật danh K2 là hành trình nhiều sóng gió xoay quanh cuộc đời chàng trai Kim Je Ha (do Ji Chang Wook thủ vai). Bị vu oan vào tội danh phản bội, giết người nên Je Ha liên tục phải sống trong cảnh trốn chạy.



Trong một lần vô tình anh cứu nguy cho phu nhân ứng cử viên tổng thống Choi Yoo Jin (do Song Yoon Ah thủ vai). Từ một kẻ bị truy sát, Je Ha bất ngờ thành ân nhân, rồi sau đó được bà Choi mời làm vệ sĩ với mật danh “K2”.



Là người phụ nữ tham vọng đang âm mưu sử dụng Go Anna (Thành viên nhóm nhạc SNSD - Yoona) - con riêng của chồng làm con tin, hòng “điều khiển” chồng bước lên vị trí tổng thống như sắp đặt, Choi Yoo Jin đã trao cho “K2” nhiệm vụ quan trọng… Việc này đã khiến cả 3 người họ bị kéo vào loạt mưu đồ chính trị lẫn những nguy hiểm dồn dập.



Kill me, Heal me/Tìm lại chính mình



Bộ phim với sự tham gia của Hwang Jung-eum, Ji Sung, Park Seo-joon, Oh Min-seok và Kim Yoo-ri mang rating chạm mốc 12.8 đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Seoul. Diễn xuất của Ji Sung trong bộ phim này mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả, khi một mình anh phải “tải” đến 7 vai, ứng với 7 nhân cách xuất hiện trong con người anh.

Câu chuyện về người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn SeungJin. Cha Do-hyun (Ji Sung), anh có một tuổi thơ đau buồn nên đã bị mất một đoạn ký ức tuổi thơ và từ sau vụ hỏa hoạn. Biến cố xảy ra khiến anh tự hình thành nên 7 nhân cách khác nhau và mỗi ngày anh cố gắng lấy quyền kiểm soát cơ thể.



Được chữa trị bởi cô Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum), năm đầu làm bác sĩ tâm lý, người đã yêu một trong bảy nhân cách của anh. Sau một thời gian dài bên cạnh, cùng nhau chữa trị, cùng nhau vượt qua nỗi sợ. Bằng tình yêu và sự cảm thông, hai người đã chữa lành vết thương cho nhau, xoa dịu nỗi đau đối phương bằng tình yêu mãnh liệt.



Misaeng/Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn



Năm 2014 nhà đài tvN cho ra mắt bộ phim Mùi đời (Misaeng) có sự tham gia của các diễn viên Kang Ha Neul, Yim Si-wan, Lee Sung-min, Kim Dae-myung vai Kim Dong-sik, Kang Sora. Phim có rating trung bình 7% và giành được nhiều giải và đề cử từ các liên quan phim lớn như Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 10 và Giải thưởng nghệ thuật Paeksang lần thứ 51.

Phim dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên của Yoon Tae-ho. Lựa chọn đề tài về các mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, đi sâu lột tả những thăng trầm hàng ngày của dân văn phòng. Những khó khăn của thực tập sinh khi phải cạnh tranh vất vả để trở thành nhân viên chính thức, việc các tổ trưởng cạnh tranh giành thành tích với nhau hoặc mô tả sự phân biệt giới tính nam - nữ, hay hoàn cảnh của người phụ nữ vừa phải "lo việc nước, đảm việc nhà"./.