9 bộ phim đình đám của Hàn Quốc tròn 10 tuổi trong năm 2019

Vườn sao băng: Phim được chiếu từ ngày 5/1-31/3/2009 với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Ku Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, Kim Joon, Kim So Eun. Bộ phim cũng đánh dấu sự đột phá của Lee Min Ho và đưa anh trở thành gương mặt sáng giá của điện ảnh xứ kim chi. Huynh đệ tàn sát: Phim được chiếu từ 18/2-23/4/2009 (20 tập). Trong phim, tài tử So Ji Sub vào vai một sát thủ của thế giới ngầm đương đầu với người anh trai là cảnh sát do Shin Hyun Joon đảm nhiệm. Sau bao năm thất lạc, hai anh em gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khó khăn, hai người nằm trên hai chiến tuyến, một người đại diện cho cái ác và một người đại diện cho cái thiện. Vai diễn này cũng giúp So Ji Sub ngày càng tiến gần hơn với danh hiệu "Nam thần màn ảnh" của Hàn Quốc. Nữ Thị trưởng: Với 20 tập phim, "Nữ thị trưởng" được chiếu từ 29/4-2/7/2009 và nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim Hàn ăn khách nhất năm 2009. Phim với nội dung xoay quanh chuyện tình cảm giữa Joo Gook – một nhân viên cao cấp trong bộ máy chính phủ mơ ước trở thành Tổng thống Hàn Quốc và Shin Mi-rae – một nhân viên bậc thấp ở Inju luôn cố gắng để trở thành Nữ thị trưởng trẻ nhất của thành phố. Gia đình là số 1: Với những "fan cuồng" của thể loại phim hài tình huống, "Gia đình là số 1" có lẽ sẽ là series phim khó thể quên. Dù kéo dài tới 126 tập phim nhưng khán giả vẫn luôn chờ đợi từng tập và không thể nhịn cười trước mỗi tình huống hài hước trong phim. Mật danh Iris: Phim với đề tài về gián điệp, được chiếu từ ngày 14/10-17/12/2009 và nhanh chóng trở thành phim biểu tượng của xứ Hàn. Bộ phim không chỉ đạt thành công đáng ngưỡng mộ về mặt tỷ suất người xem mà còn bội thu giải thưởng như: 8 hạng mục quan trọng tại Giải thưởng truyền hình KBS 2009, 2 danh hiệu tại Giải nghệ thuật Baeksang 2010. "Mật danh Iris" đánh dấu sự hợp tác của Lee Byung-hun, Kim Tae-hee, Jung Joon-ho, Kim Seung-woo. Nữ hoàng Seon Deok: Đây được coi là bộ phim kể một cách chân thực nhất về cuộc đời của vị nữ hoàng đầu tiên của triều đại Shila - Nữ hoàng Seon Deok (Lee Yo Won thủ vai). Sau khi vượt qua muôn vàn khó khăn, Seon Deok trở thành nữ hoàng đời thứ 27 của đất nước Shilla. Cô cũng nổi danh với tài lãnh đạo phi phàm và tài dùng người kiệt xuất. Không chỉ đạt thành công vang dội về mặt rating, bộ phim còn thống trị tại MBC Drama Awards 2009. Người thừa kế sáng giá: Người thừa kế sáng giá từng là bộ phim gây bão khắp châu Á suốt một thời gian dài với sự góp mặt của dàn diễn viên toàn "trai xinh, gái đẹp" như Lee Seung Gi, Han Hyo Joo, Bae Soo Bin, Moon Chae Won… Phim kéo dài 28 tập và được chiếu từ ngày 25/4-26/7/2009. Mai hoa kiếm: Dù không được đánh giá là bộ phim nổi bật trong năm nhưng "Mai hoa kiếm" cũng ghi nhận sự nỗ lực của cả ê-kip làm phim, đặc biệt là màn giả gái của mỹ nam Jung Il Woo. Thậm chí, nhan sắc của anh khi giả gái còn được khen ngợi, lấn át cả nhan sắc của nữ chính do Yoon Jin Seo thủ vai Cô nàng đẹp trai: Phim từng một thời khuấy đảo màn ảnh nhỏ trong giai đoạn phim thần tượng đang phát triển mạnh mẽ. Thời điểm đó, phim cũng nhận được nhiều đề cử và giành chiến thắng trong các giải thưởng lớn như Baeksang Arts Awards hay SBS Drama Awards./.

